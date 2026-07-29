ข่าวต่างประเทศ

เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ชั้นสองห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังเจอแผ่นดินไหวระดับ 7.1

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 07:40 น.

ทางการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ชั้นสองห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังเจอแผ่นดินไหวระดับ 7.1 พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยเหลือออกมาได้แล้ว 8 ราย

จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่ 3 ศพ

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 8 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย บาดเจ็บปานกลาง 4 ราย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบจำนวนยอดประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารต่อไป ซึ่งนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นับ 3,600 นายลงพื้นที่ในปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่และตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่รอบๆ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 07:40 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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