เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ชั้นสองห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังเจอแผ่นดินไหวระดับ 7.1
ทางการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ ชั้นสองห้างคุมาโมโตะถล่ม หลังเจอแผ่นดินไหวระดับ 7.1 พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังช่วยเหลือออกมาได้แล้ว 8 ราย
จากกรณีเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่ 3 ศพ
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 8 ราย โดยในจำนวนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย บาดเจ็บปานกลาง 4 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบจำนวนยอดประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารต่อไป ซึ่งนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นับ 3,600 นายลงพื้นที่ในปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างเต็มที่และตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่รอบๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดภาพความเสียหาย ชั้นสองห้างถล่มในคุมาโมโตะ มีประชาชนติดอยู่ในซากหลายราย
- รอดปาฏิหาริย์! นาทีกู้ภัยช่วยชีวิตชาย ติดใต้ซากปรักหักพัง 8 วัน หลังแผ่นดินไหวถล่มเวเนซุเอลา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: