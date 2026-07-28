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เผยแผนบินฉงชิ่ง ก่อน “ฮลุน โซโล่” หายปริศนาที่จอร์เจีย 15 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 00:19 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 00:24 น.
Drama-addict

เผยไทม์ไลน์ก่อนหายตัวปริศนา เอเจนต์ที่เคยติดต่อฮลุนเผยแผนเดินทางจอร์เจีย-อาร์เมเนียก่อนหาย ล่าสุดยังไม่พบตัวเกือบ 15 วัน ครอบครัวประสานกงสุลเร่งตามหา

วันที่ 28 ก.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict โพสต์ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับไทม์ไลน์ก่อนขาดการติดต่อของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง โดยระบุว่ามีผู้ติดตามเพจรายหนึ่งซึ่งทำงานเป็นเอเจนต์เคยติดต่องานกับฮลุนโดยตรง ก่อนที่จะติดต่อไม่ได้เช่นกัน เข้ามาแจ้งข้อมูลว่าฮลุนเคยบอกแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตามหา

ตามข้อมูลที่เอเจนต์รายนี้ให้ไว้ ฮลุนแจ้งว่าจะเดินทางอยู่ที่ประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนียในช่วงวันที่ 5-10 กรกฎาคม ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทำให้เอเจนต์รายนี้ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาที่ครอบครัวติดต่อฮลุนไม่ได้ อาจตรงกับช่วงที่เจ้าตัวเดินทางเข้าไปยังอาร์เมเนียแล้ว นอกจากนี้เอเจนต์ยังระบุด้วยว่าได้ทักไปหาพี่ชายของฮลุนโดยตรงเพื่อส่งต่อข้อมูลและเบอร์ติดต่อไว้เป็นแนวทางค้นหาแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลไทม์ไลน์ส่วนนี้ยังเป็นเพียงคำบอกเล่าจากบุคคลที่สาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากครอบครัวหรือหน่วยงานภาครัฐ

เผยไทม์ไลน์ก่อนหายตัวปริศนา เอเจนต์ที่เคยติดต่อฮลุนเผยแผนเดินทางจอร์เจีย-อาร์เมเนียก่อนหาย ล่าสุดยังไม่พบตัวเกือบ 15 วัน ครอบครัวประสานกงสุลเร่งตามหา
Drama-addict

ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Klose Mos ซึ่งเป็นพี่ชายของฮลุน โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือตามหาน้องชาย ระบุว่าครอบครัวติดต่อฮลุนได้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ รวมเป็นเวลาเกือบ 15 วันแล้ว ฮลุน โซโล่มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กกว่า 2.5 ล้านคน และมีผู้ติดตามในยูทูบราว 914,000 คน จากคอนเทนต์แบกเป้เที่ยวคนเดียวในหลายประเทศทั่วโลก

วอนตามหา ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง หายตัวปริศนาที่จอร์เจีย ติดต่อไม่ได้นานเกือบเดือน

ล่าสุดครอบครัวได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจอร์เจียช่วยติดตามตัว พร้อมกระจายข่าวไปยังกลุ่มคนไทยที่พำนักอยู่ในจอร์เจียให้ช่วยสอดส่องเบาะแส ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากช่วยกันแชร์โพสต์ตามหาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวและเพจต่างๆ ในจอร์เจียอย่างต่อเนื่อง

หากใครมีข้อมูล เคยพบเห็น หรืออยู่ในพื้นที่ประเทศจอร์เจียหรืออาร์เมเนียและมีเบาะแสเกี่ยวกับฮลุน โซโล่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเล็กน้อยเพียงใด สามารถแจ้งไปยังโพสต์ของ Klose Mos บนเฟซบุ๊กโดยตรง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวโดยเร็วที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ค. 2569 00:19 น.| อัปเดต: 29 ก.ค. 2569 00:24 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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