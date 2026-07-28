วอนตามหา ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ดัง หายตัวปริศนาที่จอร์เจีย ติดต่อไม่ได้นานเกือบเดือน
ครอบครัว ยูทูบเบอร์สายลุย ฮลุน โซโล่ โพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังน้องชายเดินทางไปทำคอนเทนต์คนเดียวที่ประเทศจอร์เจีย ขาดการติดต่อตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2569 ประสานกรมการกงสุลเร่งช่วยเหลือ
ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo) ยูทูบเบอร์สายเดินทางชื่อดัง ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ หลังเจ้าตัวขาดการติดต่อนานครึ่งเดือน ระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจีย
พี่ชายโพสต์ข้อความผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook ชื่อ Klose Mos เพื่อขอความช่วยเหลือจากสังคมออนไลน์ ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส หลังจากไม่สามารถติดต่อ ฮลุน โซโล่ ได้ทั้งทางโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ทุกชนิด โดยระบุว่าครอบครัวและคุณยายเป็นห่วงอย่างมาก
ทางครอบครัวส่งข้อความพูดคุยกับ ฮลุน โซโล่ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เจ้าตัวตอบกลับมาว่าเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจียระยะหนึ่งแล้ว กำลังยุ่งกับการถ่ายทำ หากว่างจะโทรศัพท์กลับ หลังจากนั้นญาติพยายามส่งข้อความถามไถ่สารพกสุขดิบอีกหลายครั้ง แต่ไม่มีการตอบรับกลับมาอีกเลย
ครอบครัวเดินหน้าประสานงานไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความช่วยเหลือตามขั้นตอนทางการแล้ว พร้อมขอแรงคนไทยที่อาศัยหรือกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศจอร์เจีย ช่วยกันแชร์ข้อมูลและส่งเบาะแส หากพบเห็นผู้ใดมีลักษณะคล้ายคลึงกับยูทูบเบอร์รายนี้
สำหรับ ฮลุน โซโล่ เป็นครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้ลุยเดี่ยว มีผู้ติดตามในเพจ Facebook กว่า 2.5 ล้านคน โดดเด่นด้านการเดินทางเจาะลึกพื้นที่แปลกใหม่ทั่วโลกเพียงลำพัง
โพสต์ล่าสุดบนเพจคือ 8 กรฏาคม 2569
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