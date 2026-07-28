เปิดภาพความเสียหาย ชั้นสองห้างถล่มในคุมาโมโตะ มีประชาชนติดอยู่ในซากหลายราย
เปิดภาพความเสียหาย ชั้นสองห้างถล่มในคุมาโมโตะ มีประชาชนติดอยู่ในซากหลายราย หลังเจอแผ่นดินไหวระดับ 7.1 กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุชั้นสองของห้าง Aeon ในจังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่นถล่ม ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชน “หลายคน” ติดอยู่ในอาคาร
โดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นบนเกาะคิวชู เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.27 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่า ขณะนี้ทางการกำลังประเมินความเสียหายและจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเธอได้รับแจ้งเบื้องต้นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 10 รายในบ้านพักคนชราในพื้นที่ใกล้เคียง และมีประชาชนถูกส่งโรงพยาบาลแล้ว 50 ราย
หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
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