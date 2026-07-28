ยุติธรรมไหม? วันหยุด 28-30 ก.ค. 69 ข้าราชการหยุด 3 วัน แต่เอกชนได้หยุดวันเดียว
กางกฎหมายแรงงานเทียบมติ ครม. เหตุผลวันหยุด 28-30 กรกฎาคม 2569 ที่พนักงานเอกชนได้หยุด 1 วัน แต่ราชการได้หยุดยาว 3 วัน
ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 มีประเด็นที่คนทำงานตั้งข้อสงสัยกันมากเกี่ยวกับจำนวนวันหยุด ปฏิทินวันหยุดช่วงวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคม 2569 ปรากฏว่าข้าราชการได้หยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน พนักงานเอกชนส่วนใหญ่กลับได้หยุดเพียงวันเดียว ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าทำไมเงื่อนไขวันหยุดของทั้งสองฝั่งถึงแตกต่างกัน การกำหนดวันหยุดให้ราชการจำนวนมากเช่นนี้ถือว่าเกินความจำเป็นหรือไม่
ต้นเหตุของความแตกต่างนี้มาจากข้อบังคับทางกฎหมายคนละฉบับ ฝั่งราชการยึดตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่ 30 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา รัฐบาลประกาศให้ทั้งสามวันเป็นวันหยุดราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสำคัญ รวมถึงต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ฝั่งภาคเอกชนดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจัดวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี รวมวันแรงงานแห่งชาติ
นายจ้างมีสิทธิพิจารณาเลือกวันหยุดตามความเหมาะสมของธุรกิจ ส่วนใหญ่บริษัทเอกชนเลือกให้วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันหยุดตามประเพณี แต่มักไม่รวมวันเข้าพรรษาเป็นวันหยุด ส่งผลให้พนักงานเอกชนต้องทำงานตามปกติในวันที่ 29 ถึง 30 กรกฎาคม หรืออาจใช้สิทธิลาพักร้อนเพิ่มเติมแทน
ประเด็นที่ว่าวันหยุดราชการ 3 วันมากเกินไปหรือไม่ สามารถมองได้สองมุม มุมการบริการประชาชน การสั่งหยุดติดต่อกันหลายวันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ติดต่อราชการ ทำให้การประสานงานเอกสารหรืออนุมัติสิทธิ์ต่างๆ ต้องล่าช้าออกไป ภาคธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการอนุมัติจากภาครัฐอาจเสียโอกาสในการดำเนินงาน
อีกด้านหนึ่ง การหยุดยาวส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางข้ามจังหวัดมีตัวเลขจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมักใช้วันหยุดยาวเป็นเครื่องมืออัดฉีดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น การบริหารวันหยุดจึงเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
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