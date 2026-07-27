พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 ตะวันออกฝนหนักมาก เตือนน้ำป่าไหลหลาก
พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 จันทบุรีและตราดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมาก ขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ระวังฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร และสูงมากกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ภาพรวมปัจจัยอากาศ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก
ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 9 ระบุว่า ช่วงวันที่ 27 ถึง 30 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก
พยากรณ์อากาศรายภาค 27 กรกฎาคม 2569
ข้อมูลพยากรณ์มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
ภาคเหนือ
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคกลาง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี
อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคตะวันออก
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา
อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา มีลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป มีลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26 ถึง 28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สภาพทะเลและคลื่นลม
ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้
คำเตือนประชาชน
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม ซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ผู้ที่ต้องเดินทางควรตรวจสอบสภาพอากาศและวางแผนเส้นทางล่วงหน้า ส่วนชาวเรือควรติดตามประกาศคลื่นลมอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. และกำหนดออกประกาศฉบับถัดไปวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 05.00 น. ประชาชนควรติดตามข้อมูลฉบับใหม่ เนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้
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