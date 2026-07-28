ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ขยับจากงานซีรีส์สู่จอภาพยนตร์เต็มตัว หลัง Netflix ประกาศ ร่วมนำแสดงในภาพยนตร์แอ็กชันทริลเลอร์เรื่อง TYGO ซึ่งอยู่ในจักรวาลเดียวกับแฟรนไชส์ Extraction งานนี้ นักร้องสาวสายเลือดไทย ประกบกับสองนักแสดงเกาหลีแถวหน้าอย่าง มาดงซอก หรือ ดอน ลี และ อีจินอุค
Netflix เปิดตัวโปรเจกต์นี้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ก่อนที่ AGBO บริษัทผู้สร้างของสองพี่น้องรุสโซ จะประกาศผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ว่าปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันหนังอยู่ในขั้นตอนโพสต์โปรดักชัน และยังไม่มีการประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการ
เรื่องย่อ ไทโกกับภารกิจล้างแค้น
TYGO เล่าเรื่องของ ไทโก รับบทโดย ดอน ลี อดีตทหารเด็กที่ผันตัวมาเป็นทหารรับจ้าง เมื่อภารกิจหนึ่งผิดพลาด เขาออกเดินทางล้างแค้นผ่านโลกใต้ดินของวงการอาชญากรรมเกาหลี
ส่วนลิซ่ารับบทเป็น ลีอาห์ เพื่อนสนิทและสมาชิกทีมของไทโก ทั้งคู่ผ่านวัยเด็กอันโหดร้ายมาด้วยกันจนสนิทกันเหมือนครอบครัว และต้องมาเผชิญอันตรายร่วมกันอีกครั้งในภารกิจนี้
ทีมสร้างระดับแฟรนไชส์
กำกับโดย อีซังยง ผู้กำกับ The Roundup ที่ขึ้นชื่อเรื่องคิวบู๊ เขียนบทโดย ชาอูจิน อำนวยการสร้างโดย Big Punch Pictures ร่วมกับ AGBO ของ แอนโทนีและโจ รุสโซ สองผู้กำกับจากจักรวาลมาร์เวล โดยมี Nova Film และ B&C ร่วมผลิต
แองเจลา รุสโซ ออตสตอต ผู้อำนวยการสร้างและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ AGBO ระบุว่าโปรเจกต์นี้คือการสำรวจโลกของ Extraction ผ่านมุมมองเกาหลีใต้ พร้อมยกให้คิวแอ็กชันของอีซังยงเป็นตัวแทนงานฝีมือระดับโลกของหนังเกาหลี
ด้าน ดอน ลี เผยว่าเขาพัฒนาโปรเจกต์นี้ร่วมกับ AGBO มาหลายปี และมองว่า TYGO นำอัตลักษณ์เกาหลีเข้ามาสู่จักรวาล Extraction ที่เป็นแฟรนไชส์ระดับโลก ขณะที่ อีจินอุค บอกว่าตัวเองเป็นแฟนแฟรนไชส์นี้อยู่แล้ว จึงถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงาน
นอกจากนักแสดงนำสามคน ยังมี ชเวแดฮุน และ รยออุน ร่วมแสดงในบทบาทที่ยังไม่เปิดเผย
ก้าวที่สองของลิซ่าในสายการแสดง
ลิซ่าเปิดตัวงานแสดงครั้งแรกในซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 ทางช่อง HBO กับบท มุก พนักงานรีสอร์ตในไทย ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมทั่วโลก TYGO จึงเป็นทั้งภาพยนตร์เรื่องแรกและบทนำในจอใหญ่ครั้งแรกของเธอ
เจ้าตัวเผยว่าการได้แสดงหนังแอ็กชันเป็นความฝันมาตลอด และการเริ่มต้นงานภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยโปรเจกต์ขนาดนี้ถือเป็นเรื่องพิเศษมาก พร้อมบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทั้งสองคน
ปี 2569 ยังเป็นปีที่ลิซ่ารับตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำให้ชื่อของเธอปรากฏทั้งในงานโปรโมตประเทศและงานบันเทิงระดับโลกไปพร้อมกัน
ยังไม่เคาะวันฉาย
Netflix ยังเก็บรายละเอียดของหนังไว้ค่อนข้างมิด ทั้งวันฉาย ตัวอย่างแรก และภาพจากกองถ่าย สื่อต่างประเทศคาดกันว่าน่าจะได้เห็นในช่วงปลายปี 2569 ถึงต้นปี 2570 เมื่อดูจากไทม์ไลน์ของงานโพสต์โปรดักชัน
สำหรับแฟรนไชส์ Extraction เริ่มต้นจากภาคแรกในปี 2563 นำแสดงโดย คริส เฮมส์เวิร์ธ ตามด้วยภาคสองในปี 2566 ส่วน Extraction 3 ยังอยู่ในขั้นเตรียมงานสร้าง
แหล่งข้อมูล Netflix Tudum, Variety, AGBO และรายงานจากสื่อต่างประเทศ
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