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ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 17:29 น.
ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ขยับจากงานซีรีส์สู่จอภาพยนตร์เต็มตัว หลัง Netflix ประกาศ ร่วมนำแสดงในภาพยนตร์แอ็กชันทริลเลอร์เรื่อง TYGO ซึ่งอยู่ในจักรวาลเดียวกับแฟรนไชส์ Extraction งานนี้ นักร้องสาวสายเลือดไทย ประกบกับสองนักแสดงเกาหลีแถวหน้าอย่าง มาดงซอก หรือ ดอน ลี และ อีจินอุค

Netflix เปิดตัวโปรเจกต์นี้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ก่อนที่ AGBO บริษัทผู้สร้างของสองพี่น้องรุสโซ จะประกาศผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ว่าปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันหนังอยู่ในขั้นตอนโพสต์โปรดักชัน และยังไม่มีการประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการ

ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

เรื่องย่อ ไทโกกับภารกิจล้างแค้น

TYGO เล่าเรื่องของ ไทโก รับบทโดย ดอน ลี อดีตทหารเด็กที่ผันตัวมาเป็นทหารรับจ้าง เมื่อภารกิจหนึ่งผิดพลาด เขาออกเดินทางล้างแค้นผ่านโลกใต้ดินของวงการอาชญากรรมเกาหลี

ส่วนลิซ่ารับบทเป็น ลีอาห์ เพื่อนสนิทและสมาชิกทีมของไทโก ทั้งคู่ผ่านวัยเด็กอันโหดร้ายมาด้วยกันจนสนิทกันเหมือนครอบครัว และต้องมาเผชิญอันตรายร่วมกันอีกครั้งในภารกิจนี้

ทีมสร้างระดับแฟรนไชส์

กำกับโดย อีซังยง ผู้กำกับ The Roundup ที่ขึ้นชื่อเรื่องคิวบู๊ เขียนบทโดย ชาอูจิน อำนวยการสร้างโดย Big Punch Pictures ร่วมกับ AGBO ของ แอนโทนีและโจ รุสโซ สองผู้กำกับจากจักรวาลมาร์เวล โดยมี Nova Film และ B&C ร่วมผลิต

แองเจลา รุสโซ ออตสตอต ผู้อำนวยการสร้างและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ AGBO ระบุว่าโปรเจกต์นี้คือการสำรวจโลกของ Extraction ผ่านมุมมองเกาหลีใต้ พร้อมยกให้คิวแอ็กชันของอีซังยงเป็นตัวแทนงานฝีมือระดับโลกของหนังเกาหลี

ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

ด้าน ดอน ลี เผยว่าเขาพัฒนาโปรเจกต์นี้ร่วมกับ AGBO มาหลายปี และมองว่า TYGO นำอัตลักษณ์เกาหลีเข้ามาสู่จักรวาล Extraction ที่เป็นแฟรนไชส์ระดับโลก ขณะที่ อีจินอุค บอกว่าตัวเองเป็นแฟนแฟรนไชส์นี้อยู่แล้ว จึงถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงาน

นอกจากนักแสดงนำสามคน ยังมี ชเวแดฮุน และ รยออุน ร่วมแสดงในบทบาทที่ยังไม่เปิดเผย

ก้าวที่สองของลิซ่าในสายการแสดง

ลิซ่าเปิดตัวงานแสดงครั้งแรกในซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 ทางช่อง HBO กับบท มุก พนักงานรีสอร์ตในไทย ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ชมทั่วโลก TYGO จึงเป็นทั้งภาพยนตร์เรื่องแรกและบทนำในจอใหญ่ครั้งแรกของเธอ

เจ้าตัวเผยว่าการได้แสดงหนังแอ็กชันเป็นความฝันมาตลอด และการเริ่มต้นงานภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยโปรเจกต์ขนาดนี้ถือเป็นเรื่องพิเศษมาก พร้อมบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทั้งสองคน

ปี 2569 ยังเป็นปีที่ลิซ่ารับตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำให้ชื่อของเธอปรากฏทั้งในงานโปรโมตประเทศและงานบันเทิงระดับโลกไปพร้อมกัน

ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

ยังไม่เคาะวันฉาย

Netflix ยังเก็บรายละเอียดของหนังไว้ค่อนข้างมิด ทั้งวันฉาย ตัวอย่างแรก และภาพจากกองถ่าย สื่อต่างประเทศคาดกันว่าน่าจะได้เห็นในช่วงปลายปี 2569 ถึงต้นปี 2570 เมื่อดูจากไทม์ไลน์ของงานโพสต์โปรดักชัน

สำหรับแฟรนไชส์ Extraction เริ่มต้นจากภาคแรกในปี 2563 นำแสดงโดย คริส เฮมส์เวิร์ธ ตามด้วยภาคสองในปี 2566 ส่วน Extraction 3 ยังอยู่ในขั้นเตรียมงานสร้าง

ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้ ลิซ่า ปิดกล้องหนัง TYGO หนังเรื่องแรกในจักรวาล Extraction ลุ้นได้ดูปลายปีนี้

แหล่งข้อมูล Netflix Tudum, Variety, AGBO และรายงานจากสื่อต่างประเทศ

 

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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