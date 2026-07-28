สุดทรหด พยาบาลพลาดล้ม ไม้เท้าเดินป่าเสียบทะลุตัว เดินลงเขาสูง 16 กม. ขอความช่วยเหลือ
สุดทรหด พยาบาลอเมริกันพลาดล้มโดนไม้เท้าเดินป่าเสียบทะลุลำตัว ก่อนใช้สติเดินลงเขาสูงที่สุดของรัฐกว่า 16 กม. ขอความช่วยเหลือ
เรื่องราวการเอาชีวิตรอดสุดเหลือเชื่อของพยาบาลชาวอเมริกัน กลายเป็นข่าวที่คนทั่วโลกทึ่งในความมีสติ หลังประสบอุบัติเหตุประหลาดขณะปีนเขา ถูกไม้เท้าเดินป่าของตัวเองเสียบทะลุลำตัว แต่กลับตัดสินใจเดินลงเขาด้วยตัวเองเป็นระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร โดยยังคงมีไม้เท้าคาอยู่ตลอดทาง
เดวิด ซิฟัลดี พยาบาลวัย 32 ปี จากเมืองบิลลิงส์ รัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา กำลังปีนยอดเขาแกรนิตพีก ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของรัฐมอนแทนา ด้วยความสูง 12,799 ฟุต หรือราว 3,900 เมตร ร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ขณะที่เหลือระยะทางอีกเพียงราว 2 ไมล์จะถึงยอดเขา ซิฟัลดีลื่นล้มบนก้อนหิน ตอนแรกเขาคิดว่าไม่มีอะไรร้ายแรง แต่เมื่อพลิกตัวลุกขึ้นกลับพบว่า ไม้เท้าเดินป่าหนึ่งในสองอันของเขาเสียบทะลุเข้าที่สีข้าง
ซิฟัลดีเล่าว่า เขาแค่ลื่นก้อนหิน เป็นเรื่องประหลาดที่ไม่คาดคิด ปกติอุบัติเหตุแบบนี้น่าจะแค่ข้อเท้าพลิก ไม่ใช่บาดเจ็บรุนแรงขนาดนี้
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเอาตัวรอดที่น่าทึ่ง คือการที่ซิฟัลดีเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบาดแผล ทำให้ความรู้ทางการแพทย์ทำงานทันที
เขาเล่าว่า สมองพยาบาลของเขาเริ่มทำงาน เขาคลำผ่านผิวหนังจนสัมผัสได้ถึงตำแหน่งของไม้เท้า และประเมินว่าแผลไม่ลึกและไม่ได้ทะลุปอดหรืออวัยวะสำคัญ พร้อมทดลองหายใจเข้าลึกๆ เพื่อยืนยันว่าปอดไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อประเมินว่าไม่ได้เสียเลือดมากและไม่มีอาการเจ็บรุนแรง เขาจึงมั่นใจว่าจะสามารถลงจากเขาได้ด้วยตัวเอง
ตัดสินใจไม่ถอนไม้เท้า เดินลงเขา 16 กม.
ซิฟัลดีและเพื่อนตัดสินใจไม่ถอนไม้เท้าออกจากร่างกาย เพราะการถอนอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น เขาใช้สายรัดอกของเสื้อกั๊กวิ่งช่วยพยุงไม้เท้าไว้ จากนั้นทั้งกลุ่มเริ่มเดินเท้าลงเขาเป็นระยะทางกว่า 10 ไมล์ หรือราว 16 กิโลเมตร ผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ทั้งทุ่งหิมะ ลานหินก้อนใหญ่ และเส้นทางคดเคี้ยว 36 โค้ง
ระหว่างทาง เพื่อนคนหนึ่งใช้อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมติดต่อทีมค้นหาและกู้ภัย ขณะที่เพื่อนอีกคนคอยเดินตามหลังเพื่อเฝ้าระวังอาการเลือดออก
เจสซี รอสส์ เพื่อนที่ร่วมทางเล่าผ่านแคมเปญระดมทุนว่า ซิฟัลดีเดินผ่านทุ่งหิมะและลานหินด้วยตัวเอง ลงมาจนถึงจุดเริ่มต้นเส้นทางโดยไม่บ่นแม้แต่ครั้งเดียว และยังคงมีกำลังใจดีอย่างน่าทึ่ง
ห่วงคนอื่นแม้ตัวเองบาดเจ็บ
รายละเอียดที่สะท้อนจิตใจของซิฟัลดี คือช่วงที่เดินผ่านบริเวณทะเลสาบมิสติก เขาขอให้เพื่อนคนหนึ่งเดินล่วงหน้าไปเตือนนักเดินป่าคนอื่น เพื่อไม่ให้เด็กๆ ต้องเห็นบาดแผลของเขา
หลังใช้เวลาราว 6 ชั่วโมงครึ่ง กลุ่มของซิฟัลดีก็เดินถึงจุดเริ่มต้นเส้นทาง ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาล และย้ายไปที่ศูนย์การแพทย์อินเตอร์เมาน์เทนเฮลท์ในเมืองบิลลิงส์ ซึ่งแพทย์ได้ผ่าตัดนำไม้เท้าออกในที่สุด
ซิฟัลดีกล่าวว่า เขารู้สึกโชคดีมาก เพราะหากไม้เท้าเบนไปอีกไม่กี่นิ้ว เรื่องราวอาจจบไม่สวยแบบนี้ ขณะนี้เขากำลังพักฟื้นและหวังว่าจะได้กลับไปดูแลผู้ป่วยโดยเร็ว
ที่มา: KTVQ, KTMF, Backpacker, KULR8, CNN Newsource
ปฐมพยาบาลอย่างไรเมื่อมีวัตถุปักคาร่างกาย
กรณีของพยาบาลรายนี้ที่เลือกไม่ถอนไม้เท้าออก เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ เพราะอุบัติเหตุมีวัตถุปักคาร่างกายเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งอุบัติเหตุจราจร ตกจากที่สูง หรือของมีคมทิ่มตำ
ข้อสำคัญที่สุด ห้ามดึงวัตถุออกเอง
หลักการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและตำราปฐมพยาบาลย้ำตรงกันคือ เมื่อมีวัตถุปักคาอยู่ในร่างกาย เช่น มีด เหล็ก ไม้ หรือของมีคม ห้ามดึงหรือถอนออกโดยเด็ดขาด
เหตุผลคือ วัตถุที่ปักคาอยู่ทำหน้าที่เหมือนจุกอุดแผลไว้ในตัว ช่วยกดหลอดเลือดที่ฉีกขาดไม่ให้เลือดไหลออกมาก หากดึงออก เลือดจะไหลออกอย่างรุนแรงทันที และการดึงยังอาจทำให้อวัยวะภายในฉีกขาดเพิ่มขึ้น เพราะวัตถุอาจเกี่ยวหรือทิ่มอวัยวะระหว่างถอน
สิ่งที่ควรทำ
ขั้นแรก ตั้งสติและประเมินอาการ ดูว่าผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัว หายใจปกติ และเสียเลือดมากหรือไม่
ขั้นที่สอง ตรึงวัตถุให้อยู่นิ่ง พยายามไม่ให้วัตถุขยับหรือโยก เพราะการขยับจะทำให้แผลบาดเจ็บเพิ่ม อาจใช้ผ้าหรือวัสดุนุ่มพันรอบฐานของวัตถุเพื่อประคองไว้
ขั้นที่สาม ห้ามเลือดรอบแผล หากมีเลือดออก ให้ใช้ผ้าสะอาดกดบริเวณรอบๆ วัตถุ โดยไม่กดลงบนตัววัตถุโดยตรง
ขั้นที่สี่ ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งที่สุด ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น และรักษาท่าทางที่วัตถุปักคาอยู่ให้คงเดิม
ขั้นที่ห้า รีบโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 1669 และนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดนำวัตถุออกในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
ข้อยกเว้นที่ควรเข้าใจ
กรณีของพยาบาลในข่าวถือเป็นสถานการณ์พิเศษ เพราะเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ประเมินได้เองว่าแผลไม่โดนอวัยวะสำคัญ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่รอกู้ภัยยาก และไม่มีเลือดออกรุนแรง จึงเลือกเดินออกมาเอง
สำหรับคนทั่วไป ไม่แนะนำให้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยตัวเองหากไม่จำเป็น ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่ง แล้วรอทีมแพทย์ฉุกเฉินมารับ ยกเว้นกรณีที่อยู่ในพื้นที่อันตรายที่ต้องเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัย
ที่มา: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน, หาหมอ.com
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