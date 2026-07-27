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เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม
สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เตรียมลุยศึกรายการ 6th SEA V Cup 2026 เลก 1 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569 ณ Đông Anh Gymnasium กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ดังนี้
- ตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter): อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทวิสูตร, ณิรารัชย์ ศรีกุตา, วริศรา ศรีทาเลิศ
- ตำแหน่งบีหลัง (Opposite Hitter): นันท์นภัส มูลจะคำ, ปพัชญา พลทำ
- ตำแหน่งเซตเตอร์ (Setter): ณัฏฐณิชา ใจแสน (กัปตันทีม), เซราห์ แอนโคมาห์
- ตำแหน่งบอลเร็ว (Middle Blocker): แก้วกัลยา กมุลทลา, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ , วารุณี การรัมย์, กัญญารัตน์ ขุนเมือง
- ตำแหน่งลิเบโร (Libero): จิดาภา นาหัวหนอง, กัลยรัตน์ คำวงษ์
เจ้าหน้าที่ทีม
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อต)
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: เฝิง คุน (Feng Kun)
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: อรอุมา สิทธิรักษ์
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: ชิน โยชิดะ (Shin Yoshida)
- ผู้จัดการทีม: อัมรินทร์ บุญคง
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา: เอกลักษณ์ ปิติสา
- นักกายภาพ: สุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล
- แพทย์ประจำทีม: นพ.ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช
ทีมชาติไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในวันที่ 29 กรกฎาคม ด้วยเที่ยวบินที่ FD 640 เวลา 9.55 น. ถึง สนามบินนานาชาตินอยไบ เวลา 11.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โปรแกรมการแข่งขัน เลก 1
- 31 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย พบ อินโดนีเซีย
- 1 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย พบ ฟิลิปปินส์
- 2 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย พบ เวียดนาม
ทั้งนี้ แฟน ๆ วอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดที่ช่อง ONE31 และ GMM25
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เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม
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