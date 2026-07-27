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เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 17:33 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 17:33 น.
เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย เตรียมลุยศึกรายการ 6th SEA V Cup 2026 เลก 1 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2569 ณ Đông Anh Gymnasium กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ดังนี้

  • ตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter): อัจฉราพร คงยศ, ศศิภาพร จันทวิสูตร, ณิรารัชย์ ศรีกุตา, วริศรา ศรีทาเลิศ
  • ตำแหน่งบีหลัง (Opposite Hitter): นันท์นภัส มูลจะคำ, ปพัชญา พลทำ
  • ตำแหน่งเซตเตอร์ (Setter): ณัฏฐณิชา ใจแสน (กัปตันทีม), เซราห์ แอนโคมาห์
  • ตำแหน่งบอลเร็ว (Middle Blocker): แก้วกัลยา กมุลทลา, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ , วารุณี การรัมย์, กัญญารัตน์ ขุนเมือง
  • ตำแหน่งลิเบโร (Libero): จิดาภา นาหัวหนอง, กัลยรัตน์ คำวงษ์

เจ้าหน้าที่ทีม

  • หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อต)
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: เฝิง คุน (Feng Kun)
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: อรอุมา สิทธิรักษ์
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: ชิน โยชิดะ (Shin Yoshida)
  • ผู้จัดการทีม: อัมรินทร์ บุญคง
  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา: เอกลักษณ์ ปิติสา
  • นักกายภาพ: สุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล
  • แพทย์ประจำทีม: นพ.ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช
รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง ซีวีคัพ 2026 เวียดนาม
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ทีมชาติไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในวันที่ 29 กรกฎาคม ด้วยเที่ยวบินที่ FD 640 เวลา 9.55 น. ถึง สนามบินนานาชาตินอยไบ เวลา 11.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น

โปรแกรมการแข่งขัน เลก 1

  • 31 กรกฎาคม 2569: ทีมชาติไทย พบ อินโดนีเซีย
  • 1 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย พบ ฟิลิปปินส์
  • 2 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย พบ เวียดนาม

ทั้งนี้ แฟน ๆ วอลเลย์บอลสามารถติดตามรับชมและเชียร์ได้ผ่านการถ่ายทอดสดที่ช่อง ONE31 และ GMM25

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 17:33 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 17:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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