ประวัติ ฟอร์ด อรัญญ์ เด็กเรียนดี บอยกรุ๊ป WOLF & WANDER เส้นทาง 7 ปีของนักแสดงหนุ่ม GMMTV

ประวัติ ฟอร์ด อรัญญ์ จากเด็กสวนกุหลาบเกรด 4.00 สู่บอยกรุ๊ปข้ามชาติ WOLF & WANDER เส้นทาง 7 ปีของนักแสดงหนุ่ม GMMTV
ฟอร์ด อรัญญ์ อัศวสืบสกุล เดบิวต์กับวง WOLF & WANDER สเปเชียลยูนิต 7 คน ที่รวมสมาชิกจาก WOLF HOWL HARMONY แห่ง EXILE TRIBE ฝั่งญี่ปุ่น เข้ากับ LOUIS, FORD และ FLUKE จากวง FLIO ของ GMMTV โดยปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ “Better Life” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา
เริ่มจากเวทีล่าฝันของ GMMTV
ฟอร์ดเกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2545 กรุงเทพฯ ปัจจุบันอายุ 23 ปี สูง 173 เซนติเมตร
จุดเริ่มต้นในวงการมาจากการประกวด Thailand School Star 2019 ซึ่งเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ก่อนเซ็นสัญญาเป็นศิลปินหน้าใหม่กับ GMMTV พร้อมผู้เข้าแข่งขันคนอื่น
โปรไฟล์การเรียนก็แข็งไม่แพ้กัน จบมัธยมปลายสายวิทย์ คณิต จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อปี 2564 ทำเกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกภาคเรียน และเป็นที่หนึ่งของห้องคิงส์ ระหว่างเรียนยังลงแข่งทั้งด้านวิชาการและการร้องเพลง นอกจากนี้ยังเคยเรียนพรีดีกรีสาขารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนเข้าเรียนต่อภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แจ้งเกิดจากบท “ปอ” มือคีย์บอร์ด
ผลงานแสดงเรื่องแรกเป็นบทรับเชิญในซีรีส์ Bad Buddy เมื่อปี 2564
มาเป็นที่รู้จักจริงจังในปี 2565 กับบท “ปอ” มือคีย์บอร์ดวง Chinzilla ในซีรีส์ แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President ซึ่งกลายเป็นซีรีส์ฮิตแห่งปี และคว้ารางวัลจากเวที Mint Awards 2023 ถึง 2 รางวัล
หลังจากนั้นรับงานต่อเนื่อง ทั้ง Our Skyy 2 และ Moonlight Chicken ในปี 2566, 23.5 ในบท “ทิน” และ My Love Mix-Up! ในปี 2567, Perfect 10 Liners ในบท “บุ๊ค” ระหว่างปี 2567 ถึง 2568 และล่าสุด Memoir of Rati ในบท “ทิวา”
จากร้อง OST สู่การตั้งวงสามคน
อีกด้านที่ทำให้แฟนคลับติดตามคืองานเพลง ฟอร์ดร้องเพลงประกอบซีรีส์ให้ค่ายมาแล้วหลายเพลง
เพลงที่ดังที่สุดคือ “อีกนิด (Come Closer)” เพลงปิดของ My School President ช่วง EP.1 ถึง EP.5 ซึ่งยอดวิว MV ทะลุ 1 ล้านตั้งแต่ต้นปี 2566 เจ้าตัวเคยเล่าว่าไปเรียนร้องเพลงเพิ่ม เพราะไม่เคยร้องจังหวะวอลซ์มาก่อน ปกติถนัดแนวบัลลาดมากกว่า
ก้าวต่อมาคือการรวมวง FLIO ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 ก่อนเปิดตัวในงาน GMMTV Fanival วันที่ 1 เมษายน ชื่อวงมาจากแนวคิด “Flow Into One” รวมสามเสียงของหลุยส์ ฟอร์ด และฟลุ๊คเข้าด้วยกัน
เดบิวต์ข้ามพรมแดนไทย ญี่ปุ่น
WOLF & WANDER อยู่ภายใต้ค่าย G&LDH ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง LDH JAPAN กับ GMM MUSIC โดยตั้งเป้าผสานจุดแข็งของอุตสาหกรรมเพลงสองประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ศิลปินเอเชีย
กว่าจะถึงวันเดบิวต์ แฟนเพลงได้ติดตามเส้นทางของสมาชิกผ่านสารคดีชุด CLOUD DREAM Project ที่บันทึกทั้งการเติบโต มิตรภาพ และกระบวนการทำงาน โดยตอนสุดท้ายออกอากาศวันที่ 9 กรกฎาคม
ชื่อวงมีความหมายในตัว “WOLF” สื่อถึงความไว้ใจกัน วินัย และสายสัมพันธ์ที่ไม่แตกหัก ส่วน “WANDER” สื่อถึงความตั้งใจที่จะออกจากพื้นที่คุ้นเคย ข้ามพรมแดนและกรอบเดิม เพื่อหาเส้นทางใหม่
นอกจากงานแสดงและงานเพลง ฟอร์ดยังเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ ConFidenZe ด้วย
ติดตาม ฟอร์ด อรัญญ์ ได้ที่ instagram : f.fford Ford Allan Asawasuebsakul
ติดตาม The Thaiger บน Google News: