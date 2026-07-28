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อาลัย บิล ออดดี พิธีกรสารคดีสัตว์ป่า-ตำนานตลกดัง เสียชีวิตในวัย 85 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 13:56 น.

อาลัย บิล ออดดี พิธีกรสารคดีสัตว์ป่าและตำนานตลกอังกฤษ เสียชีวิตในวัย 85 ปี

บิล ออดดี พิธีกรรายการสัตว์ป่าชื่อดังและอดีตสมาชิกคณะตลกในตำนาน เสียชีวิตแล้วในวัย 85 ปี เป็นบุคคลที่ผู้ชมชาวอังกฤษหลายรุ่นรักและยกย่องให้เป็นนักดูนกที่คนรักมากที่สุดของประเทศ

เดวิด ฟอสเตอร์ ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของบิล ออดดี ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต โดยระบุว่าเขาจากไปเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569

ฟอสเตอร์กล่าวไว้อาลัยว่า ออดดีเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งพิธีกรสัตว์ป่า นักจัดรายการ นักแสดงตลก นักเขียน นักแต่งเพลง นักดนตรี และนักอนุรักษ์ แต่สิ่งที่เขาให้คุณค่าไม่เคยเป็นชื่อเสียง หากเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเคารพและปกป้องสิ่งแวดล้อม สอนให้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และรณรงค์เพื่อสิ่งนี้มาตลอด พร้อมยกย่องสติปัญญาและไหวพริบของออดดี และระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนดูแลงานให้มาหลายปี

บิล ออดดี คือใคร

สำหรับผู้อ่านไทยที่อาจไม่คุ้นชื่อ บิล ออดดี เป็นชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในสองบทบาทที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

เขาโด่งดังในช่วงทศวรรษ 1970 ในฐานะสมาชิกคณะตลกสามคนที่ชื่อ The Goodies ร่วมกับทิม บรูค เทย์เลอร์ และเกรแฮม การ์เดน ซึ่งรายการตลกของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีผู้ชมหลายล้านคน นอกจากนี้เพลงจากรายการยังขึ้นชาร์ตเพลงหลายเพลง โดยเพลงที่โด่งดังที่สุดคือ The Funky Gibbon เขาเริ่มเส้นทางสายตลกจากชมรม Cambridge Footlights ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

บทบาทที่สอง ทำให้เขาเป็นที่รักยิ่งขึ้น คือการเป็นพิธีกรรายการสัตว์ป่าและธรรมชาติทางช่อง BBC โดยหลงใหลการดูนกมาตั้งแต่วัยเด็กที่เมืองเบอร์มิงแฮม จนกลายเป็นนักปักษีวิทยาและนักธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการยอมรับ ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จัก ได้แก่ รายการ Springwatch, Autumnwatch, Birding with Bill Oddie และ Bill Oddie Goes Wild

นักอนุรักษ์ตัวจริง

นอกจากงานหน้าจอ ออดดียังทำงานด้านอนุรักษ์อย่างจริงจัง เคยเป็นกรรมการของราชสมาคมเพื่อการปกป้องนก หรือ RSPB องค์กร Wildfowl and Wetlands Trust และกองทุนสัตว์ป่าโลก หรือ WWF อีกทั้งยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับนกและสัตว์ป่าหลายเล่ม โดยหลายเล่มใช้ภาพวาดของเขาเองประกอบ

อีกด้านที่ออดดีเปิดเผยต่อสาธารณะคือ การต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์ของตัวเอง ซึ่งเขาใช้ประสบการณ์นี้ช่วยรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพจิต

บิล ออดดี มีภรรยาชื่อลอรา และลูกสาวสามคนคือ บอนนี เคต และโรซี

ที่มา: BBC, ITV News, RTE, Variety, Deadline, The Scotsman

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 13:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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