อาลัย บิล ออดดี พิธีกรสารคดีสัตว์ป่า-ตำนานตลกดัง เสียชีวิตในวัย 85 ปี
อาลัย บิล ออดดี พิธีกรสารคดีสัตว์ป่าและตำนานตลกอังกฤษ เสียชีวิตในวัย 85 ปี
บิล ออดดี พิธีกรรายการสัตว์ป่าชื่อดังและอดีตสมาชิกคณะตลกในตำนาน เสียชีวิตแล้วในวัย 85 ปี เป็นบุคคลที่ผู้ชมชาวอังกฤษหลายรุ่นรักและยกย่องให้เป็นนักดูนกที่คนรักมากที่สุดของประเทศ
เดวิด ฟอสเตอร์ ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของบิล ออดดี ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต โดยระบุว่าเขาจากไปเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569
ฟอสเตอร์กล่าวไว้อาลัยว่า ออดดีเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งพิธีกรสัตว์ป่า นักจัดรายการ นักแสดงตลก นักเขียน นักแต่งเพลง นักดนตรี และนักอนุรักษ์ แต่สิ่งที่เขาให้คุณค่าไม่เคยเป็นชื่อเสียง หากเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเคารพและปกป้องสิ่งแวดล้อม สอนให้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และรณรงค์เพื่อสิ่งนี้มาตลอด พร้อมยกย่องสติปัญญาและไหวพริบของออดดี และระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนดูแลงานให้มาหลายปี
บิล ออดดี คือใคร
สำหรับผู้อ่านไทยที่อาจไม่คุ้นชื่อ บิล ออดดี เป็นชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในสองบทบาทที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง
เขาโด่งดังในช่วงทศวรรษ 1970 ในฐานะสมาชิกคณะตลกสามคนที่ชื่อ The Goodies ร่วมกับทิม บรูค เทย์เลอร์ และเกรแฮม การ์เดน ซึ่งรายการตลกของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีผู้ชมหลายล้านคน นอกจากนี้เพลงจากรายการยังขึ้นชาร์ตเพลงหลายเพลง โดยเพลงที่โด่งดังที่สุดคือ The Funky Gibbon เขาเริ่มเส้นทางสายตลกจากชมรม Cambridge Footlights ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
บทบาทที่สอง ทำให้เขาเป็นที่รักยิ่งขึ้น คือการเป็นพิธีกรรายการสัตว์ป่าและธรรมชาติทางช่อง BBC โดยหลงใหลการดูนกมาตั้งแต่วัยเด็กที่เมืองเบอร์มิงแฮม จนกลายเป็นนักปักษีวิทยาและนักธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการยอมรับ ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จัก ได้แก่ รายการ Springwatch, Autumnwatch, Birding with Bill Oddie และ Bill Oddie Goes Wild
นักอนุรักษ์ตัวจริง
นอกจากงานหน้าจอ ออดดียังทำงานด้านอนุรักษ์อย่างจริงจัง เคยเป็นกรรมการของราชสมาคมเพื่อการปกป้องนก หรือ RSPB องค์กร Wildfowl and Wetlands Trust และกองทุนสัตว์ป่าโลก หรือ WWF อีกทั้งยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับนกและสัตว์ป่าหลายเล่ม โดยหลายเล่มใช้ภาพวาดของเขาเองประกอบ
อีกด้านที่ออดดีเปิดเผยต่อสาธารณะคือ การต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์ของตัวเอง ซึ่งเขาใช้ประสบการณ์นี้ช่วยรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพจิต
บิล ออดดี มีภรรยาชื่อลอรา และลูกสาวสามคนคือ บอนนี เคต และโรซี
ที่มา: BBC, ITV News, RTE, Variety, Deadline, The Scotsman
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