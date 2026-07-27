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ดับแล้ว 3 ศพ กราดยิงกลางเทศกาลอาหารดัง เจ็บ 4 เด็กสุด 2 ขวบ ฝูงชนซีแอตเทิล หนีตายอลหม่าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 16:51 น.

กราดยิงกลางเทศกาลอาหารดังซีแอตเทิล ดับ 3 เจ็บ 4 รวมเด็ก 2 ขวบ ฝูงชนแตกตื่นหนีตายอลหม่าน จับผู้ต้องสงสัยได้ 1 ราย

เหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ที่บริเวณซีแอตเทิลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ใกล้กับหอคอยสเปซนีดเดิล สัญลักษณ์ของเมือง ขณะนั้นกำลังมีการจัดเทศกาลอาหาร Bite of Seattle ที่มีผู้เข้าร่วมแต่ละวันประมาณ 100,000 คน

เสียงปืนหลายนัดดังขึ้นบริเวณใกล้อาคารอาร์มอรี ทำให้ฝูงชนที่กำลังเลือกซื้ออาหารต่างแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอด

ตำรวจและหน่วยดับเพลิงซีแอตเทิลระบุว่า มีผู้เสียชีวิต 2 รายในที่เกิดเหตุ ต่อมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิว รวมเป็นเสียชีวิต 3 ราย

ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาล มีทั้งเด็กชายวัย 2 ขวบ ชายวัย 23 ปี และหญิงอีก 2 ราย อายุ 39 และ 56 ปี ผู้บาดเจ็บที่เหลืออยู่ในอาการคงที่ มีหญิงวัย 40 ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ปฏิเสธการนำส่งโรงพยาบาล

พันตำรวจโทไทโรน เดวิส ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจซีแอตเทิล เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น เชื่อว่าเป็นเหตุที่คนสองคนใช้อาวุธปืนยิงใส่กัน เจ้าหน้าที่สามารถยึดอาวุธปืนได้ 2 กระบอก

ขณะนี้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเยาวชน ส่วนผู้ต้องสงสัยอีกรายยังหลบหนีอยู่ และไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าอาจมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีภัยคุกคามต่อชุมชนแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจของการก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่ยังกล่าวชื่นชมตำรวจที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ ซึ่งวิ่งเข้าหาเสียงปืนและเข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มมากกว่านี้

ผู้ร่วมงานหลายคนเล่าถึงความโกลาหลที่เกิดขึ้น เอสตัน วาโคนาโบ วัย 25 ปี เล่าว่าฝูงชนเริ่มเหยียบกันเองขณะวิ่งหนีเสียงปืน ทั้งคนที่หลบซ่อน คนที่ผลักกัน คนที่ล้มลงกับพื้น และรถเข็นเด็กที่ล้มระเนระนาด เขาบรรยายว่าเป็นความโกลาหลอย่างแท้จริง

ขณะที่ผู้ค้ารายหนึ่งเล่าว่า ได้ยินเสียงคล้ายประทัดก่อนที่ผู้คนจะเริ่มตะโกนว่ามือปืน แล้วต่างวิ่งหนีกันจนพื้นที่ว่างเปล่าในพริบตา

มีรายงานว่า ผู้เข้าชมภาพยนตร์ในโรง IMAX ของศูนย์วิทยาศาสตร์แปซิฟิกที่อยู่ใกล้เคียง ถูกอพยพออกจากพื้นที่ด้วย

ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจเดวิสกล่าวว่า ขณะนี้ได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากพยาน แต่ยังไม่ค่อยมีผู้ให้ข้อมูล จึงวอนขอความช่วยเหลือจากชุมชน โดยระบุว่าไม่สามารถคลี่คลายคดีได้หากปราศจากความร่วมมือ

ด้านบ็อบ เฟอร์กูสัน ผู้ว่าการรัฐวอชิงตัน กล่าวว่าขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

ที่มา: CNN, CBS News, KING5, KNKX, The Seattle Times, Associated Press

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 16:51 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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