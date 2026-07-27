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ฮิงาชิโนะ เคโงะ ผู้แต่ง “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” ทิ้งปริศนาสุดท้ายไว้ นิยายเล่ม 106 วางขายหลังเสียชีวิต 13 วัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 17:02 น.
ฮิงาชิโนะ เคโงะ ผู้แต่ง "ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ" ทิ้งปริศนาสุดท้ายไว้ นิยายเล่ม 106 วางขายหลังเสียชีวิต 13 วัน
ภาพจาก : x/東野圭吾【公式, bunshun.jp

เปิดพล็อตนิยายกาลิเลโอเล่มที่ 11 ผลงานลำดับ 106 ของฮิงาชิโนะ เคโงะ ที่เตรียมวางขาย 5 สิงหาคมนี้ ตรงกับวาระครบ 30 ปีของตัวละครยูกาวะ มานาบุ

วงการนักอ่านทั่วโลกยังคงอาลัยการจากไปของ ฮิงาชิโนะ เคโงะ นักเขียนนิยายสืบสวนชื่อดังของญี่ปุ่น ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในวัย 68 ปี แต่ท่ามกลางความสูญเสีย ยังมีเรื่องที่แฟนหนังสือทั่วโลกกำลังจับตา นั่นคือผลงานเล่มใหม่ของเขาที่จะวางขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

หนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า 永遠の記憶 อ่านว่า Eien no Kioku ซึ่งยังไม่มีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการ หากแปลความหมายเบื้องต้นจะได้ว่า “ความทรงจำนิรันดร์” มีกำหนดวางขายในญี่ปุ่นวันที่ 5 สิงหาคม 2569 หรือ 13 วันหลังจากผู้เขียนเสียชีวิต นับเป็นผลงานลำดับที่ 106 ของฮิงาชิโนะ เคโงะ และเป็นนิยายขนาดยาวลำดับที่ 11 ในชุดกาลิเลโอ ชุดนิยายที่มียอดพิมพ์สะสมมากกว่า 16 ล้านเล่ม

เปิดพล็อตนิยายกาลิเลโอเล่มที่ 11 ผลงานลำดับ 106 ของฮิงาชิโนะ เคโงะ
ภาพจาก : bunshun.jp

ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือปี 2569 ยังตรงกับวาระครบรอบ 30 ปีของตัวละครยูกาวะ มานาบุ นักฟิสิกส์นักสืบที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องสั้นเมื่อปี 2539 ทำให้หนังสือเล่มนี้มีความหมายมากกว่าการเป็นเพียงผลงานที่ออกหลังผู้เขียนจากไป แต่ยังเป็นเหมือนของขวัญส่งท้ายให้กับตัวละครที่อยู่คู่นักอ่านมาสามทศวรรษ

สำหรับพล็อตที่เปิดเผยแล้วบางส่วน เรื่องราวเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ตัวละครอุสึมิ คาโอรุถูกทำร้ายด้วยของมีคม ผู้ก่อเหตุเป็นชายสูงอายุราว 70 ปี ที่พยายามกระโดดจากอาคารแต่รอดชีวิต และปฏิเสธให้การกับตำรวจ จากนั้นมีหญิงสาวที่มีความแค้นต่ออุสึมิเข้ามาอยู่ในข่ายสอบสวนด้วย แต่ยังไม่มีใครทราบว่าเธอเกี่ยวข้องกับชายสูงอายุคนนั้นอย่างไร ขณะเดียวกันยูกาวะและคุซานางิก็เริ่มไล่ตามปริศนาจากสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ชายผู้ก่อเหตุพกติดตัวไว้

หนังสือเล่มนี้มีความหนา 296 หน้า ราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นอยู่ที่ 2,310 เยนรวมภาษี ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บุนเกชุนจู ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีฉบับแปลไทยเมื่อใด

ตลอดเส้นทางนักเขียน ฮิงาชิโนะ เคโงะ ฝากผลงานไว้กว่า 106 เล่ม ไม่นับงานเขียนร่วมกับนักเขียนคนอื่น หลายเรื่องกลายเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ทั้ง The Devotion of Suspect X และปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ พิธีศพของเขาจัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะครอบครัวตามความประสงค์

ตลอดเส้นทางนักเขียน ฮิงาชิโนะ เคโงะ ฝากผลงานไว้กว่า 106 เล่ม
ภาพจาก : x/東野圭吾【公式

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 17:02 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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