บันเทิง

สรุปดราม่า แฟนคลับจีนปะทะสตาฟ รวมพลมหกรรมนิยาย GMMTV เสียใจทำเกินกว่าเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 17:51 น.
แฟนคลับจีนสวมรอยแย่งที่นั่ง สตาฟหญิงเข้ามาระงับเหตุ

สรุปดราม่า แฟนคลับจีนแย่งที่นั่ง? สตาฟแจงผิดกฎแต่ตีมึน ถูกพาตัวออกงาน จู่ ๆ เตะขาจนท. ชาวเน็ตไทยงัดคลิปโต้ ล่าสุด GMMTV ขอโทษแล้ว-หยุดจ้างสตาฟหญิง ยืนยันไม่ฟ้องร้อง

ประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ที่ถูกพูดถึงตอนนี้ลุกลานบานปลายไปใหญ่ สำหรับเหตุการณ์ความวุ่นวายในกิจกรรมรวมพลศิลปิน งานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 เกิดการปะทะกันระหว่างแฟนคลับชาวจีนและสตาฟดูแลความปลอดภัยจนลุกลามกลายเป็นดราม่าระหว่างประเทศที่แฟนคลับทั้งสองฝั่งต่างงัดหลักฐานออกมาโต้แย้งกันอย่างดุเดือด

จุดเริ่มต้นความวุ่นวาย ปมแย่งที่นั่ง?

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างรอกิจกรรมรวมพลศิลปิน ทางงานมีกฎเหล็กระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ห้ามจองที่นั่งแทนกัน และห้ามส่งต่อที่นั่งให้ผู้อื่นเด็ดขาด

แฟนคลับชาวไทยคนหนึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมกำลังจะส่งต่อที่นั่งให้กับเพื่อนของเธอ เมื่อสตาฟเห็นจึงแจ้งว่าไม่สามารถทำได้ เธอจึงลุกออกแต่โดยดี แต่จู่ ๆ มีแฟนคลับชาวจีนรายหนึ่งสวมเสื้อสีส้มและใส่หมวก อาศัยจังหวะชุลมุนเข้ามาแทรกในพื้นที่ ดึงป้ายชื่อของเจ้าของที่เดิมออก แล้วนำร่มของตัวเองมาวางทับเพื่อสวมรอยยึดพื้นที่ทันที ทั้งยังปฏิเสธไม่ยอมลุก นั่งแช่ก้มหน้ากดโทรศัพท์มือถือ แกล้งทำเป็นไม่สนใจ อย่างไรก็ดีมีข้อมูลว่าเธอได้ซื้อคิวมาจากร้านรับจองที่นั่ง เป็นการทำผิดกฎของงาน

เมื่อการเจรจาด้วยวาจาไม่เป็นผล สตาฟจึงงัดรูปถ่ายมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่ในแถวตั้งแต่แรก พร้อมเชิญตัวออกนอกพื้นที่หลายครั้ง แต่แฟนคลับรายนี้สะบัดแขนสตาฟออก สถานการณ์เริ่มยืดเยื้อนาน 10-20 นาที จนกระทบตารางงานของศิลปิน สตาฟต้องกันพื้นที่ไม่ให้ศิลปินเดินผ่านเพื่อความปลอดภัย ขณะที่แฟนคลับรอบข้างต้องช่วยตะโกนบอกให้ศิลปินหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุ

จากนั้นสตาฟพยายามพาตัวเธอออกจากพื้นที่และใช้มือบังกล้องโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เธอถ่ายภาพศิลปิน ชาวจีนไม่พอใจและกระโดดถีบขาสตาฟหญิงก่อน เมื่อมีการใช้ความรุนแรง การ์ดจึงเข้าล็อกตัวลงกับพื้น

สตาฟหญิงระงับเหตุแฟนคลับแย่งที่นั่งหนังคนละม้วน : สื่อจีน VS แฟนคลับไทยงัดคลิปโต้

หลังเกิดเหตุ สื่อฝั่งจีนได้รายงานข่าวที่สวนทางกับความเป็นจริง อ้างว่าแฟนคลับจีนคนนี้มารอตั้งแต่ 6 โมงเช้าและจองที่ตามกฎ แต่ถูกใส่ร้ายว่าแซงคิว ทั้งยังกล่าวหาสตาฟว่าใช้ความรุนแรง กดคอ และฉุดกระชาก โดยอ้างว่าที่ต้องใช้เท้าเตะเพื่อป้องกันตัว ก่อนถูกการ์ดชายผมยาวโมโหพุ่งจับทุ่มลงพื้นจนเสื้อสายเดี่ยวขาดและพาตัวลงมาประจานชั้นล่างท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของแฟนคลับกลุ่มอื่น

จากสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำเอาชาวเน็ตจีนเดือดจัด ขู่แบนศิลปินไทย และเรียกร้องให้เปิดกล้องวงจรปิด

ขณะที่แฟนคลับชาวไทยไม่ได้นิ่งเฉย ออกมางัดคลิปวิดีโอและข้อเท็จจริงตอกกลับสื่อจีนแบบชัด ๆ ว่า ห้างเปิด 10 โมงเช้า เพราะสถานที่จัดงานคือห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่เปิดทำการ ส่วนเรื่องการ์ดชายผมยาว จากคลิปหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าควบคุมตัวเป็นสตาฟผู้หญิงทั้งหมด

สำหรับประเด็นที่ว่าฝ่ายใดเรื่องใช้ความรุนแรงก่อน ภาพจากคลิปเหตุการณ์เต็มยืนยันได้ว่า สตาฟไม่ได้เข้ามากดคอหรือใช้ความรุนแรงก่อน แต่จังหวะที่กำลังจะเดินพ้นประตู แฟนคลับคนดังกล่าวใช้เท้าถีบสตาฟก่อน ทำให้เธอต้องล็อกตัวและล้มกลิ้งลงไปบนพื้นด้วยกันทั้งคู่

หลังจากมีการวิจารณ์การกระทำของแฟนคลับชาวจีนคนดังกล่าว ดราม่ายังลุกลามไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบนโซเชียล แฟนคลับไทยได้หยิบยกปัญหาที่แฟนคลับต่างชาติบางกลุ่มมักคุกคามความเป็นส่วนตัวของศิลปิน เช่น ตามถึงบ้านพัก แอบถ่ายรูปบนเครื่องบิน แซงคิว และไม่สนกฎระเบียบ

ฝั่งกลุ่มแฟนคลับจีนบางส่วนออกมาตอบโต้ เหยียดหยามฐานะแฟนคลับชาวไทยว่ายากจน ยิ่งสาดเชื้อไฟให้สถานการณ์ตึงเครียดหนักขึ้น

สตาฟหญิงระงับเหตุแฟนคลับแย่งที่นั่ง-2

GMMTV ออกแถลงการณ์ขอโทษ หยุดว่าจ้างสตาฟหญิงแล้ว

ล่าสุด GMMTV ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการชี้แจงกรณีเหตุการณ์ภายในกิจกรรมรวมพลงานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 ระบุว่า

“ตามที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่บริเวณกิจกรรมรวมพล ภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ 2026 บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด ได้ตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นและเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในบางช่วงมีการใช้กําลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและทุกกรณีและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นบุคลากรภายนอกที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานมิใช่ พนักงานประจําของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และได้ระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้ข้อยุติ

สําหรับกระแสข่าวที่ระบุว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และบริษัทฯ มิได้ดําเนินการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติหรือสัญชาติใด ๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะระหว่างบุคคลมิได้สะท้อนถึงทัศนคติหรือนโยบายของบริษัทฯ ต่อบุคคลจากสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง

บริษัทฯ จะนําเหตุการณ์ดังกล่าวมาทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จํากัด

26 กรกฎาคม 2569”

GMM แจงดราม่างานมหกรรมนิยายนานาชาติ
ภาพจาก Facebook : GMMTV

ขอบคุณที่มาข้อมูล : อรรถรส และ GMMTV

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 17:44 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 17:51 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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