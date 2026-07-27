ดูดวง

หมอปลายทักครึ่งปีหลัง 2569 ราศีไหนต้องระวัง ราศีไหนรับทรัพย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 04:34 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 04:35 น.
หมอปลายทักครึ่งปีหลัง 2569 ราศีไหนต้องระวัง ราศีไหนรับทรัพย์

ครึ่งปีแรกผ่านไปแล้ว หลายคนกำลังตั้งหลักใหม่ว่าอีกหกเดือนที่เหลือจะเป็นยังไง หมอปลายเปิดดวง 12 ราศีในรายการ “เหลือเชื่อ” ครบทั้งงาน เงิน ความรัก สุขภาพ พร้อมบอกด้วยว่าโชคลาภของแต่ละราศีซ่อนอยู่ตรงไหน บางราศีโดนทักแรงถึงขั้นให้เลื่อนแผนออกไปก่อน บางราศีกลับได้ไฟเขียวเต็มที่

อ่านของตัวเองก่อน แล้วค่อยแอบอ่านของคนที่บ้านด้วยก็ได้

ราศีเมษ ชีวิตช้าไปหมด เผื่อเวลาไว้เยอะๆ

สุขภาพ เจ็บคอ ไอ ระคายคอ ให้ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆ งดของเย็น ปล่อยไว้อาจจบที่การฉีดยา

งาน เจอความล่าช้าแทบทุกทาง ฝนตก รถติด รถเสีย ไปทำงานสาย งานที่ต้องส่งก็ทำไม่ทัน ทางแก้คือเผื่อเวลาและโทรบอกหัวหน้าไว้ก่อน

ความรัก ใครเตรียมแต่งงานหรือจะย้ายมาอยู่ด้วยกัน ทำได้เลย ถือว่าดี

โชคลาภ อยู่ที่บ้านเลขที่ ใครอยู่คอนโดก็ดูเลขห้อง

ราศีพฤษภ งานดีจนลืมคนข้างตัว

ความรัก จุดที่ต้องระวังคือไม่มีเวลาให้แฟน โฟกัสงานหนักเกินไป หรือคุยกับคนที่ทำงานแล้วสบายใจกว่าคนที่บ้าน คนที่คบอยู่ต้องปรับตัวเข้าหากันหน่อย

งาน ดีมากถ้าติดต่อกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรใหญ่ จะมีคนช่วย โดยเฉพาะเพศตรงข้าม เงินอาจมาช้านิดหน่อยแต่มาแน่

สุขภาพ เครียด นอนไม่หลับ ออฟฟิศซินโดรม เครียดจนตัวเกร็ง

โชคลาภ ขอจากพระแม่ธรณีหรือพระพรหม

ราศีเมถุน นอนน้อยแล้วพังทั้งระบบ

สุขภาพ โรคเก่ากลับมากำเริบ โรคใหม่ก็มาจากความเครียดและการนอนน้อย ต้นตอเกือบทั้งหมดอยู่ที่การพักผ่อน

งาน งานเยอะจนจัดสรรไม่ทัน เสี่ยงเสียเครดิตและเสียชื่อ

ความรัก ค่อนข้างมั่นคง แต่แอบมีความเจ้าชู้ ไปทำงานแล้วเจออีกคนจนคุยต่อ ช่วงนี้รุมเร้าหลายด้าน ต้องคุมตัวเองให้ดี

โชคลาภ ขอจากพระแม่ลักษมี

ราศีกรกฎ เงินเข้าดี แต่ก็ไหลออกเก่ง

งาน ใครทำงานผ่านโทรศัพท์หรือติดต่อทางไกล ได้ผลดีและการเงินมั่งคั่ง แต่มีเกณฑ์ใช้เงินกับการเที่ยวจนบานปลาย ต้องคุมงบ

สุขภาพ ระวังโดนกัด ทั้งแมลงและงูสำหรับคนที่อยู่ติดสวน คนอื่นโดนอาจไม่เป็นไร แต่ราศีนี้แพ้หนักกว่าปกติ โดนแล้วรีบหาหมอ

ความรัก อย่ารื้อเรื่องอดีตขึ้นมาพูด มีเกณฑ์ทะเลาะ ให้อภัยกันแล้วเริ่มใหม่

โชคลาภ มาจากรถยนต์และทะเบียนรถสี่ล้อ

ราศีสิงห์ เซนส์เปิด เจออะไรอย่าทัก

คำเตือน เดินทางไปพักต่างจังหวัดให้ระวังสิ่งที่มองไม่เห็น ช่วงนี้สัมผัสได้ง่ายผิดปกติ รู้สึกอะไรก็ทำเฉยไว้ อย่าทัก พกของศักดิ์สิทธิ์ติดตัวช่วยได้

สุขภาพ ยังไม่ควรทำศัลยกรรมในครึ่งปีนี้ มีเกณฑ์ทำแล้วไม่สวย รอปีหน้าดีกว่า

ความรัก ดีเลย มีคนเข้ามาจีบแบบจริงใจเต็มที่ ติดตรงตัวเองขี้เกียจออกจากบ้าน ขี้เกียจแต่งตัว ขยันอีกนิดเดียวก็แฮปปี้

โชคลาภ ขอพรจากหลวงปู่โต วัดระฆัง สวดคาถาชินบัญชรเยอะๆ

ราศีกันย์ อย่ารีบตัดสินใจ รอสิงหาคมก่อน

คำเตือน ระวังอุบัติเหตุรถสองล้อช่วงบ่ายถึงเย็น ฝนตกถนนลื่นยิ่งเสี่ยง เลี่ยงได้ให้เลี่ยง

งาน ใครคิดเปิดธุรกิจใหม่หรือขยายสาขา ให้รอหลังเดือนสิงหาคม อย่ารีบ เช็กทำเลให้ดี และดูเอกสารเช่าหรือซื้อขายที่ให้ละเอียด เพราะมีเกณฑ์ตัดสินใจเร็วแล้วมีปัญหา

ความรัก ใครเตรียมมีลูก ลองปรึกษาแพทย์ดู จะง่ายกว่าปล่อยตามธรรมชาติ

โชคลาภ มาจากปลา ไปปล่อยปลาแล้วสังเกตเลขระหว่างทาง หรือขอเลขจากธูปหลังปล่อยปลา

ราศีตุลย์ เก้าอี้สั่น อย่าเพิ่งย้าย

สุขภาพ ระวังหัวใจและเส้นเลือด อาจถึงขั้นต้องผ่าซ่อม ใครออกกำลังกายหนักให้เพลาลง อย่าให้หายใจแรงเกินไป และควรไปตรวจสุขภาพ

งาน มีเกณฑ์เปลี่ยนมือ อาจมีคนขึ้นมาแทนหรือโดนโยกไปทำงานอื่น ต้องรู้สถานการณ์ภายในและเตรียมใจให้แข็งแรง ใครคิดจะเปลี่ยนงาน ช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะ เกาะที่เดิมไว้ก่อน

ความรัก เงียบๆ ไม่หวือหวา ทุกอย่างคงตัวและสบายใจ

โชคลาภ อยู่ที่เจ้าที่ศาลไม้ แม่ตะเคียน หรือสิ่งที่ทำจากไม้ตามวัด

ราศีพิจิก พูดน้อยลง ทำให้มากขึ้น

สุขภาพ ต้องเช็กน้ำเหลือง ไทรอยด์ และฮอร์โมน บางคนอาจเจอซีสต์หรือก้อนเนื้อปูดขึ้นมา ให้พบแพทย์ อย่าเจาะเอง ถ้าต้องผ่าและไม่รีบ ให้ไปเดือนกันยายน ถ้ารีบก็กรกฎาคมได้

งาน ตั้งหน้าตั้งตาทำงานไป ไม่ต้องสนใจคนรอบข้าง มีเกณฑ์คำพูดเป็นพิษ พูดไปคำเดียวคนฟังไปอีกเรื่อง

ความรัก ใครอยากมีลูกมีเกณฑ์สำเร็จตามธรรมชาติ ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันจะได้ความรู้สึกดีๆ กลับมา ส่วนคนโสดยังนิ่งไปก่อน ยังไม่เจอคู่แท้

โชคลาภ ขอพรจากพระพรหม

ราศีธนู ปีของการเลื่อนตำแหน่ง

สุขภาพ ภูมิแพ้และเป็นหวัดง่ายกว่าคนทั่วไป ไปฉีดวัคซีนหรือเสริมวิตามินที่ช่วยภูมิคุ้มกัน

งาน ใครหวังตำแหน่งสูงขึ้นมีเกณฑ์ได้ มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และเมตตา ถือว่าโชคดี

ความรัก เตรียมแต่งปีนี้ จัดไปเลย คนที่คบอยู่ใช้ได้

โชคลาภ ขอพรจากพระศิวะคู่กับพระพิฆเนศ

ราศีมังกร รักทางไกลรุ่ง แต่ต้องเจอกันนอกบ้าน

ความรัก มีข่าวดีสำหรับคนที่จะบินไปหาแฟน ไปดูตัว หรือคุยกันทางไกล ถือว่าแฮปปี้ แต่ถ้าอีกฝ่ายเดินทางมาหา ให้นัดเจอข้างนอก เข้าบ้านไม่ปลอดภัยเท่า

งาน เจอความผิดพลาดเรื่องเอกสารและตัวอักษร ใครต้องพิมพ์งาน ตรวจงาน หรือส่งงานละเอียดๆ จะเจอปัญหาเยอะ ตั้งสติและเช็กให้ครบก่อนส่งผู้ใหญ่

สุขภาพ ระวังกระดูกท่อนใหญ่ แขน และหน้าแข้ง โดยเฉพาะการถูกกระแทกหรือถูกชน

โชคลาภ มาจากน้ำ ไปวัดริมน้ำ จุดธูปใกล้น้ำ หรือพักโรงแรมริมน้ำแล้วดูเลขห้อง

ราศีกุมภ์ วิ่งเยอะแล้วร่างพัง

สุขภาพและงาน ใครเดินทางบ่อยจนไม่ได้อยู่นิ่ง จะลามมาถึงสุขภาพ หลักๆ คือระบบหายใจและอาการปวดร้าวทั้งตัว งานไหนคุยโทรศัพท์หรือทำออนไลน์แทนได้ ให้เซฟตัวเองไว้ในครึ่งปีหลัง

ความรัก ปัญหามือที่สามหรือความไม่เข้าใจกันจะได้เคลียร์เป็นเรื่องเป็นราว ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ล้วนๆ ถ้าใส่กันแรงมีสิทธิ์พัง ต้องประนีประนอม

โชคลาภ มาจากต้นไม้ เรือแม่ตะเคียน บ้านไม้ รีสอร์ตไม้ หรือโต๊ะไม้

ราศีมีน ดูแลดวงตาเป็นพิเศษ

สุขภาพ เน้นที่สายตาและดวงตา ใครจะลอกต้อหรือทำเลสิก ให้เลือกเดือนสิงหาคม ตุลาคม หรือพฤศจิกายน และควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อยสองที่ก่อนตัดสินใจ อย่าไปที่เดียวแล้วทำเลย

งาน การเจรจาซื้อขายกับลูกค้าเก่าหรือคนในประเทศได้เงินมากกว่าลูกค้าใหม่ ใครทำงานบริการ โทรหาลูกค้าเดิมปลอดภัยที่สุด

โชคลาภ มาจากสัตว์สี่เท้า เช่น วันเกิดของน้องหมา

องค์ที่หมอปลายแนะนำให้ไปไหว้

พระแม่ธรณี องค์แรกที่ควรไหว้ จุดธูปสีดำ 21 ดอก ถวายน้ำแดงและกุหลาบแดงที่เด็ดหนามออกเรียบร้อย จะเป็นพวงมาลัยหนึ่งพวงหรือดอกกุหลาบ 9 ดอกก็ได้

เจ้าพ่อเสือ ปีนี้ช่วยเรื่องสุขภาพ โรคระบาด และโรคติดต่อ จุดธูป 17 ดอก ถวายน้ำส้มและพวงมาลัยดอกดาวเรือง

พระนารายณ์หรือพระกฤษณะ ดูแลเรื่องน้ำและอสังหาริมทรัพย์ จุดธูปดำ 16 ดอก ถวายดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมหรือดอกดาวเรือง ขอพรให้ปลอดภัยจากสิ่งที่มากับน้ำได้ด้วย

เรียบเรียงจากรายการ “เหลือเชื่อ”โปรดใช้วิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล

2:57 มังกร 4:42 กุมภ์ 6:16 มีน 7:39 เมษ 9:00 พฤษภ 10:20 เมถุน 11:37 กรกฏ 12:54 สิงห์ 14:22 กันย์ 15:41 ตุลย์ 17:18 พิจิก 19:21 ธนู

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 04:34 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 04:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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