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ปักหมุด 28-30 ก.ค. นี้ มีฝนดาวตกเดลตาอควอริดส์ แต่ปีนี้ไม่ต้องฝืนดูก็ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 16:37 น.

วันที่ 28-30 ก.ค. นี้ ฝนดาวตกเดลตาอควอริดส์กำลังจะมาในช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคมนี้ แต่แสงจันทร์เต็มดวงจะกลบดาวตกจนแทบมองไม่เห็น สมาคมดาราศาสตร์แนะ “แต่ไม่ต้องดูก็ได้”

ท้องฟ้ายามค่ำคืนของไทยกำลังจะมีแขกมาเยือนอีกครั้งในช่วงวันที่ 28 ถึง 30 กรกฎาคมนี้ นั่นคือฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ หรือ Southern Delta Aquarids ที่ได้ชื่อมาจากจุดกระจายตัวซึ่งอยู่ใกล้ดาวเดลตาคนแบกหม้อน้ำบนท้องฟ้า ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหม แต่สมาคมดาราศาสตร์ไทยกลับออกมาบอกตรง ๆ ว่า ไม่ดูก็ได้

เหตุผลข้อแรกคือตัวฝนดาวตกเองมีอัตราการตกต่ำอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ค่าอัตราตกสูงสุดเทียบจุดจอมฟ้า หรือ ZHR อยู่ที่เพียง 15 ถึง 20 ดวงต่อชั่วโมงเท่านั้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับฝนดาวตกดาวเด่นอย่างเจมินิดส์ที่อาจไต่ไปถึงหลักร้อยดวงต่อชั่วโมง

ข้อสองคือจังหวะเวลาที่ไม่ค่อยเข้าข้างกัน เพราะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมอยู่ในฤดูฝนของไทยพอดี โอกาสที่ท้องฟ้าจะถูกเมฆปกคลุมจึงสูงมาก ต่อให้ตั้งใจนอนรอทั้งคืนก็อาจไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเมฆฝน

วันที่ 28-30 ก.ค. นี้ ฝนดาวตกเดลตาอควอริดส์กำลังจะมา
สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ข้อสามที่หนักที่สุดคือปีนี้ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับคืนวันจันทร์เพ็ญพอดี แสงจันทร์เต็มดวงจะสว่างจ้าอยู่ตลอดคืน กลบแสงดาวตกที่จางอยู่แล้วให้จางลงไปอีก

สมาคมดาราศาสตร์ไทยย้ำว่า การที่ไม่แนะนำไม่ได้แปลว่าห้ามดู เพียงแต่ไม่อยากให้ใครไปนั่งลุ้นทั้งคืนแล้วผิดหวังกลับบ้านมือเปล่า ถ้าใครยังอยากลองดูให้ได้ ช่วงเวลาที่เหมาะคือหลังตีหนึ่งไปจนถึงรุ่งเช้า วิธีดูที่แนะนำคือหาที่นอนเอนหลังสบาย ๆ มองขึ้นฟ้ากว้าง ๆ ไม่ต้องจ้องเพ่งไปจุดใดจุดหนึ่ง และที่สำคัญที่สุดคืออย่าคาดหวังสูงจนเกินไป

พูดง่าย ๆ ว่าฝนดาวตกรอบนี้เหมาะกับคนที่อยากนอนดูดาวเล่น ๆ เพลิน ๆ มากกว่าคนที่ตั้งใจไปตั้งกล้องรอถ่ายภาพช็อตเด็ด เพราะโอกาสจะได้เห็นดาวตกสวยกลางฟ้าเปล่าคืนนี้อาจน้อยกว่าที่หวัง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 16:37 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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