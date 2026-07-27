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กระทรวงทรัพย์ฯ จ่อดัน “เชียงใหม่” นครหลวงของล้านนา เป็นมรดกโลกปีถัดไป

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 16:33 น.
กระทรวงทรัพย์ฯ จ่อดัน “เชียงใหม่" นครหลวงของล้านนา เป็นมรดกโลกปีถัดไป

กระทรวงทรัพย์ฯ จ่อดัน “เชียงใหม่” นครหลวงของล้านนา เป็นมรดกโลกปีถัดไป มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าหารือกับ Mr. Lazare Eloundou Assomo ผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก (World Heritage Centre) ระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ BEXCO นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ควบคู่กับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ การพัฒนา และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

การหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยนายสุชาติได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลก ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการประสานความร่วมมือ ภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าว

เนื่องจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรม ศาสนา และสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติ อีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชน โดยแต่เดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตร จะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ นายสุชาติได้กล่าวถึงการเสนอ “เชียงใหม่ : นครหลวงของล้านนา” เป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไป โดยฝ่ายไทยยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัด สำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นายสุชาติ ได้แจ้งต่อผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกว่า ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้ว

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลก กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปี และมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดี จึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าว ให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ซึ่งนายสุชาติได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไป

การพบหารือในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในเวทีนานาชาติ ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลก และเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลก เพื่อส่งต่อคุณค่าอันล้ำค่านี้ให้แก่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 16:33 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 16:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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