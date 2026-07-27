อาลัย นักเขียนนิยาย “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” เสียชีวิตแล้ว
นักเขียนดังญี่ปุ่น ฮิงาชิโนะ เคโงะ เจ้าของ “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” เสียชีวิตด้วยวัย 68 ปี
วงการวรรณกรรมญี่ปุ่นสูญเสีย สำนักพิมพ์โคดันฉะแถลงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ว่า ฮิงาชิโนะ เคโงะ นักเขียนนิยายสืบสวนชื่อดัง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 23 กรกฎาคม สิริอายุ 68 ปี
ครอบครัวจัดพิธีศพเป็นการส่วนตัวไปแล้ว และขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดสัมภาษณ์ พร้อมขอความกรุณางดเงินช่วยงาน พวงหรีด และโทรเลขแสดงความเสียใจ ส่วนกำหนดการงานไว้อาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จากวิศวกรไฟฟ้าสู่นักเขียนขายดีที่สุดของญี่ปุ่น
ฮิงาชิโนะเกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2501 ที่จังหวัดโอซากา จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดโอซากา แล้วเข้าทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทผู้ผลิต ควบคู่ไปกับการเขียนนิยาย
ปี 2528 เปิดตัวในวงการด้วยผลงานเรื่อง “โฮคาโกะ” นิยายฆาตกรรมในห้องปิดตายที่มีฉากหลังเป็นโรงเรียนหญิงล้วน และคว้ารางวัลเอโดงาวะ รัมโป ครั้งที่ 31 ต่อมาปี 2542 ได้รับรางวัลสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งญี่ปุ่นจากนิยายเรื่อง “ฮิมิตสึ”
ผลงานที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่จดจำมากที่สุดคือ “ผู้ต้องสงสัยเอ็กซ์” ตีพิมพ์ในปี 2548 เล่าเรื่องครูมัธยมปลายผู้มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ที่วางแผนก่ออาชญากรรมสมบูรณ์แบบ ก่อนถูกท้าทายโดยเพื่อนเก่าที่เป็นนักฟิสิกส์ นิยายเรื่องนี้ผสมปมหักมุมเข้ากับเรื่องรักบริสุทธิ์ได้อย่างลงตัว จนคว้าทั้งรางวัลนาโอกิและรางวัลฮงกากุมิสเตอรี
ผลงานชุด “กาลิเลโอ” ซึ่งรวมเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย ถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์นำแสดงโดย ฟุกุยามะ มาซาฮารุ และกลายเป็นหนังสือขายดีระดับปรากฏการณ์ นอกจากนี้ยังมีชุด “คางะ เคียวอิจิโร” และชุด “มาสเคอเรด” รวมผลงานนิยายกว่า 100 เรื่อง
ฮิงาชิโนะ เคโงะ ผู้แต่ง “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” ทิ้งปริศนาสุดท้ายไว้ นิยายเล่ม 106 วางขายหลังเสียชีวิต 13 วัน
ยอดพิมพ์ทะลุ 100 ล้านเล่ม
ฮิงาชิโนะได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอดอาชีพ ทั้งรางวัลชูโอโครอน สาขาวรรณกรรม จาก “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” ในปี 2555 รางวัลชิบาตะ เร็นซาบุโร จาก “มุเก็นบานะ” ในปี 2556 และรางวัลโยชิกาวะ เออิจิ ในปี 2557 กระทั่งปี 2566 ยอดพิมพ์สะสมในญี่ปุ่นทะลุ 100 ล้านเล่ม พร้อมได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ริบบิ้นสีม่วงและรางวัลคิคุจิ คัง ปัจจุบันยอดพิมพ์ในญี่ปุ่นอยู่ที่ราว 109 ล้านเล่ม และผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน 41 ประเทศและเขตแดน
เขายังรับหน้าที่นายกสมาคมนักเขียนนิยายสืบสวนแห่งญี่ปุ่นระหว่างปี 2552 ถึง 2556 และเป็นกรรมการตัดสินรางวัลนาโอกิระหว่างปี 2557 ถึง 2562
ผลงานเล่มสุดท้ายมีกำหนดวางแผงเดือนหน้า
โคดันฉะระบุว่า นับจากผลงานเปิดตัว “โฮคาโกะ” เมื่อเดือนกันยายน 2528 ฮิงาชิโนะมีผลงานรวม 106 เล่ม ไม่นับงานเขียนร่วม โดยเล่มล่าสุดคือ “เอเอ็น โนะ คิโอกุ” นิยายชุดกาลิเลโอ มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยสำนักพิมพ์บุนเกชุนจู ทางสำนักพิมพ์ทิ้งท้ายว่า เรื่องราวที่เขาสร้างไว้จะยังคงตรึงใจผู้อ่านต่อไป
สำหรับผู้อ่านชาวไทย ผลงานของฮิงาชิโนะได้รับการแปลและตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” ที่แปลโดย กนกวรรณ เกตุชัยมาศ ภายใต้น้ำพุสำนักพิมพ์ ติดอันดับหนังสือขายดีในไทยมาอย่างยาวนาน
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