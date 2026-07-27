เคาะแล้ว! ครม. ต่ออายุ VAT 7% อีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย. 2570 ช่วยลดค่าครองชีพ

ครม. ไฟเขียวขยายเวลาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% อีก 1 ปี ถึง 30 กันยายน 2570 มุ่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอให้ขยายระยะเวลามาตรการออกไปอีก 1 ปี
สาระสำคัญของมาตรการคือการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569 รัฐบาลจะต่ออายุการเก็บภาษีอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570
ตลอดระยะเวลา 1 ปี รัฐจะคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่นแล้ว การบังคับใช้เป็นการชั่วคราว ครอบคลุมทั้งการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าทุกกรณี
รัฐบาลประเมินว่าการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพของประชาชน และช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ภาคธุรกิจจะมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้ตามเป้าหมาย และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการโดยรวม
ข้อมูลจาก : thaigov
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