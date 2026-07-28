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อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 11:30 น.
อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นโพสต์ขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนพาลูกชายลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

กลายเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ทำให้ชาวเน็ตยิ้มตาม เมื่อภาพเปลือกส้มกองข้างถังขยะที่กลายเป็นประเด็นในกลุ่มชุมชนแห่งหนึ่ง จบลงด้วยความรับผิดชอบของเจ้าของร้านน้ำส้มคั้น ที่ออกมาโพสต์ขอโทษและพาลูกชายตัวน้อยมาช่วยกันเก็บกวาดจนสะอาด

เรื่องเริ่มจากในกลุ่มเฟซบุ๊กปากน้ำปราณบ้านเรา มีการเผยแพร่ภาพเปลือกส้มจำนวนมากกองอยู่ข้างถังขยะริมทาง จนเกิดการพูดถึงในชุมชน

ต่อมาเจ้าของร้านน้ำส้มคั้นได้ออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยความสุภาพ ว่าเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทางร้านเข้าไปขายน้ำส้มบริเวณสตรีทฟู้ดปากน้ำปราณ เมื่อขายเสร็จได้นำเปลือกส้มใส่ตะกร้าพลาสติกเพื่อทิ้ง และวางไว้ข้างถังขยะโดยตั้งใจแยกขยะเปียก เพื่อให้รถเก็บขยะยกไปทั้งตะกร้าได้สะดวก

แต่ต่อมาในวันศุกร์ มีผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งกับทางร้านว่า มีคุณตาท่านหนึ่งเดินเข้าไปยกตะกร้า แล้วคว่ำเปลือกส้มทิ้งไว้ข้างถังขยะ ก่อนนำตะกร้าไป ทำให้เปลือกส้มกระจายกองอยู่กับพื้น เมื่อทางร้านทราบเรื่องจึงรีบเข้าไปจัดการเก็บใส่ถุงดำทันที พร้อมกล่าวขอโทษและขออภัยต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าต่อไปจะเก็บใส่ถุงดำมัดให้เรียบร้อย ไม่แยกทิ้งไว้แบบนั้นอีก

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นภาพน่าประทับใจ คือการที่เจ้าของร้านไม่ได้เพียงโพสต์ขอโทษ แต่ลงมือเก็บกวาดเปลือกส้มด้วยตัวเอง โดยพาลูกชายตัวน้อยในชุดเสื้อทีมชาติไทยมาช่วยกันเก็บใส่ถุงดำในช่วงค่ำ ท่ามกลางแสงไฟริมถนน

ภาพสองแม่ลูกที่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่จนเรียบร้อย ได้รับการแชร์และกดถูกใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งความรับผิดชอบของร้านที่จริงใจ และการที่พาลูกมาช่วยงาน ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้เด็กไปในตัว

อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นโพสต์ขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนพาลูกชายลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

บทเรียนเล็กๆ ที่งดงาม

เรื่องราวนี้สะท้อนภาพสังคมที่น่ารักในหลายมุม ทั้งความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่พร้อมยอมรับและแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหา และการสอนลูกผ่านการลงมือทำจริงว่าเมื่อทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบ กลายเป็นเรื่องเล็กๆ ที่ช่วยเติมความอบอุ่นให้กับคนที่ได้เห็น

ที่มา: กลุ่มเฟซบุ๊ก ปากน้ำปราณบ้านเรา

อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นโพสต์ขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนพาลูกชายลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

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อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง ข่าว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 11:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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