กรรชัย หลุดขำน้ำตาไหล เพราะคำว่า “ชาวบาว” กลางเที่ยงวันทันเหตุการณ์
บทข่าวพิมพ์ผิดจาก “ชาวลาว” เป็น “ชาวบาว” ทำหนุ่ม กรรชัยกับหมวย อริสราหลุดขำกลางรายการ ก่อนยกมือขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ระหว่างจัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอยและหมวย อริสรา หลุดหัวเราะจนน้ำตาไหลกลางรายการ ต้องหยุดพักโฆษณากะทันหัน สาเหตุมาจากคำเพียงคำเดียวในบทข่าวที่พิมพ์ผิด
ขณะนั้นทั้งคู่กำลังอ่านข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้เกี่ยวข้อง เป็นข่าวที่มีเนื้อหาค่อนข้างซีเรียส แต่บทที่เตรียมไว้กลับสะกดคำว่า “ชาวลาว” เป็น “ชาวบาว” หนุ่ม กรรชัยจึงอ่านตามตัวหนังสือที่เห็น ก่อนเริ่มสงสัยว่าเป็นคำเรียกคนท้องถิ่นหรือไม่
ความสงสัยนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะทันทีที่อ่านมาถึงคำว่า “สปป.ลาว” ในบรรทัดถัดไป เพราะทำให้เข้าใจได้ทันทีว่าคำก่อนหน้าเป็นการพิมพ์ผิด หมวย อริสราที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ก็หลุดขำไปพร้อมกัน จนทั้งคู่ต้องยกมือไหว้ขอโทษผู้ชมกลางรายการ ก่อนตัดเข้าช่วงพักโฆษณา
หลังกลับเข้ารายการ หนุ่ม กรรชัยอธิบายว่าเครื่องพิมพ์ในวันนั้นมีปัญหา ทำให้ไม่ได้อ่านบทเตรียมตัวล่วงหน้าเหมือนปกติ จึงไม่ทันสังเกตคำที่พิมพ์ผิด เขายืนยันว่าไม่มีเจตนาหัวเราะเยาะเหตุการณ์หรือความสูญเสียแต่อย่างใด พร้อมยกมือขอโทษผู้ชมและครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้ง
เหตุการณ์นี้กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นความผิดพลาดสด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ท่ามกลางเนื้อหาข่าวที่จริงจัง ส่วนคดีต้นเรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ ยังไม่มีการสรุปตัวผู้ก่อเหตุอย่างเป็นทางการ
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