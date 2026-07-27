เปิดวาร์ป “จีจี้ ฐิติภา” คนขับรถเมล์สาย 104 คว้าโทรโข่ง ไล่แท็กซี่จอดขวางป้ายรถเมล์
เปิดวาร์ป “จีจี้ ฐิติภา” คนขับรถเมล์ สาย 104 หลังคลิปถือโทรโข่ง ไล่แท็กซี่จอดขวางป้ายรถเมล์ย่านลาดพร้าว กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน
กลายเป็นไวรัลภายในชั่วข้ามคืน หลังจาก “จีจี้” ฐิติภา คงมิ่ง คนขับรถโดยสารประจำทางสาย 104 โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังจอดเทียบป้ายรถโดยสารบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านลาดพร้าว โดยยกโทรโข่งขึ้นพูดใส่รถแท็กซี่ที่จอดขวางอยู่บริเวณป้ายรถเมล์ด้านหน้าว่า
“อ้าว เสร็จยังคะ เสร็จยังเอ่ย เสร็จแล้วออกจากป้ายรถเมล์ด้วยจ้า ทำงานเห็นใจคนอื่นเขาบ้างเนอะ เดี๋ยวถ่ายให้หมดเลยพวกจอดอยู่ข้างหลัง ป้ายทะเบียนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันที่ขนส่งนะคะ ไม่รอดกันแน่ล่ะ”
หลังคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ออกไป มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 8.1 ล้านครั้ง และมียอดแชร์มากกว่า 4,500 ครั้งบนเฟซบุ๊ก นอกจากนี้ยังไม่ได้ไวรัลเพียงแพลตฟอร์มเดียว เพราะทั้งอินสตาแกรมและติ๊กต็อกต่างมียอดผู้ชมมากกว่า 1 ล้านครั้งเช่นกัน
ภายหลังคลิปแพร่หลาย ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความชื่นชม พร้อมแสดงความเห็นอยากให้คนขับรถเมล์คันอื่นดำเนินการในลักษณะเดียวกันบ้าง เนื่องจากบริเวณจุดจอดป้ายรถเมล์ดังกล่าวมักมีรถแท็กซี่จอดแช่เป็นประจำ ทำให้รถโดยสารประจำทางไม่สามารถเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารได้อย่างสะดวก
สำหรับ “จีจี้” ฐิติภา คงมิ่ง เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสาย 104 ของบริษัทไทยสมายล์บัส ให้บริการรับส่งผู้โดยสารระหว่างท่าเรือปากเกร็ด-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยเธอได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำงานขับรถเมล์ผ่านโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานของเธอเพิ่มเติมได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก Thitipha Khongming รวมถึงอินสตาแกรมและติ๊กต็อกในชื่อบัญชี @gigithitipha
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