ไรอัน กอสลิง รับบท โกสต์ ไรเดอร์ ย้อนประวัติใน คอมมิค ถึงเส้นทางบนจอภาพยนตร์

ข่าวใหญ่หลังมาร์เวล สตูดิโอส์ ประกาศบนเวที Hall H ในงานซานดิเอโก คอมิก คอน ว่า ไรอัน กอสลิง จะรับบทฮีโร่หัวกะโหลกไฟ “โกสต์ ไรเดอร์”
เควิน ไฟกี ประธานมาร์เวล สตูดิโอส์ ประกาศเชิญกอสลิงขึ้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟน ๆ ที่แน่นฮอลล์
ไรอัน กอสลิงจะรับบท จอห์นนี่ เบลซ ซึ่งเป็นโกสต์ ไรเดอร์ เวอร์ชันดั้งเดิมที่คนรู้จักมากที่สุด เขาบอกบนเวทีว่าแทบไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง และเป็นบทที่อยากเล่นมานานมากแล้ว
รายละเอียดของโปรเจกต์เท่าที่ประกาศออกมามีดังนี้
- ผู้กำกับ ชอว์น เลวี เจ้าของผลงาน Deadpool & Wolverine
- คนเขียนบท โจนาธาน ทรอปเปอร์
- กำหนดฉาย ปี 2028
- สถานะ เป็นหนังเดี่ยวของมาร์เวล สตูดิโอส์
เลวีเล่าว่าไอเดียเริ่มก่อตัวระหว่างที่เขากับกอสลิงทำงานร่วมกันในหนัง Star Wars: Starfighter ซึ่งมีคิวเข้าฉาย 28 พฤษภาคม 2027 ทั้งคู่คุยกันเรื่องโกสต์ ไรเดอร์ ในเวลาว่างระหว่างกองถ่ายจนกลายเป็นโปรเจกต์จริง
นี่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกในอาชีพของกอสลิง หลังจากเคยเกือบได้รับบทกรีน แลนเทิร์น เมื่อช่วงปลายยุค 2000
ในงานเดียวกัน มาร์เวลยังประกาศ Black Panther 3 กำกับโดยไรอัน คูกเลอร์ พร้อมนักแสดงคนใหม่ เดวิด จอนสัน ในบททีชัลลาที่สอง มีกำหนดฉาย 15 ธันวาคม 2028
โกสต์ ไรเดอร์ คือใคร เข้าใจได้ใน 1 นาที
โกสต์ ไรเดอร์ คือมนุษย์ที่ถูกวิญญาณปีศาจเข้าสิง เมื่อแปลงร่าง หัวจะกลายเป็นกะโหลกที่ลุกเป็นไฟ ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีเปลวไฟลุกท่วม และออกลงโทษคนชั่ว
ฉายาคือ “วิญญาณแห่งการชำระแค้น” หรือ Spirit of Vengeance ซึ่งอธิบายบทบาทได้ตรงที่สุด เขาไม่ใช่ฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนแบบสไปเดอร์แมน แต่ก็ไม่ใช่วายร้าย แต่เป็นตัวละครกึ่งกลางที่ทำหน้าที่ลงทัณฑ์คนที่ทำบาป
โกสต์ ไรเดอร์ ต่างจากฮีโร่มาร์เวลคนอื่น เพราะไม่ได้อยู่ในหมวดหนังแอ็กชันซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไป แต่อยู่ในหมวดสยองขวัญเหนือธรรมชาติ เรื่องราวเกี่ยวข้องกับปีศาจ นรก การต่อรองแลกวิญญาณ
จุดกำเนิดในคอมมิก ย้อนกลับไปปี 1972 ยุคที่กฎเซ็นเซอร์คลายล็อก
โกสต์ ไรเดอร์ ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ Marvel Spotlight ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม ปี 1972 ผู้ให้กำเนิดคือ แกรี ฟรีดริช คนเขียนบท รอย โทมัส บรรณาธิการบริหารของมาร์เวลในเวลานั้น และไมค์ พลูก นักวาด ส่วนชื่อ จอห์นนี่ เบลซ มาจากสแตน ลี
ตัวละครเกิดขึ้นในจังหวะที่เหมาะเจาะ เพราะปี 1971 องค์กรควบคุมเนื้อหาหนังสือการ์ตูนอเมริกันเพิ่งผ่อนกฎเรื่องตัวละครเหนือธรรมชาติ ทำให้มาร์เวลปล่อยการ์ตูนสายสยองขวัญออกมาชุดใหญ่ ทั้ง Tomb of Dracula และ Werewolf by Night ก่อนจะตามด้วยโกสต์ ไรเดอร์
อีกแรงบันดาลใจคือกระแสหนังไบค์เกอร์อย่าง Easy Rider ที่ดังในยุคนั้น ไมค์ พลูก จึงออกแบบภาพลักษณ์เป็นกะโหลกไฟ แจ็กเก็ตหนังหมุด และฮาร์เลย์ที่ลุกเป็นเปลว ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนเลยตลอดห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมา
เรื่องราวต้นกำเนิดของจอห์นนี่ เบลซ
จอห์นนี่ เบลซ เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในคณะแสดงของ แครช ซิมป์สัน ผู้เป็นทั้งครูและพ่อบุญธรรม เมื่อรู้ว่าแครชป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย จอห์นนี่จึงหาทางช่วยทุกวิถีทาง
เขาไปเจอตำราไสยศาสตร์เล่มหนึ่ง แล้วใช้มันเรียกปีศาจขึ้นมาต่อรอง ข้อเสนอคือยกวิญญาณของตัวเองแลกกับชีวิตของแครช ปีศาจตกลง แครชหายจากมะเร็งจริง แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากอุบัติเหตุระหว่างแสดงผาดโผน
เท่ากับว่าจอห์นนี่เสียทั้งพ่อบุญธรรมและวิญญาณของตัวเองไปพร้อมกัน ปีศาจจึงผูกวิญญาณของ ซาราธอส เข้ากับร่างของเขา ทำให้ทุกครั้งที่อยู่ใกล้ความชั่วร้าย ร่างของจอห์นนี่จะแปลงเป็นโครงกระดูกลุกไฟโดยควบคุมไม่ได้
รายละเอียดเล็กน้อยที่แฟนคอมมิกชอบถกกันคือตัวปีศาจที่มาต่อรอง ฉบับดั้งเดิมเรียกเพียงว่าซาตาน ก่อนจะมีการเขียนย้อนภายหลังว่าคือ เมฟิสโต ซึ่งเป็นปีศาจตัวสำคัญของจักรวาลมาร์เวล และเป็นเวอร์ชันที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน
หนังสือขายดีจนได้แยกออกมาเป็นซีรีส์ของตัวเองในปี 1973
พลังของโกสต์ ไรเดอร์ มีอะไรบ้าง
- เฮลไฟร์ เปลวไฟนรกที่เผาไหม้วิญญาณโดยตรง ไม่ใช่ไฟธรรมดา จึงทำร้ายร่างกายคนบริสุทธิ์ไม่ได้
- โซ่เพลิง อาวุธประจำตัวที่ยืดหดและควบคุมได้ตามใจ
- มอเตอร์ไซค์ต้องมนตร์ วิ่งขึ้นกำแพงและข้ามมิติได้
- การจ้องมองแห่งบาป หรือ Penance Stare ท่าไม้ตายที่บังคับให้คนร้ายรับรู้ความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยก่อไว้กับผู้อื่นในคราวเดียว เป็นพลังที่ทำให้ตัวละครนี้น่ากลัวกว่าฮีโร่ที่ใช้กำลังล้วน ๆ
- ความเป็นอมตะ ร่างฟื้นฟูตัวเองได้และไม่ตายด้วยวิธีปกติ
ไม่ได้มีคนเดียว คนที่เคยเป็นโกสต์ ไรเดอร์
หลายคนเข้าใจว่าโกสต์ ไรเดอร์ คือจอห์นนี่ เบลซ คนเดียว แต่ในคอมมิกมีผู้สืบทอดหลายคน
- คาร์เตอร์ สเลด ตัวละครคาวบอยที่ใช้ชื่อโกสต์ ไรเดอร์ มาก่อนตั้งแต่ยุคหนังสือการ์ตูนตะวันตก ภายหลังเปลี่ยนไปใช้ชื่อ แฟนธอม ไรเดอร์
- จอห์นนี่ เบลซ เวอร์ชันหลักที่กอสลิงจะรับบท
- แดนนี่ เค็ตช์ ผู้สืบทอดในยุค 1990 มาพร้อมดีไซน์แจ็กเก็ตหนามที่แฟนยุคนั้นชอบมาก
- ร็อบบี้ เรเยส เปิดตัวปี 2014 เป็นวัยรุ่นเชื้อสายละติน จุดต่างคือขับรถมัสเซิลคาร์แทนมอเตอร์ไซค์
- คอสมิก โกสต์ ไรเดอร์ เวอร์ชันที่แฟรงก์ คาสเซิล หรือ เดอะ พันนิชเชอร์ ได้พลังโกสต์ ไรเดอร์ รวมกับพลังคอสมิก กลายเป็นตัวละครยอดนิยมในยุคหลัง
ในฝั่งทีม โกสต์ ไรเดอร์ เคยรวมกลุ่มกับเหล่าฮีโร่สายเหนือธรรมชาติในชื่อ มิดไนต์ ซันส์ ร่วมกับเบลด และตัวละครสายลึกลับคนอื่น ซึ่งเป็นทีมที่แฟน ๆ อยากเห็นบนจอมานาน
เส้นทางของโกสต์ ไรเดอร์ บนจอภาพยนตร์
|ปี
|ผลงาน
|ผู้รับบท
|หมายเหตุ
|2007
|Ghost Rider
|นิโคลาส เคจ
|ค่ายโคลัมเบีย ในเครือโซนี่
|2012
|Ghost Rider: Spirit of Vengeance
|นิโคลาส เคจ
|ภาคต่อทุนต่ำกว่าเดิม
|2013
|ลิขสิทธิ์กลับสู่มาร์เวล
|ไม่มี
|ปิดฉากยุคโซนี่
|2016
|Agents of S.H.I.E.L.D. ซีซัน 4
|กาเบรียล ลูนา
|เวอร์ชันร็อบบี้ เรเยส ทางจอทีวี
|2019
|ซีรีส์ทาง Hulu
|กาเบรียล ลูนา
|ประกาศแล้วยกเลิกในปีเดียวกัน
|2028
|Ghost Rider
|ไรอัน กอสลิง
|หนังเดี่ยวของมาร์เวล สตูดิโอส์
ยุคนิโคลาส เคจ
หนังเรื่องแรกออกฉายปี 2007 กำกับโดย มาร์ก สตีเวน จอห์นสัน โดยดัดแปลงจากต้นกำเนิดในคอมมิกค่อนข้างตรง มีตัวร้ายคือ แบล็กฮาร์ต ลูกชายของเมฟิสโต และมีแซม เอลเลียต รับบทคาร์เตอร์ สเลด
ผลลัพธ์คือหนังที่ทำเงินได้แต่โดนวิจารณ์หนัก ด้วยทุนสร้าง 110 ล้านดอลลาร์ ทำรายได้ทั่วโลก 228.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คะแนนนักวิจารณ์บน Rotten Tomatoes อยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคะแนนผู้ชมสูงกว่าเล็กน้อยที่ 48 เปอร์เซ็นต์
ภาคสองใช้ชื่อ Ghost Rider: Spirit of Vengeance ฉายรอบพิเศษปลายปี 2011 ก่อนเข้าโรงทั่วสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 กำกับโดยคู่หู มาร์ก เนเวลดายน์ และ ไบรอัน เทย์เลอร์ ร่วมงานกับนักแสดงอย่าง อิดริส เอลบา และ เชียราน ไฮนด์ส
ภาคนี้ลดทุนสร้างเหลือ 57 ล้านดอลลาร์ ทำรายได้ราว 132 ถึง 149 ล้านดอลลาร์ แต่คะแนนวิจารณ์ตกลงไปอีกเหลือ 18 เปอร์เซ็นต์ กลายเป็นหนึ่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกวิจารณ์แย่ที่สุดเรื่องหนึ่ง เคจประกาศวางมือจากบทนี้หลังจากนั้น และภาคสามไม่เกิดขึ้น
รวมสองภาค แฟรนไชส์ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 361 ล้านดอลลาร์
ช่วงเปลี่ยนมือและยุคจอเล็ก
เมื่อโซนี่ไม่เดินหน้าสร้างต่อ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จึงกลับคืนสู่มาร์เวลในปี 2013 แต่มาร์เวลไม่ได้รีบทำหนังใหม่ กลับส่งตัวละครไปโผล่ทางจอทีวีแทน
ปี 2016 ซีรีส์ Agents of S.H.I.E.L.D. ซีซัน 4 แนะนำ ร็อบบี้ เรเยส รับบทโดย กาเบรียล ลูนา ซึ่งได้เสียงตอบรับดีมาก หลายคนยกให้เป็นเวอร์ชันไลฟ์แอ็กชันที่ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เคยมี
ปี 2019 มาร์เวลประกาศสร้างซีรีส์เดี่ยวให้ลูนาทาง Hulu แต่โปรเจกต์ถูกพับเก็บในปีเดียวกัน มีรายงานว่าเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในทิศทางสร้างสรรค์ ทำให้ลูนากลายเป็นนักแสดงคนล่าสุดที่รับบทโกสต์ ไรเดอร์ ในรูปแบบคนแสดง
ทำไมรอบนี้แฟนหนังถึงคาดหวังมากกว่าเดิม
มาร์เวลทำเอง สองภาคของเคจสร้างในยุคที่ลิขสิทธิ์อยู่กับโซนี่ ครั้งนี้เป็นหนังของมาร์เวล สตูดิโอส์ โดยตรง จึงมีโอกาสเชื่อมโยงกับตัวละครอื่นในจักรวาลได้
ผู้กำกับมีของ ชอว์น เลวี พิสูจน์ตัวเองแล้วกับ Deadpool & Wolverine ซึ่งทำเงินระดับพันล้านและควบคุมโทนหนังที่บ้าคลั่งได้อยู่มือ
นักแสดงมาถูกจังหวะ ไรอัน กอสลิงผ่านช่วงที่ผลงานกวาดคำชมมาต่อเนื่อง และเจ้าตัวพูดถึงความอยากเล่นบทนี้มาหลายปีจนแฟน ๆ จำได้ การได้นักแสดงที่อยากเล่นจริงมักให้ผลต่างจากการจับใครก็ได้มายัดใส่บท
ทีมงานคุ้นเคยกันแล้ว เลวี ทรอปเปอร์ และกอสลิง เพิ่งทำงานร่วมกันในหนัง Star Wars จึงเข้าใจจังหวะการทำงานของกันและกัน
สิ่งที่ยังไม่รู้
- ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องหรือตัวร้าย
- ยังไม่ยืนยันว่าหนังจะจัดเรตสำหรับผู้ใหญ่หรือไม่ ทั้งที่ตัวละครมาจากสายสยองขวัญ
- ยังไม่ชัดเจนว่าจะเชื่อมกับทีมมิดไนต์ ซันส์ หรือกับเบลดหรือเปล่า
- ยังไม่มีกำหนดวันฉายที่แน่นอน ระบุเพียงปี 2028
- ยังไม่มีข้อมูลว่าตัวละครจะปรากฏในหนังมาร์เวลเรื่องอื่นก่อนหรือไม่
อยากลองอ่านคอมมิก เริ่มจากตรงไหนดี
สำหรับคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อนและอยากทำการบ้านล่วงหน้าสองปี แนะนำเรียงตามนี้
- Marvel Spotlight #5 ต้นกำเนิดครบจบในเล่มเดียว เห็นภาพว่าทำไมดีไซน์นี้ถึงอยู่มาห้าสิบปี
- ซีรีส์ยุค 1990 ของแดนนี่ เค็ตช์ เข้าถึงง่ายสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเล่าแบบหนังแอ็กชัน
- All-New Ghost Rider ของร็อบบี้ เรเยส สั้น จบเร็ว และเป็นเวอร์ชันที่คนดูซีรีส์คุ้นอยู่แล้ว
- Cosmic Ghost Rider สำหรับคนที่ชอบอะไรบ้าคลั่งเกินจริง
แหล่งอ้างอิง: Marvel.com, Variety, Deadline, The Hollywood Reporter, ABC News, Rolling Stone, Britannica, Rotten Tomatoes
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