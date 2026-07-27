สรุป 3 ปมค้างคา ทารก 5 วันเสียชีวิต รพ.อ่างทอง ข้อมูลไม่ตรงกัน รอผลชันสูตรฉบับสมบูรณ์
โรงพยาบาลอ่างทอง อธิบายว่า อาจเป็นรอยโกนผมหาเส้นเลือด ไม่ใช่กะโหลกยุบ ขณะผลชันสูตรเบื้องต้นจากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ระบุพบความผิดปกติ แต่ผลละเอียดยังไม่ออก
จากกรณีข่าว ทารกชายวัย 5 วัน เสียชีวิต หลังเข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดของ โรงพยาบาลอ่างทอง ล่าสุดโรงพยาบาลออกคำชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสภาพร่างกายของทารก โดยเฉพาะประเด็น กะโหลกยุบ ที่ครอบครัวตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้น ขณะที่ผลชันสูตรฉบับสมบูรณ์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังไม่ออก
ทารกคลอดก่อนกำหนดที่อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม น้ำหนักแรกเกิด 4,300 กรัม แม่มีโรคประจำตัวคือลิ้นหัวใจผิดปกติและความดันโลหิตสูง หลังคลอดเพียง 1 ชั่วโมง ทารกมีอาการหายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว และออกซิเจนในเลือดต่ำ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นภาวะความดันในปอดสูง หรือ PPHN ซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูง
ปมกะโหลกยุบ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผลชันสูตรเบื้องต้นจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพบความผิดปกติบริเวณกะโหลกและข้อเท้า แต่ยังต้องรอผลตรวจละเอียดอีก 30 ถึง 45 วัน จึงจะสรุปได้ ด้านโรงพยาบาลอ่างทองชี้แจงผ่านการแถลงว่า ทารกมีขนาดตัวใหญ่และครรภ์เสี่ยงจึงจำเป็นต้องโกนผมบริเวณศีรษะเพื่อหาเส้นเลือดสำหรับให้เลือด โรงพยาบาลระบุว่าลักษณะที่ครอบครัวเห็นหลังโกนผมอาจทำให้เข้าใจว่ากะโหลกยุบ พร้อมยืนยันว่าจากการตรวจร่างกายภายนอกหลังเสียชีวิตไม่พบรอยกระดูกข้อเท้าหรือกระดูกหักตามที่เป็นข่าว
ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ยังไม่สอดคล้องกัน ฝ่ายหนึ่งคือรายงานเบื้องต้นจากการชันสูตร อีกฝ่ายคือคำชี้แจงของโรงพยาบาล ผู้อ่านจึงยังไม่ควรสรุปว่ากะโหลกยุบจริงหรือไม่ จนกว่าผลนิติเวชฉบับสมบูรณ์จะออกมา
ปมร่างกายบวม โรงพยาบาลชี้แจงว่าอาการบวมเกิดจากภาวะป่วยรุนแรง ทำให้สารน้ำในเลือดซึมออกสู่เนื้อเยื่อ ประกอบกับต้องนวดหัวใจช่วยชีวิตก่อนเสียชีวิต
ปมสาเหตุการเสียชีวิต โรงพยาบาลระบุว่าทารกมีภาวะ PPHN รุนแรงมาตั้งแต่หลังคลอด ทีมแพทย์ให้การรักษาด้วยออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจความดันสูง และยาเพิ่มความดันโลหิต รวมถึงปรึกษากุมารแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายแล้วประเมินว่าการเคลื่อนย้ายเด็กมีความเสี่ยงสูงกว่า จึงตัดสินใจรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่างทอง วันที่ 21 กรกฎาคม เวลา 10:11 น. ทารกไม่มีสัญญาณชีพ ทีมแพทย์ทำ CPR แต่ไม่ตอบสนอง และประกาศเสียชีวิตในเวลา 10:15 น.
ปมกิจกรรมรับประทานอาหารใกล้ ICU ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยอมรับว่าวันที่ 20 กรกฎาคม มีเจ้าหน้าที่รับประทานอาหารร่วมกันในพื้นที่ใกล้บริเวณดูแลทารกจริง เพื่อฉลองให้เจ้าหน้าที่คนใหม่ โดยมีม่านพลาสติกใสกั้น โรงพยาบาลยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องที่ปล่อยให้พนักงานส่งอาหารจากภายนอกเข้าพื้นที่โดยไม่เปลี่ยนรองเท้า กุมารแพทย์ชี้แจงว่าการติดเชื้อในทารกแรกเกิดมักเกิดจากการสัมผัสโดยตรง ไม่ใช่การแพร่ทางอากาศ จึงเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลสอบอย่างเป็นทางการยืนยันความเชื่อมโยงนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และระบุว่าหากพบว่าการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป ด้านตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าไม่มีกล้องติดตั้งภายในห้องผู้ป่วย มีเพียงบริเวณหน้าประตูทางเข้า
ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองออกแถลงการณ์ยอมรับว่ามีการจัดกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันของเจ้าหน้าที่จริง เพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่คนใหม่ แต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่การจัดโต๊ะจีน ระบุว่าเป็นการสั่งอาหารมาทานร่วมกันในช่วงพัก มีโต๊ะประมาณ 4 ตัว ใช้เวลาสั้น และมีม่านพลาสติกใสกั้นระหว่างพื้นที่ทานอาหารกับจุดดูแลทารก
อย่างไรก็ตาม วันที่ 24 กรกฎาคม ตำรวจแถลงผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล ยืนยันว่าพบภาพการขนโต๊ะจีนวงกลม 3 ตัวเข้าไปในพื้นที่โรงพยาบาลจริงในช่วงบ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม ตรงกับวันที่ครอบครัวระบุ ทำให้คำอธิบายของโรงพยาบาลที่ปฏิเสธว่าไม่ใช่โต๊ะจีนกับสิ่งที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดยังไม่สอดคล้องกันอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมทั้งชุด
ทั้งนี้ ยังไม่มีผลสอบหรือหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่ากิจกรรมรับประทานอาหารในวันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อหรือการเสียชีวิตของทารกแต่อย่างใด ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่กับข้อเท็จจริงที่แต่ละฝ่ายให้ไว้ ไม่ใช่การชี้ว่าเป็นสาเหตุการตาย
ทีมข่าว The Thaiger จะติดตามและอัปเดตทันทีเมื่อผลชันสูตรฉบับสมบูรณ์หรือผลสอบของคณะกรรมการออกมา
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