30 กรกฎาคม 2569 เอกชนหยุดไหม เช็กราชการ ธนาคาร ไปรษณีย์ ขนส่ง
ปลายเดือนกรกฎาคม 2569 มีวันหยุดเรียงกันสามวัน แต่ไม่ได้หยุดพร้อมกันทุกกลุ่ม วันที่สร้างความสับสนมากที่สุดคือวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการ ราชการหยุด แต่ธนาคารเปิด เอกชนส่วนใหญ่ทำงานตามปกติ
30 กรกฎาคม 2569 ตรงกับวันอะไร
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ตรงกับ วันเข้าพรรษา ตามปฏิทินจันทรคติคือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง ส่วนวันก่อนหน้า คือวันพุธที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง
วันสำคัญทางพุทธศาสนาปีนี้มาช้ากว่าปกติ เพราะ พ.ศ. 2569 เป็นปีอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ทำให้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเลื่อนออกไปราวหนึ่งเดือน เทียบกับปี 2568 ที่วันเข้าพรรษาตรงกับ 11 กรกฎาคม ปีนี้ขยับมาเป็นสิ้นเดือนพอดี จนไปชนกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม
วันเข้าพรรษาคือวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานจำพรรษาอยู่ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน โดยจะสิ้นสุดในวันออกพรรษา ซึ่งปี 2569 ตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม
สรุปใครหยุดบ้าง 28 ถึง 30 กรกฎาคม 2569
|วันที่
|วัน
|โอกาส
|ราชการ
|เอกชน
|ธนาคาร
|28 ก.ค.
|อังคาร
|วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
|หยุด
|หยุด
|หยุด
|29 ก.ค.
|พุธ
|วันอาสาฬหบูชา
|หยุด
|หยุด
|หยุด
|30 ก.ค.
|พฤหัสบดี
|วันเข้าพรรษา
|หยุด
|ส่วนใหญ่ไม่หยุด
|เปิดทำการ
วันที่ 30 กรกฎาคมเป็นวันเดียวในสามวันนี้ที่ทุกกลุ่มหยุดไม่ตรงกัน
เดือนกรกฎาคม 2569 ไม่มีวันหยุดชดเชย และไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่ม ก่อนหน้านี้มีข่าวแชร์กันว่ารัฐบาลอนุมัติวันหยุดพิเศษเพิ่มในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2569 รวม 2 วัน ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม ข้อเสนอถูกถอนออกจากวาระการประชุม ครม. ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ดังนั้นวันจันทร์ที่ 27 และวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ยังเป็นวันทำงานตามปกติ
หน่วยงานราชการ หยุดยาว 3 วันเต็ม
ข้าราชการ พนักงานราชการ และหน่วยงานภาครัฐ ได้หยุดครบทั้งสามวัน คือ 28, 29 และ 30 กรกฎาคม 2569 เพราะวันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามมติคณะรัฐมนตรี
หมายความว่าบริการที่ต้องติดต่อหน่วยงานรัฐโดยตรงจะหยุดทั้งหมดในวันที่ 30 ทั้งที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานที่ดิน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม และศาล ใครมีธุระต้องยื่นเอกสาร ควรจัดการให้เสร็จภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม หรือรอวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม
ส่วนโรงพยาบาลรัฐยังเปิดแผนกฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง แต่คลินิกเฉพาะทางและแผนกผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่งดให้บริการ ควรโทรสอบถามก่อนเดินทาง
ภาคเอกชนหยุดไหม
ส่วนใหญ่ไม่หยุด แต่ขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัท
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย กฎหมายกำหนดแค่จำนวนขั้นต่ำ ไม่ได้บังคับว่าต้องเลือกวันไหน นายจ้างจึงเลือกเองจากวันหยุดราชการประจำปี
ในทางปฏิบัติ วันหยุดราชการมีมากกว่า 13 วัน บริษัทเอกชนจึงต้องตัดบางวันออก และวันเข้าพรรษาเป็นหนึ่งในวันที่ถูกตัดบ่อยที่สุด เพราะมาติดกับวันอาสาฬหบูชาซึ่งบริษัทส่วนใหญ่เลือกหยุดอยู่แล้ว
วิธีเช็กให้ชัด ดูประกาศวันหยุดประจำปี 2569 ที่ฝ่ายบุคคลแจกตอนต้นปี หรือถามหัวหน้างานโดยตรง อย่าเดาจากปฏิทินที่แจกตามร้านค้า เพราะปฏิทินทั่วไปแสดงวันหยุดราชการ ไม่ใช่วันหยุดของบริษัท
ถ้าบริษัทให้มาทำงานในวันที่ประกาศเป็นวันหยุด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าทำงานในวันหยุด โดยลูกจ้างรายเดือนซึ่งได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้ว จะได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ส่วนลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น ลูกจ้างรายวัน จะได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า และหากทำล่วงเวลาในวันหยุดจะได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง
ถ้าบริษัทไม่ได้ประกาศให้วันที่ 30 เป็นวันหยุด วันนั้นถือเป็นวันทำงานปกติ นายจ้างไม่ได้ทำผิดกฎหมาย และลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าทำงานในวันหยุด
ธนาคารเปิดหรือปิด
ธนาคารพาณิชย์หยุดเพียง 2 วัน คือ 28 และ 29 กรกฎาคม 2569 ตามประกาศวันหยุดสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม ธนาคารเปิดทำการตามปกติ เพราะวันเข้าพรรษาไม่อยู่ในปฏิทินวันหยุดของสถาบันการเงิน
ในวันที่ 28 และ 29 ที่ธนาคารปิด สาขาในห้างสรรพสินค้ายังเปิดให้บริการตามเวลาทำการของห้าง ทำธุรกรรมได้ทั้งฝาก ถอน ชำระบิล และเปิดบัญชี ส่วนโมบายแบงก์กิ้ง ตู้เอทีเอ็ม และการโอนพร้อมเพย์ ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ข้อควรระวังคือเช็คและตั๋วเงินที่ต้องผ่านระบบเคลียริ่ง จะเริ่มดำเนินการอีกครั้งในวันที่ธนาคารเปิดทำการ ผู้ประกอบการที่ต้องนำเช็คเข้าบัญชีควรเผื่อเวลา
ไปรษณีย์ไทยเปิดไหม
ไปรษณีย์ไทยเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปบริษัทจำกัด ไม่ได้ใช้ปฏิทินวันหยุดราชการ และตลอดปี 2569 ได้ประกาศเปิดให้บริการรับฝากและนำจ่ายในทุกช่วงวันหยุดยาวมาโดยตลอด ทั้งวันมาฆบูชาเดือนมีนาคม วันแรงงานและวันฉัตรมงคลเดือนพฤษภาคม รวมถึงวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เดือนมิถุนายน
ที่ทำการที่เปิดในวันหยุดตามปกติ ได้แก่ ไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และที่ทำการในสถานีบริการน้ำมัน
สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันทำงานปกติของภาคธุรกิจ ที่ทำการไปรษณีย์เปิดตามเวลาปกติอยู่แล้ว ส่วนวันที่ 28 และ 29 ควรตรวจสอบรายชื่อที่ทำการที่เปิดรับฝากในเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยก่อนเดินทาง เพราะบางสาขาย่อยอาจปิด
บริษัทขนส่งเอกชน
ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุรายใหญ่ในไทย ทั้ง Flash Express, J&T Express, Kerry Express, SPX Express, Ninja Van และ DHL ใช้นโยบายเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นวันที่ 30 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันทำงานปกติของเอกชน จึงให้บริการเต็มรูปแบบแน่นอน
สิ่งที่ต้องเผื่อใจคือ ความล่าช้าในการนำจ่าย ไม่ใช่การปิดทำการ เพราะช่วงหยุดยาวสามวันมีปริมาณพัสดุสะสมและการจราจรหนาแน่นจากการเดินทางกลับต่างจังหวัด ร้านค้าออนไลน์ควรแจ้งลูกค้าล่วงหน้าว่าอาจได้รับของช้ากว่ากำหนด 1 ถึง 2 วัน
คำแนะนำสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
- ปิดรอบส่งของก่อนวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม สำหรับออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการรับก่อนสิ้นเดือน
- เลือกส่งที่สาขาในห้างหรือจุดรับฝากในปั๊มน้ำมัน ซึ่งมักเปิดครบทุกวัน
- ตรวจสอบเวลาปิดรับพัสดุของแต่ละสาขา เพราะบางแห่งลดรอบขนถ่ายในวันหยุด
เนื่องจากแต่ละบริษัทออกประกาศเป็นรายช่วงเทศกาล ผู้ใช้บริการควรเช็กเพจทางการหรือแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนใช้งานจริง
วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเด็นที่ร้านค้าและนักดื่มต้องรู้คือ ปีนี้วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาติดกันสองวัน คือ วันพุธที่ 29 และวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง 24.00 น.
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 5 วันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา โดยมีข้อยกเว้นดังนี้
- การขายในอาคารที่ให้บริการผู้โดยสารภายในสนามบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ
- การขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- การขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามที่ประกาศกำหนด
- การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
- การขายในสถานที่จัดกิจกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามที่กำหนด
ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารทั่วไป และร้านค้าปลีกนอกข้อยกเว้น จำหน่ายไม่ได้ทั้งสองวัน ผู้ฝ่าฝืนมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริการอื่นที่ยังเปิดตามปกติ
- ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิดตามเวลาปกติทั้งสามวัน และมักคึกคักกว่าวันธรรมดา
- รถไฟฟ้า BTS MRT รถเมล์ ขสมก. รถไฟ และรถทัวร์ ให้บริการตามปกติ แต่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระบบรางบางสายใช้ตารางเดินรถแบบวันหยุด ความถี่อาจต่างจากวันทำงาน
- โรงเรียนและสถานศึกษา ปิดตามวันหยุดราชการ นักเรียนจึงหยุดครบสามวัน
- วัดทั่วประเทศ จัดพิธีเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน มักหนาแน่นในช่วงเช้าและช่วงเย็น
- ทางพิเศษบางสายทาง ยกเว้นค่าผ่านทางในช่วงวันหยุดยาว ตรวจสอบสายทางและช่วงเวลาก่อนเดินทาง
เทคนิคลาหยุดให้ยาวที่สุด
สำหรับข้าราชการที่ได้หยุดถึงวันที่ 30 อยู่แล้ว หากลาเพิ่มวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม จะได้หยุดต่อเนื่อง 6 วัน ตั้งแต่เสาร์ที่ 25 ถึงพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม และถ้าลาเพิ่มวันศุกร์ที่ 31 ด้วย จะได้หยุดยาวรวด 9 วัน ตั้งแต่เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ถึงอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 กลับมาทำงานวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม
ส่วนพนักงานเอกชนที่หยุดแค่ 28 และ 29 หากลาวันที่ 27, 30 และ 31 รวม 3 วัน จะได้ผลลัพธ์เท่ากันคือหยุดยาว 9 วัน
สรุป
30 กรกฎาคม 2569 คือวันพฤหัสบดี ตรงกับวันเข้าพรรษา ราชการและโรงเรียนหยุด ธนาคารเปิด ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนเปิด ส่วนพนักงานเอกชนส่วนใหญ่ยังต้องทำงาน ให้ยึดประกาศวันหยุดของบริษัทเป็นหลัก อย่ายึดปฏิทินวันหยุดราชการ
สิ่งที่ควรจัดการก่อนถึงวันหยุด คือธุระที่ต้องติดต่อหน่วยงานรัฐให้เสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม และถ้าจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องซื้อก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 28 เพราะหลังจากนั้นห้ามขายติดกันสองวันเต็ม
คำถามที่พบบ่อย
30 กรกฎาคม 2569 ธนาคารเปิดไหม เปิดตามปกติ ธนาคารหยุดเฉพาะวันที่ 28 และ 29 กรกฎาคม
วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่ เป็นวันหยุดราชการประจำปี แต่ไม่ได้แปลว่าเอกชนทุกแห่งต้องหยุดตาม เพราะกฎหมายกำหนดเพียงจำนวนวันหยุดตามประเพณีขั้นต่ำ 13 วันต่อปี
บริษัทไม่ให้หยุดวันเข้าพรรษา ผิดกฎหมายไหม ไม่ผิด ตราบใดที่บริษัทประกาศวันหยุดตามประเพณีครบ 13 วันต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด
ทำงานวันที่ 30 ได้ค่าแรงพิเศษไหม ได้ต่อเมื่อบริษัทประกาศให้วันนั้นเป็นวันหยุดแล้วเรียกให้มาทำงาน หากบริษัทไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตั้งแต่แรก ถือเป็นวันทำงานปกติ
ไปรษณีย์และขนส่งหยุดไหม วันที่ 30 เปิดให้บริการตามปกติทั้งหมด ส่วนวันที่ 28 และ 29 ไปรษณีย์ไทยเปิดเฉพาะที่ทำการหลัก ควรตรวจสอบรายชื่อสาขาก่อน
ซื้อเบียร์ในร้านสะดวกซื้อวันที่ 30 ได้ไหม ไม่ได้ วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับวันที่ 29
มีวันหยุดพิเศษเพิ่มวันที่ 27 หรือ 31 กรกฎาคมไหม ไม่มี ทั้งสองวันเป็นวันทำงานปกติ ข่าวที่แชร์ว่ามีวันหยุดพิเศษเพิ่มถูกยืนยันแล้วว่าเป็นข่าวปลอม
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แหล่งอ้างอิงหลัก: ประกาศวันหยุดสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, มติคณะรัฐมนตรีเรื่องวันหยุดราชการประจำปี, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568, ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ปฏิทินจันทรคติไทย พ.ศ. 2569
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