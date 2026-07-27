ญาติผู้ป่วย อ้าง รพ.อ่างทอง เคยตั้งโต๊ะจีนทำบุญในไอซียู เมื่อ 2 ปีก่อน
ญาติผู้ป่วยเล่ากลางโหนกระแส อ้างรพ.อ่างทองเคยตั้งโต๊ะจีนนิมนต์พระทำบุญในห้องไอซียูเมื่อ 2 ปีก่อน
หลังจากโรงพยาบาลอ่างทองตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการเสียชีวิตของทารก 5 วัน พบว่า แม่มีโรคประจําตัว ได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนครบกําหนดคลอด ส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงภาวะหายใจลําบากชั่วคราวในทารกแรกเกิด และสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ก่อนที่ผู้ป่วยจะอาการทรุดและไม่มีสัญญาณชีพ ทีมแพทย์ให้การรักษาเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่วนวันที่มีการจัดกิจกรรมรับประทานอาหารภายในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) ในวันนั้นผู้ป่วยมีอาการบวมทั่วร่างกายและมีปริมาณปัสสาวะลดลงจากภาวะวิกฤติของโรค ทีมแพทย์จึงปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่ข่าย มีความเห็นให้ดำเนินการรักษาตามแผนเดิม พร้อมติดตามอาการและปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด
สาเหตุเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิด ประกอบด้วยภาวะความดันเลือดในปอดสูง (PPHN) ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยการดําเนินของโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด คุณเอ (นามสมมติ) ชาวจังหวัดอ่างทอง เผยในรายการโหนกระแสว่า เมื่อเดือนมกราคม 2 ปีที่แล้ว คุณพ่อป่วยวิกฤติเข้ารักษาในห้อง ICU จากนั้น 3-4 วัน จู่ ๆ วันหนึ่งตนเห็นว่ามีการนำเตียงออกเลยสงสัยและสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะมีงานอะไรหรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่จะมีการทำบุญปีใหม่โดยนิมนต์พระมา 9 รูป โดยมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
คุณเอเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อตามปกติ เห็นพนักงานโต๊ะจีนนำของเข้าไปในห้อง ยืนยันว่ามีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนมาก่อน
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