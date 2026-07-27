ตรวจหวยลาว งวด 27/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 27/7/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 27 ก.ค. 69 (27/7/69)
ผลหวยลาววันนี้ 27 ก.ค. 69 (27/7/69)
- เลข 6 ตัว: 804970
- เลข 5 ตัว: 04970
- เลข 4 ตัว: 4970
- เลข 3 ตัว: 970
- เลข 2 ตัว: 70
- เลข 1 ตัว: 0
ผลสลากพัฒนา 5/45: 16 / 13 / 44 / 32 / 34
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|20/7/69
|9073
|073
|73
|3
|13/7/69
|2866
|866
|66
|6
|6/7/69
|2227
|227
|27
|7
|29/6/69
|6782
|782
|82
|2
|22/6/69
|3818
|818
|18
|8
|15/6/69
|2113
|113
|13
|3
|8/6/69
|8526
|526
|26
|6
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|25/5/69
|1489
|489
|89
|9
|18/5/69
|3369
|369
|69
|9
|11/5/69
|7509
|509
|09
|9
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
|27/4/69
|0927
|927
|27
|7
|20/4/69
|0599
|599
|99
|9
|13/4/69
|7568
|568
|68
|8
|6/4/69
|4488
|488
|88
|8
|30/3/69
|1585
|585
|85
|5
|23/3/69
|3101
|101
|01
|1
|16/3/69
|6315
|315
|15
|5
|2/3/69
|3289
|289
|89
|9
|23/2/69
|0013
|013
|13
|3
|16/2/69
|3702
|702
|02
|2
|9/2/69
|5509
|509
|09
|9
|2/2/69
|7085
|085
|85
|5
|26/1/69
|0932
|932
|32
|2
|19/1/69
|7789
|789
|89
|9
|12/1/69
|6753
|753
|53
|3
|5/1/69
|3845
|845
|45
|5
ส่องสถิติวันจันทร์ที่ 27 ก.ค. 69 และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ตัวเลขที่ออกซ้ำหลายรอบในหลักหน่วยและหลักสิบคือเลข 7 ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 9
- เลขรองน่าลุ้น: 8 – 3
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 89 – 93 – 13 – 88 – 27
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 389 – 913 – 827 – 493
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13) , เสือ (86)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กบ (24) , หอย (42)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 86 – 24 – 42
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 186 – 624 – 442 – 813
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