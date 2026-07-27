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รพ.อ่างทอง แจงสาเหตุเด็ก 5 วันดับ มีภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่แรกเกิด แพทย์ดูแลเต็มที่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 14:57 น.
รพ.อ่างทอง กางไทม์ไลน์แจงปมทารก 5 วันเสียชีวิต

รพ.อ่างทอง กางไทม์ไลน์แจงปมทารก 5 วันเสียชีวิต ยืนยันสาเหตุเกิดจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตั้งแต่แรกเกิด ย้ำทีมแพทย์ดูแลเต็มที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 รายการโหนกระแส เปิดแถลงการณ์จากโรงพยาบาลอ่างทอง เรื่องข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้น กรณีเด็กชายอายุ 5 วันเสียชีวิต เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด กะโหลกศีรษะยุบ ขาซ้ายและขวาหมุนได้ โดยพ่อแม่ของผู้สูญเสียชีวิตตั้งข้อสงสัยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในห้อง ICU เด็กรับประทานอาหารในห้องผู้ป่วยวิกฤตเด็ก

“โรงพยาบาลอ่างทอง ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีการเสียชีวิตของทารก ตามที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่า มารดาเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ โดยจากการทบทวน ข้อมูลการฝากครรภ์ พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดส่วนใหญ่ของมารดาสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุให้ นํ้าหนักแรกเกิดของทารกมากกว่าเกณฑ์อายุครรภ์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ทารกคลอดก่อนกําหนด อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ มีน้ำหนักแรกเกิด 4,305 กรัม ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์ (Large for Gestational Age: IGA) โดยมารดามีโรคประจําตัว ได้แก่ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร่วมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนครบกําหนดคลอด ส่งผลให้ทารก มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn: PPHN) ภาวะหายใจลําาบากชั่วคราวในทารกแรกเกิด (Transient Tachypnea of the Newborn: TTNB) และสงสัยภาวะติดเชื้อ ในกระแสเลือด (Sepsis) ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง

ภายหลังคลอดประมาณ 1 ชั่วโมง ทารกมีอาการหายใจลําบากและมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งการให้ยา การช่วยหายใจ และการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด (NICU) อย่างไรก็ตาม อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงต่อเนื่องตามลักษณะการดําเนินของโรค

ทีมแพทย์ได้ปรึกษากุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อพิจารณาการส่งต่อผู้ป่วย และได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางการรักษา การให้ยา การประคับประคองระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ในสภาวะดังกล่าว ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้าย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.20 น. ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ทีมรักษาได้ทําเนินการช่วยฟื้นคืนชีพทันที พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค ความรุนแรงของภาวะโรค และโอกาสเสียชีวิตแก่บิดาและมารดา รวมถึงยังคงให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2569 ผู้ป่วยมีอาการคงที่ แต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ จําเป็นต้องได้รับยากระตุ้นความต้นโลหิตและใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง โดยทีมแพทย์ได้ปรับการรักษาให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมรับประทานอาหารภายในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) และในวันดังกล่าวผู้ป่วยมีอาการบวมทั่วร่างกายและมีปริมาณปัสสาวะลดลง อันเป็นผลจาก ภาวะวิกฤติของโรค ส่งผลให้ไม่สามารถคงปริมาณสารน้ำไว้ภายในหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ตาม ระดับความดัน โลหิตปรับตัวสูงขึ้น จึงได้ลดขนาดยากระตุ้นความดันโลหิตลง แต่ยังจําเป็นต้องได้รับยากระตุ้นความดันโลหิตอีก 4 ชนิด เนื่องจากยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ทีมแพทย์จึงได้ปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งมีความเห็นให้ดำเนินการรักษาตามแผนเดิม พร้อมติดตามอาการและปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทีมแพทย์และพยาบาลได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่บิดาและมารดา โดยชี้แจงว่าความดันโลหิตดีขึ้น จึงปรับลดขนาดยาแต่อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤติ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ผู้ป่วยมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลง เมื่อแพทย์ได้รับรายงาน จึงดําเนินการปรับเพิ่มเครื่องช่วยหายใจและให้ยา ต่อมาเวลา 08.30 น. ผู้ป่วยระดับออกซิเจนลดลงเหลือร้อยละ 76 แพทย์ได้ประเมินอาการและให้การรักษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

เวลา 09.14 น. ทีมรักษาได้โทรศัพท์แจ้งบิดาและมารดาว่าผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ขอให้เดินทางมายังโรงพยาบาลเพื่อรับทราบสถานการณ์และร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษา

เวลา 10.11 น. ผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพทีมรักษาได้ดําเนินการช่วยฟื้นคืนชีพทันที

เวลา 10.20 น. แพทย์ได้แจ้งแก่บิดาและมารดาว่าผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและไม่ตอบสนอง ต่อการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยทีมรักษาได้ดําเนินการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นเวลา 35 นาที ก่อนประกาศการเสียชีวิตในเวลา 10.45 น.

จากการทบทวนข้อเท็จจริงและข้อมูลทางการแพทย์อย่างละเอียด การเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิด อันประกอบด้วยภาวะความดันเลือดในปอดสูง (PPHN) ซึ่งล้วนเป็นภาวะที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยการดําเนินของโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทีม แพทย์จะได้ให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ตาม”

โหนกระแส เปิดคำแถลงโรงพยาบาลอ่างทอง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
โรงพยาบาลอ่างทองเผยคำแถลงกรณีเด็ก 5 วันเสียชีวิต
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
พ่อและแม่เด็ก 5 วัน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 14:57 น.
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