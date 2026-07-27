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สันดานเสีย! ขึ้นบัญชีดำเนรเทศ 2 หนุ่มดัตช์ ตั้งคลับวิ่งบนเกาะบาหลี เหยียดเชื้อชาติ ห้ามคนท้องถิ่นเข้าร่วม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 14:16 น.
สันดานเสีย! ขึ้นบัญชีดำเนรเทศ 2 หนุ่มดัตช์ ตั้งคลับวิ่งบนเกาะบาหลี เหยียดเชื้อชาติ ห้ามคนท้องถิ่นเข้าร่วม

สันดานเสีย! รัฐบาลอินโดนีเซีย ขึ้นบัญชีดำเนรเทศ 2 หนุ่มดัตช์ ตั้งคลับวิ่ง Entourage Bali บนเกาะบาหลี เหยียดเชื้อชาติ ห้ามคนท้องถิ่นเข้าร่วม

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเทศอินโดนีเซีย หลังทางการสั่งยกระดับมาตรการทางกฎหมาย ขึ้นบัญชีดำห้ามสองชายชาวเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ ยูสต์ สตอร์มส์ (Joost Storms) อายุ 35 ปี และ ฮิดเดอ ฟาน ฟลีต (Hidde van Vliet) อายุ 37 ปี เดินทางเข้าประเทศอย่างเด็ดขาด หลังทั้งสองก่อตั้งชมรมวิ่ง Entourage Bali บนเกาะบาหลี แล้วมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ เหยียดเชื้อชาติ ไม่ยอมให้ชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมดังกล่าวโฆษณาตนเองว่าเป็นคอมมูนิตี้สำหรับกลุ่ม ดิจิทัล โนแมด (Digital Nomads) ชาวต่างชาติ และผู้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในบาหลี มีการจัดกิจกรรมวิ่งตามพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น วิ่งชมพระอาทิตย์ขึ้น ทว่าเมื่อชาวอินโดนีเซียพยายามสมัครเข้าร่วมกลุ่ม กลับถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่อง หญิงชาวอินโดนีเซียรายหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า สามีชาวตะวันตกของเธอได้รับการอนุมัติเข้ากลุ่มทันที ในขณะที่เธอถูกปฏิเสธเพียงเพราะใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการตอบแชตอัตโนมัติของกลุ่มที่ระบุชัดเจนว่า ปฏิเสธการเข้าร่วมเพราะผู้สมัครเป็นคนท้องถิ่นในบาหลี

นายเฮนเดอร์ซัม มารันโตโก อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองบาหลี ออกมาระบุว่า การจัดกิจกรรมของชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้าข่ายละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง และมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวบ้านท้องถิ่นอย่างชัดเจน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้งชาวเนเธอร์แลนด์ทั้งสองรายได้ไหวตัวทันและบินหนีไปยังประเทศสิงคโปร์ก่อนถูกจับกุม

นอกจากประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติแล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายผิดกฎหมายเนื่องจากจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในพื้นที่สาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายอินโดนีเซียห้ามชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมลักษณะนี้ แม้ทางชมรมจะออกมาโพสต์ข้อความขออภัยผ่านโซเชียลมีเดีย โดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของระบบอนุมัติอัตโนมัติ แต่ทางด้านวุฒิสมาชิกของบาหลียืนยันว่า ความอารีของชาวบาหลีไม่ควรถมเต็งด้วยการไม่ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่ และการใช้พื้นที่สาธารณะแต่กีดกันคนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 14:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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