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คอนเฟิร์ม! สโมสรไซตามะ เปิดตัว บุ๋มบิ๋ม-แบม ลุยศึก SV.League ฤดูกาล 2026-27

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 14:32 น.
คอนเฟิร์ม! บุ๋มบิ๋ม-แบม ร่วมสโมสรไซตามะ ลุยศึก SV.League ฤดูกาล 2026-27

คอนเฟิร์ม! สโมสรไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ เปิดตัว บุ๋มบิ๋ม-แบม ลุยศึกวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่น SV.League ฤดูกาล 2026-27

สโมสรไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ (Saitama Ageo Medics) ทีมอันดับ 8 ของศึกวอลเลย์บอลหญิงลีกอาชีพญี่ปุ่น (SV.League) ฤดูกาลที่ผ่านมา ประกาศคว้าตัวผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทีม สโมสรดึงตัว “บุ๋มบิ๋ม-ชัชชุอร โมกศรี” และ “แบม-จิดาภา นาหัวหนอง” ลุยศึกฤดูกาล 2026-27 อย่างเป็นทางการ

  • ชัชชุอร โมกศรี ลงเล่นในตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter)
  • จิดาภา นาหัวหนอง ลงเล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระ (Libero)

ชัชชุอร โมกศรี คุ้นเคยกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ชัชชุอร โมกศรี เคยร่วมงานกับสโมสรพีเอฟยู บลูแคทส์ ในฤดูกาล 2018-2019 ประสบการณ์ล่าสุด ชัชชุอร โมกศรี ลงเล่นให้กับสโมสรวิคตอรินา ฮิเมจิ ตั้งแต่ปี 2023 ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ ในฤดูกาลใหม่

จิดาภา นาหัวหนอง เตรียมสัมผัสประสบการณ์ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก จิดาภา นาหัวหนอง เคยผ่านการเล่นกับสโมสรในไทยทั้ง 3BB นครนนท์ ไดมอนด์ ฟู้ด และฮารุดอท จิดาภา นาหัวหนอง เพิ่งสะสมประสบการณ์ในลีกอาเซอร์ไบจานกับสโมสรมูรอฟ วีซี เมื่อปี 2024

ไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรเด็นโซ่ แอรีบีส์ การแข่งขันนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569

บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร และ แบม จิดาภา สองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
IG/ saitama_amg
IG/ saitama_amg

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 14:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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