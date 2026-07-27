คอนเฟิร์ม! สโมสรไซตามะ เปิดตัว บุ๋มบิ๋ม-แบม ลุยศึก SV.League ฤดูกาล 2026-27
คอนเฟิร์ม! สโมสรไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ เปิดตัว บุ๋มบิ๋ม-แบม ลุยศึกวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่น SV.League ฤดูกาล 2026-27
สโมสรไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ (Saitama Ageo Medics) ทีมอันดับ 8 ของศึกวอลเลย์บอลหญิงลีกอาชีพญี่ปุ่น (SV.League) ฤดูกาลที่ผ่านมา ประกาศคว้าตัวผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทีม สโมสรดึงตัว “บุ๋มบิ๋ม-ชัชชุอร โมกศรี” และ “แบม-จิดาภา นาหัวหนอง” ลุยศึกฤดูกาล 2026-27 อย่างเป็นทางการ
- ชัชชุอร โมกศรี ลงเล่นในตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter)
- จิดาภา นาหัวหนอง ลงเล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระ (Libero)
ชัชชุอร โมกศรี คุ้นเคยกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ชัชชุอร โมกศรี เคยร่วมงานกับสโมสรพีเอฟยู บลูแคทส์ ในฤดูกาล 2018-2019 ประสบการณ์ล่าสุด ชัชชุอร โมกศรี ลงเล่นให้กับสโมสรวิคตอรินา ฮิเมจิ ตั้งแต่ปี 2023 ก่อนจะย้ายมาร่วมทีมไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ ในฤดูกาลใหม่
จิดาภา นาหัวหนอง เตรียมสัมผัสประสบการณ์ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก จิดาภา นาหัวหนอง เคยผ่านการเล่นกับสโมสรในไทยทั้ง 3BB นครนนท์ ไดมอนด์ ฟู้ด และฮารุดอท จิดาภา นาหัวหนอง เพิ่งสะสมประสบการณ์ในลีกอาเซอร์ไบจานกับสโมสรมูรอฟ วีซี เมื่อปี 2024
ไซตามะ อะเกโอะ เมดิกส์ เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสโมสรเด็นโซ่ แอรีบีส์ การแข่งขันนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2569
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