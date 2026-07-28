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หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 09:43 น.
หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู

แม้ผู้ชมทั่วโลกจะยกย่องให้ The Odyssey เป็นผลงานสุดตระการตาและสมบูรณ์แบบ แต่กระแสโซเชียลแห่บ่นเรื่องระดับเสียงในโรงภาพยนตร์ที่ดังสนั่นจนกลบเสียงพูด พร้อมเจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX 70mm ทั่วโลก

ภาพยนตร์มหากาพย์เรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี The Odyssey ของผู้กำกับ คริสโตเฟอร์ โนแลน ยังคงสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องในโรงภาพยนตร์ ผู้ชมส่วนใหญ่ต่างชื่นชมภาพอันตระการตาและการแสดงอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการรับบทเป็นอสูรกายไซคลอปส์สูง 60 ฟุตของ บิล เออร์วิน ทว่ากลับมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมจำนวนมากบนโลกออนไลน์ออกมาบ่นเป็นเสียงเดียวกัน นั่นคือเรื่องของ “ระดับเสียงที่ดังเกินไปอย่างมหาศาล”

บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (Twitter) มีผู้เข้าชมจำนวนมากโพสต์ข้อความบ่นว่า The Odyssey เป็นหนังที่เสียงดังที่สุดเท่าที่เคยดูมาในชีวิต จนรู้สึกเหมือนประสาทการรับฟังลดลง, ระดับเสียงดังสนั่นจนทำให้เสียงพูดของตัวละครฟังอู้อี้และต้องตั้งใจฟังอย่างหนัก ซึ่งกระทบต่ออรรถรสในการรับชมอย่างมาก

ส่วนสาเหตุที่ทำให้งานภาพและเสียงมีความอลังการขนาดนี้ เกิดจากการที่โนแลนเลือกถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX 70mm ตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งนอกจากจะให้ภาพที่คมชัดและมุมมองที่กว้างกว่าโรงภาพยนตร์ปกติแล้ว ตัวกล้องถ่ายทำยังมีระดับเสียงที่ดังมากขณะทำงานอีกด้วย

ภาพยนตร์เรื่องนี้เดินทางไปถ่ายทำในสถานที่จริงหลายแห่งทั่วโลก ทั้งในประเทศกรีซ โมร็อกโก ไอซ์แลนด์ สกอตแลนด์ และเกาะซิซิลี เพื่อสร้างฉากหลังของตำนานโฮเมอร์ให้สมจริงที่สุด

สำหรับแฟนหนังที่เตรียมเดินทางไปรับชม The Odyssey ภาพยนตร์มีความยาวรวม 2 ชั่วโมง 52 นาที จึงแนะนำให้จัดการภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ และเตรียมรับประสบการณ์ภาพและเสียงระดับจัดเต็ม

หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 09:43 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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