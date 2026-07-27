เปิดยอดเงินรางวัล ตุรกีผงาดแชมป์ VNL 2026 วาร์กัสซิว MVP
ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 ปิดฉากลงแล้วที่มาเก๊า โดย ตุรกี พลิกเอาชนะ บราซิล 3-1 เซต คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ในประวัติศาสตร์
ผลรอบชิงเหรียญทอง ตุรกีพลิกจากการเสียเซตแรก เอาชนะบราซิล 3-1 เซต (23-25, 25-23, 26-24, 25-21) ต่อหน้าแฟนวอลเลย์บอลราว 4,000 คนที่ Macau East Asian Games Dome คว้าแชมป์ VNL สมัยที่ 2 ต่อจากปี 2023 ส่วนบราซิลได้รองแชมป์เป็นครั้งที่ 5 หลังจบอันดับ 2 มาแล้วในปี 2019, 2021, 2022 และ 2025
เมลิสซา วาร์กัส ทำไป 33 คะแนน มากที่สุดเท่าที่มีการทำได้ในเกมชิงชนะเลิศ VNL ทั้งชายและหญิง เป็นแต้มจากการตบ 27 คะแนน เสิร์ฟ 3 และบล็อก 3 ขณะที่ ฮันเด บาลาดึน และ อิลคึน อายดึน เติมให้อีก 19 และ 15 คะแนน
ปัจจัยชี้ขาดคือความผิดพลาด ตุรกีเสียเอง 12 ครั้ง ส่วนบราซิลเสีย 17 ครั้ง
เกมชิงอันดับ 3 อิตาลีเอาชนะจีน 3-1 เซต (25-16, 23-25, 25-22, 25-13) คว้าเหรียญทองแดงเหรียญแรกในรายการนี้ หลังเคยได้แชมป์มาแล้ว 3 สมัย
เส้นทางรอบสุดท้าย
รอบ 8 ทีม อิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์ 3-0 (25-21, 25-16, 25-16) บราซิลชนะญี่ปุ่น 3-1 (24-26, 25-22, 25-16, 25-20) ตุรกีชนะแคนาดา 3-1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-17) และจีนเจ้าภาพเฉือนสหรัฐฯ ทีมอันดับ 1 รอบแรก 3-2 เซต (15-25, 25-23, 25-20, 17-25, 15-13)
รอบรองชนะเลิศ บราซิลสู้ 5 เซตโค่นอิตาลีแชมป์เก่า 2 สมัยติด ส่วนตุรกีเอาชนะจีนแบบไม่เสียเซต
รางวัลรายบุคคล
กติกาปี 2026 แบ่งเงินรางวัลบุคคลรวม 100,000 ดอลลาร์ โดย 70,000 ดอลลาร์มอบให้ผู้นำสถิติรอบแรก 7 ประเภท ประเภทละ 10,000 ดอลลาร์ (ราว 330,000 บาท) ส่วน MVP รับ 30,000 ดอลลาร์ (ราว 9.9 แสนบาท) คัดจากผู้เล่นในเกมชิงชนะเลิศ ผ่านการโหวตร่วมระหว่างแฟนวอลเลย์บอลและผู้เชี่ยวชาญ
MVP: เมลิสซา วาร์กัส (ตุรกี)
ดรีมทีมจากสถิติรอบแรก
- ทำแต้มสูงสุด: เคียร่า ฟาน ริค (แคนาดา) 271 คะแนน
- ตบยอดเยี่ยม: เคียร่า ฟาน ริค (แคนาดา) 226 คะแนน
- บล็อกยอดเยี่ยม: จูเลีย คูดิเอส (บราซิล) 42 ครั้ง
- เสิร์ฟยอดเยี่ยม: เอคาเทรินา อันโตรโปวา (อิตาลี) 33 เอซ
- เซตยอดเยี่ยม: ดาเรีย ชาร์โฮรอดสกา (ยูเครน) 410 ครั้ง
- ขุดยอดเยี่ยม: ฌูเลียต เกอแล็ง (ฝรั่งเศส) 203 ครั้ง
- รับลูกเสิร์ฟยอดเยี่ยม: โบยานา โกชานิน (เซอร์เบีย) 115 ครั้ง
น่าสนใจว่าฟาน ริค จบทัวร์นาเมนต์ด้วยแต้มรวมสูงสุด 298 คะแนน มากกว่าวาร์กัสที่ทำได้ 293 คะแนน แต่ตกรอบ 8 ทีมจึงไม่มีโอกาสสะสมเพิ่ม
เงินรางวัลแต่ละทีม
เงินรางวัลตามอันดับรอบสุดท้ายรวม 2.3 ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งประเภท ทั้งชายและหญิงได้เท่ากันตามนโยบายความเท่าเทียมทางเพศของ FIVB (คิดที่อัตราราว 33 บาทต่อดอลลาร์)
|อันดับ
|ทีม
|ดอลลาร์
|บาท (โดยประมาณ)
|1
|ตุรกี
|1,000,000
|33 ล้าน
|2
|บราซิล
|500,000
|16.5 ล้าน
|3
|อิตาลี
|300,000
|9.9 ล้าน
|4
|จีน
|180,000
|5.9 ล้าน
|5
|สหรัฐอเมริกา
|130,000
|4.3 ล้าน
|6
|แคนาดา
|85,000
|2.8 ล้าน
|7
|ญี่ปุ่น
|65,000
|2.1 ล้าน
|8
|เนเธอร์แลนด์
|40,000
|1.3 ล้าน
อันดับ 5 ถึง 8 เรียงตามผลงานรอบแรก แคนาดาจึงจบอันดับ 6
นอกจากนี้ทุกทีมยังได้เงินรางวัลรายนัดในรอบแรก ทีมชนะรับ 9,500 ดอลลาร์ (ราว 304,000 บาท) ทีมแพ้รับ 4,250 ดอลลาร์ (ราว 136,000 บาท) โดยโอนเข้าสมาคมวอลเลย์บอลของแต่ละชาติ
ผลงานทีมชาติไทย
สาวไทยจบรอบแรกอันดับ 14 ชนะ 3 แพ้ 9 มี 12 คะแนน รอดตกชั้นและได้สิทธิ์ลุยต่อในปี 2027 ส่วนทีมที่ตกชั้นคือบัลแกเรียซึ่งจบอันดับสุดท้าย
ชัยชนะทั้ง 3 นัด มาจาก บัลแกเรีย 3-0 เมื่อ 18 มิถุนายน แคนาดา 3-1 (25-21, 22-25, 25-18, 25-20) เมื่อ 20 มิถุนายน ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และบราซิล 3-0 (25-15, 25-16, 25-17) เมื่อ 11 กรกฎาคม ที่โอซาก้า ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยชนะบราซิลใน VNL และเป็นครั้งที่ 2 ในทุกรายการ ต่อจากเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2017 โดยทัดดาว นึกแจ้ง ทำแต้มสูงสุด 15 คะแนน
นัดปิดท้าย ไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซต (25-27, 25-21, 25-19, 25-22)
ผลงานชุดนี้ดันไทยขยับขึ้น 5 อันดับ สู่อันดับ 17 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ซึ่งเป็นการขยับขึ้นมากที่สุดในการประกาศอันดับรอบดังกล่าว
ในแง่เงินรางวัล ไทยเก็บจากรอบแรกได้ราว 66,750 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2.2 ล้านบาท จากการชนะ 3 นัดและแพ้ 9 นัด
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