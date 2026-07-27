วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินรางวัล ตุรกีผงาดแชมป์ VNL 2026 วาร์กัสซิว MVP

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 13:48 น.
เปิดยอดเงินรางวัล ตุรกีผงาดแชมป์ VNL 2026 วาร์กัสซิว MVP

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 ปิดฉากลงแล้วที่มาเก๊า โดย ตุรกี พลิกเอาชนะ บราซิล 3-1 เซต คว้าแชมป์สมัยที่ 2 ในประวัติศาสตร์

ผลรอบชิงเหรียญทอง ตุรกีพลิกจากการเสียเซตแรก เอาชนะบราซิล 3-1 เซต (23-25, 25-23, 26-24, 25-21) ต่อหน้าแฟนวอลเลย์บอลราว 4,000 คนที่ Macau East Asian Games Dome คว้าแชมป์ VNL สมัยที่ 2 ต่อจากปี 2023 ส่วนบราซิลได้รองแชมป์เป็นครั้งที่ 5 หลังจบอันดับ 2 มาแล้วในปี 2019, 2021, 2022 และ 2025

เมลิสซา วาร์กัส ทำไป 33 คะแนน มากที่สุดเท่าที่มีการทำได้ในเกมชิงชนะเลิศ VNL ทั้งชายและหญิง เป็นแต้มจากการตบ 27 คะแนน เสิร์ฟ 3 และบล็อก 3 ขณะที่ ฮันเด บาลาดึน และ อิลคึน อายดึน เติมให้อีก 19 และ 15 คะแนน

ปัจจัยชี้ขาดคือความผิดพลาด ตุรกีเสียเอง 12 ครั้ง ส่วนบราซิลเสีย 17 ครั้ง

เกมชิงอันดับ 3 อิตาลีเอาชนะจีน 3-1 เซต (25-16, 23-25, 25-22, 25-13) คว้าเหรียญทองแดงเหรียญแรกในรายการนี้ หลังเคยได้แชมป์มาแล้ว 3 สมัย

วากัส พาวอลเลย์บอลหญิงตุรกี คว้าแชมป์ VNL 2026 ชนะบราซิล

เส้นทางรอบสุดท้าย

รอบ 8 ทีม อิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์ 3-0 (25-21, 25-16, 25-16) บราซิลชนะญี่ปุ่น 3-1 (24-26, 25-22, 25-16, 25-20) ตุรกีชนะแคนาดา 3-1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-17) และจีนเจ้าภาพเฉือนสหรัฐฯ ทีมอันดับ 1 รอบแรก 3-2 เซต (15-25, 25-23, 25-20, 17-25, 15-13)

รอบรองชนะเลิศ บราซิลสู้ 5 เซตโค่นอิตาลีแชมป์เก่า 2 สมัยติด ส่วนตุรกีเอาชนะจีนแบบไม่เสียเซต

รางวัลรายบุคคล

กติกาปี 2026 แบ่งเงินรางวัลบุคคลรวม 100,000 ดอลลาร์ โดย 70,000 ดอลลาร์มอบให้ผู้นำสถิติรอบแรก 7 ประเภท ประเภทละ 10,000 ดอลลาร์ (ราว 330,000 บาท) ส่วน MVP รับ 30,000 ดอลลาร์ (ราว 9.9 แสนบาท) คัดจากผู้เล่นในเกมชิงชนะเลิศ ผ่านการโหวตร่วมระหว่างแฟนวอลเลย์บอลและผู้เชี่ยวชาญ

MVP: เมลิสซา วาร์กัส (ตุรกี)

ดรีมทีมจากสถิติรอบแรก

  • ทำแต้มสูงสุด: เคียร่า ฟาน ริค (แคนาดา) 271 คะแนน
  • ตบยอดเยี่ยม: เคียร่า ฟาน ริค (แคนาดา) 226 คะแนน
  • บล็อกยอดเยี่ยม: จูเลีย คูดิเอส (บราซิล) 42 ครั้ง
  • เสิร์ฟยอดเยี่ยม: เอคาเทรินา อันโตรโปวา (อิตาลี) 33 เอซ
  • เซตยอดเยี่ยม: ดาเรีย ชาร์โฮรอดสกา (ยูเครน) 410 ครั้ง
  • ขุดยอดเยี่ยม: ฌูเลียต เกอแล็ง (ฝรั่งเศส) 203 ครั้ง
  • รับลูกเสิร์ฟยอดเยี่ยม: โบยานา โกชานิน (เซอร์เบีย) 115 ครั้ง

น่าสนใจว่าฟาน ริค จบทัวร์นาเมนต์ด้วยแต้มรวมสูงสุด 298 คะแนน มากกว่าวาร์กัสที่ทำได้ 293 คะแนน แต่ตกรอบ 8 ทีมจึงไม่มีโอกาสสะสมเพิ่ม

เงินรางวัลแต่ละทีม

เงินรางวัลตามอันดับรอบสุดท้ายรวม 2.3 ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งประเภท ทั้งชายและหญิงได้เท่ากันตามนโยบายความเท่าเทียมทางเพศของ FIVB (คิดที่อัตราราว 33 บาทต่อดอลลาร์)

อันดับ ทีม ดอลลาร์ บาท (โดยประมาณ)
1 ตุรกี 1,000,000 33 ล้าน
2 บราซิล 500,000 16.5 ล้าน
3 อิตาลี 300,000 9.9 ล้าน
4 จีน 180,000 5.9 ล้าน
5 สหรัฐอเมริกา 130,000 4.3 ล้าน
6 แคนาดา 85,000 2.8 ล้าน
7 ญี่ปุ่น 65,000 2.1 ล้าน
8 เนเธอร์แลนด์ 40,000 1.3 ล้าน

อันดับ 5 ถึง 8 เรียงตามผลงานรอบแรก แคนาดาจึงจบอันดับ 6

นอกจากนี้ทุกทีมยังได้เงินรางวัลรายนัดในรอบแรก ทีมชนะรับ 9,500 ดอลลาร์ (ราว 304,000 บาท) ทีมแพ้รับ 4,250 ดอลลาร์ (ราว 136,000 บาท) โดยโอนเข้าสมาคมวอลเลย์บอลของแต่ละชาติ

ผลงานทีมชาติไทย

สาวไทยจบรอบแรกอันดับ 14 ชนะ 3 แพ้ 9 มี 12 คะแนน รอดตกชั้นและได้สิทธิ์ลุยต่อในปี 2027 ส่วนทีมที่ตกชั้นคือบัลแกเรียซึ่งจบอันดับสุดท้าย

ชัยชนะทั้ง 3 นัด มาจาก บัลแกเรีย 3-0 เมื่อ 18 มิถุนายน แคนาดา 3-1 (25-21, 22-25, 25-18, 25-20) เมื่อ 20 มิถุนายน ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และบราซิล 3-0 (25-15, 25-16, 25-17) เมื่อ 11 กรกฎาคม ที่โอซาก้า ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยชนะบราซิลใน VNL และเป็นครั้งที่ 2 ในทุกรายการ ต่อจากเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ 2017 โดยทัดดาว นึกแจ้ง ทำแต้มสูงสุด 15 คะแนน

นัดปิดท้าย ไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซต (25-27, 25-21, 25-19, 25-22)

ผลงานชุดนี้ดันไทยขยับขึ้น 5 อันดับ สู่อันดับ 17 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ซึ่งเป็นการขยับขึ้นมากที่สุดในการประกาศอันดับรอบดังกล่าว

ในแง่เงินรางวัล ไทยเก็บจากรอบแรกได้ราว 66,750 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2.2 ล้านบาท จากการชนะ 3 นัดและแพ้ 9 นัด

วอลเลย์บอลหญิงตุรกี แชมป์ VNL 2026

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 13:48 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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