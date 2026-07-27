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อาลัย “สถาพร สวาพิม” อดีตรองประธานสภานิสิต ม.เกษตรศาสตร์ จากไปอย่างสงบ
อาลัย “ไทน์” สถาพร สวาพิม อดีตรองประธานสภานิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จากไปอย่างสงบ ครอบครัวเตรียมจัดพิธีสวดพระอภิธรรม
ถือเป็นเรื่องเศร้าเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ไทน์” สถาพร สวาพิม อดีตรองประธานสภาผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยระบุว่า
“ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนๆ ของน้องไทน์ สถาพร สวาพิม อดีตรองประธานสภาผู้แทนนิสิต บางเขน บัณฑิตจากคณะสังคมศาสตร์ และมหาบัณฑิตจาก NIDA
ขอให้ไทน์เดินทางไกลด้วยความสุข สงบในที่อันพึงปรารถนาตลอดไปครับ ขอบคุณที่เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลืองานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยมาตลอดวาระดำรงตำแหน่งนะลูก”
สำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำ สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจของนายสถาพร สวาพิม ณ วัดปราสาท ดังนี้
- วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 พิธีรดน้ำ เวลา 16.00 น. สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.
- วันที่ 26-27 และ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.
- วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 พิธีฌาปนกิจ เวลา 16.00 น.
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