แม่เล่านาที พนง.โต๊ะจีนเข้าห้อง ICU ไม่เปลี่ยนชุด-ใส่แมสก์ หมอยืนยันไม่ติดเชื้อ
แม่เด็ก 5 วัน อ้างเห็นพนักงานโต๊ะจีนเดินเข้าออกห้อง ICU ไม่เปลี่ยนรองเท้า-ไม่ใส่แมสก์ ซ้ำไม่ล้างมือ แพทย์ยืนยันไม่ติดเชื้อแน่นอน เพราะมีม่านกั้นแล้ว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 แพทย์หญิงปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง แสดงความเสียใจหลังเด็กชายอายุ 5 วันเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด กะโหลกศีรษะยุบ ขาซ้ายและขวาหมุนได้ ยืนยันว่าไม่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน แต่เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันจริง ซึ่งเป็นเรื่องไม่สมควร ทางโรงพยาบาลเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ล่าสุด คุณดุษฎี แม่ของเด็กที่เสียชีวิต ขอชี้แจงข้อมูลอีกมุมในรายการโหนกระแส เคยนำของไปให้ลูกชายแค่ 5 นาที จู่ ๆ ถูกพยาบาลปฏิเสธไม่ให้เข้าเยี่ยมลูก สามารถนำของใช้ฝากไว้ได้แต่ให้กลับบ้านไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมใหม่ ทั้งที่ยังไม่หมดเวลาเยี่ยม แต่พ่อกับแม่ยังไม่กลับและยืนอยู่ข้าง ๆ อ้างว่าเห็นว่าพนักงานจัดโต๊ะจีนเดินเข้าออกต่อหน้า โดยไม่เปลี่ยนรองเท้า ไม่ล้างมือ และไม่ใส่แมสก์
จากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น. หัวหน้าพยาบาลออกมาเรียกพ่อแม่เข้าไปคุย พร้อมขอโทษที่ไม่สามารถให้เข้าเยี่ยมได้ ให้เหตุผลว่า “ต้องจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับพยาบาลคนใหม่ ส่งพยาบาลคนเก่า และต้อนรับหมอใหม่ ส่งหมอคนเก่า” ฝั่งคุณแม่สงสัยว่าการจัดเลี้ยงแบบนี้ลูกจะไม่ติดเชื้อหรอ ในเวลานั้นแพทย์หญิงที่รักษาลูกชายเข้ามาอธิบายว่า “น้องอยู่ในตู้แล้วไม่เป็นไร มีม่านกั้นแล้ว น้องไม่ติดเชื้อ ถ้าจะติดเชื่อจะติดจากเครื่องมือแพทย์หรือท่อที่น้องใส่อยู่แล้ว”
ต่อมา คุณพ่อเข้ามาถามย้ำว่าลูกชายจะไม่ติดเชื้อจริง ๆ หรอ ด้านคุณหมอยืนยันคำเดิมว่าไม่เป็นไร
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