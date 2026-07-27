เตือนนักท่องเที่ยว! ใส่ชุดว่ายน้ำเดินเที่ยวเมืองดังยุโรป เสี่ยงโดนปรับเฉียดหมื่นบาท
กูรูท่องเที่ยวเตือนภัย กฎหมายแปลกในสเปน ห้ามสวมชุดว่ายน้ำหรือโป๊ท่อนบนเดินเพ่นพ่านในพื้นที่สาธารณะนอกเขตหาด แม้เพิ่งขึ้นมาจากทะเล ชี้ปรับหนักสูงสุดเกือบ 11,000 บาท
เจคอบ เว็ดเดอร์เบิร์น-เดย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Stasher ออกมาเตือนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่วางแผนเดินทางไปเยือนเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตที่ต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 30 ล้านคนต่อปี ให้ระมัดระวังเรื่องการแต่งกายหลังขึ้นจากชายหาด
ตามระเบียบข้อบังคับการจัดระเบียบสังคมของเมืองบาร์เซโลนา ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมชุดว่ายน้ำเดินหรือสัญจรในพื้นที่สาธารณะทั่วไป ยกเว้นเฉพาะบริเวณชายหาด สระว่ายน้ำ ถนนเลียบชายหาด และถนนที่อยู่ติดกับชายฝั่งเท่านั้น ห้ามเดินถอดเสื้อหรือเปิดเผยท่อนบนในพื้นที่เมือง ยกเว้นขณะกำลังเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
ผู้ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวอาจต้องโดนปรับเป็นเงินตั้งแต่ 140 ถึง 340 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,480 ถึง 10,880 บาท) โดยขั้นตอนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะว่ากล่าวตักเตือนก่อนในครั้งแรก หากยังฝ่าฝืนหรือปฏิเสธที่จะสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกาย จึงจะทำการออกใบสั่งปรับอย่างเป็นทางการ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า วิธีป้องกันง่ายๆ คือการพกเสื้อยืด กางเกงขาสั้น หรือชุดเดรสติดกระเป๋าไปชายหาดด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้สวมทับชุดว่ายน้ำทันทีที่เดินออกจากพื้นที่ชายหาด และอย่าเหมาเอาเองว่าถนนที่อยู่ใกล้ทะเลจะสวมชุดว่ายน้ำเดินได้ พร้อมย้ำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบข้อบังคับท้องถิ่นของแต่ละเมืองก่อนออกเดินทางเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเงินโดยไม่จำเป็น
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