สาวหมอนวด นัดลูกค้า เจอมีดจี้หวังข่มขืน ฮึดสู้อ้างเป็นเอดส์ สุดท้ายรอดหวุดหวิด
สาวหมอนวด นัดลูกค้าใช้บริการบนห้องพัก เจอชักมีดจี้หวังข่มขืน ฮึดสู้อ้างป่วยเป็นโรคเอดส์ สุดท้ายเผ่นหนีรอดหวุดหวิด
น.ส.บี (นามสมมติ) ผู้ประกอบอาชีพหมอนวดรับงานนอกสถานที่ เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว หลังถูกลูกค้าชายวัยประมาณ 30-35 ปี ทำทีนัดใช้บริการนวดในพื้นที่ใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงดึกของวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายพาชายรายดังกล่าวขึ้นไปยังห้องพัก และขอเก็บค่าบริการล่วงหน้าตามปกติของการทำงาน แต่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าโทรศัพท์แบตเตอรี่หมด ขอเสียบชาร์จก่อนโอนเงินค่าบริการ ทว่าผู้เสียหายสังเกตเห็นหน้าจอโทรศัพท์ พบว่าแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ถึง 74% จึงบอกให้ชายคนดังกล่าวลงไปรอที่ชั้นล่างก่อน
ทันใดนั้น ชายรายดังกล่าวชักมีดพกความยาวประมาณ 4 นิ้ว ออกมาข่มขู่ ล็อกคอผู้เสียหาย พร้อมขู่จะทำร้ายหากมีการร้องขอความช่วยเหลือ โดยมีเจตนาจะบังคับข่มขืน ในสถานการณ์คับขันดังกล่าว น.ส.บี ตั้งสติและใช้ไหวพริบพูดหว่านล้อมชายคนดังกล่าวว่า “ตนป่วยเป็นโรคเอดส์ และเพิ่งคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือน” จนทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจและล้มเลิกความตั้งใจ ก่อนรีบสวมเสื้อผ้าเตรียมหลบหนีออกจากห้องพัก
เมื่อผู้ก่อเหตุวิ่งลงจากชั้น 2 น.ส.บี รีบวิ่งตามพร้อมพยายามขอความช่วยเหลือจากคนบริเวณใกล้เคียง แต่ผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปได้ ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพชายสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงบอลสีดำ เดินขึ้นไปยังห้องพักพร้อมผู้เสียหายในเวลา 22.42 น. ก่อนวิ่งลงมาอย่างลนลานในเวลา 22.49 น. ของคืนวันเกิดเหตุ
น.ส.บี จึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน เพื่อเตือนภัยให้ผู้ประกอบอาชีพเดียวกันเพิ่มความระมัดระวังในการรับงาน พร้อมวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ที่มา: เดลินิวส์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ่วม! 2 พี่น้องอินฟลู โดนรวบ ฟันข้อหาหนัก ข่มขืน-ค้ามนุษย์ 38 กระทง
- รปภ. บุกบ้านอินฟลูสาวกลางดึกหวังข่มขืน บริษัทอ้างเหตุยังไม่เกิด บีบรับเงินเยียวยา
- ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: