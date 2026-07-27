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สาวหมอนวด นัดลูกค้า เจอมีดจี้หวังข่มขืน ฮึดสู้อ้างเป็นเอดส์ สุดท้ายรอดหวุดหวิด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 13:28 น.
สาวหมอนวด นัดลูกค้า เจอชักมีดจี้หวังข่มขืน ฮึดสู้อ้างเป็นเอดส์ สุดท้ายรอดหวุดหวิด

สาวหมอนวด นัดลูกค้าใช้บริการบนห้องพัก เจอชักมีดจี้หวังข่มขืน ฮึดสู้อ้างป่วยเป็นโรคเอดส์ สุดท้ายเผ่นหนีรอดหวุดหวิด

น.ส.บี (นามสมมติ) ผู้ประกอบอาชีพหมอนวดรับงานนอกสถานที่ เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว หลังถูกลูกค้าชายวัยประมาณ 30-35 ปี ทำทีนัดใช้บริการนวดในพื้นที่ใจกลางเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงดึกของวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา

ก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายพาชายรายดังกล่าวขึ้นไปยังห้องพัก และขอเก็บค่าบริการล่วงหน้าตามปกติของการทำงาน แต่ชายคนดังกล่าวอ้างว่าโทรศัพท์แบตเตอรี่หมด ขอเสียบชาร์จก่อนโอนเงินค่าบริการ ทว่าผู้เสียหายสังเกตเห็นหน้าจอโทรศัพท์ พบว่าแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ถึง 74% จึงบอกให้ชายคนดังกล่าวลงไปรอที่ชั้นล่างก่อน

ทันใดนั้น ชายรายดังกล่าวชักมีดพกความยาวประมาณ 4 นิ้ว ออกมาข่มขู่ ล็อกคอผู้เสียหาย พร้อมขู่จะทำร้ายหากมีการร้องขอความช่วยเหลือ โดยมีเจตนาจะบังคับข่มขืน ในสถานการณ์คับขันดังกล่าว น.ส.บี ตั้งสติและใช้ไหวพริบพูดหว่านล้อมชายคนดังกล่าวว่า “ตนป่วยเป็นโรคเอดส์ และเพิ่งคลอดลูกได้ไม่ถึงเดือน” จนทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจและล้มเลิกความตั้งใจ ก่อนรีบสวมเสื้อผ้าเตรียมหลบหนีออกจากห้องพัก

เมื่อผู้ก่อเหตุวิ่งลงจากชั้น 2 น.ส.บี รีบวิ่งตามพร้อมพยายามขอความช่วยเหลือจากคนบริเวณใกล้เคียง แต่ผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไปได้ ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพชายสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงบอลสีดำ เดินขึ้นไปยังห้องพักพร้อมผู้เสียหายในเวลา 22.42 น. ก่อนวิ่งลงมาอย่างลนลานในเวลา 22.49 น. ของคืนวันเกิดเหตุ

น.ส.บี จึงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน เพื่อเตือนภัยให้ผู้ประกอบอาชีพเดียวกันเพิ่มความระมัดระวังในการรับงาน พร้อมวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว

ที่มา: เดลินิวส์

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 13:28 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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