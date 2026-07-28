การเงินเศรษฐกิจ

คนจน ต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 10:00 น.
คนจน จำเป็นต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้

หลายคนเข้าใจว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้น มีบ้านหลายหลัง มีที่ดินหลายแปลง หรือมีเงินในธนาคารหลายล้าน จึงค่อยคิดเรื่องนี้ ความจริงคือกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดขั้นต่ำของทรัพย์สินไว้เลย ใครก็ทำพินัยกรรมได้ ต่อให้มีเพียงบ้านไม้หลังเดียว รถมอเตอร์ไซค์คันเดียว หรือเงินฝากหลักหมื่น

พินัยกรรมไม่ได้จำเป็นทุกคน แต่จำเป็นมากสำหรับบางคน บางกรณีคนที่มีทรัพย์น้อยกลับ “ต้องทำ” มากกว่าคนที่มีทรัพย์เยอะเสียอีก ไทยเกอร์จะพาไปดูว่ากฎหมายแบ่งมรดกให้อย่างไรถ้าไม่ทำพินัยกรรม ใครบ้างที่ควรทำ ทรัพย์แบบไหนที่สั่งด้วยพินัยกรรมไม่ได้ วิธีทำแบบที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาท

พินัยกรรม ตามหลักกฎหมาย จริงๆ คืออะไร

พินัยกรรมคือคำสั่งครั้งสุดท้ายที่แสดงเจตนาเผื่อตายไว้ล่วงหน้า ว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วอยากให้ทรัพย์สินหรือกิจการต่าง ๆ ของตัวเองเป็นไปอย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 คำสั่งนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้ทำเสียชีวิตแล้ว และต้องทำตามแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ พินัยกรรมของผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ

จุดสำคัญที่หลายคนไม่รู้คือ พินัยกรรมไม่ได้สั่งได้แค่เรื่องทรัพย์สิน ยังใช้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ล่วงหน้า สั่งเรื่องการจัดการศพ หรือระบุว่าใครควรดูแลอะไรต่อได้ด้วย คนที่แทบไม่มีทรัพย์สินจึงยังได้ประโยชน์จากการทำพินัยกรรม

ถ้าไม่ทำพินัยกรรม กฎหมายแบ่งมรดกให้อย่างไร

เมื่อไม่มีพินัยกรรม มาตรา 1620 กำหนดให้แบ่งทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ “ทายาทโดยธรรม” ตามลำดับที่กฎหมายวางไว้

ทายาทโดยธรรม 6 ลำดับ ตามมาตรา 1629

  1. ผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน รวมถึงบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้อง
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ ย่า ตา ยาย
  6. ลุง ป้า น้า อา

หลักคือลำดับต้นตัดลำดับหลัง ถ้ามีลูกอยู่แล้ว พี่น้องของผู้ตายไม่ได้อะไรเลย แต่มีข้อยกเว้นสำคัญตามมาตรา 1630 วรรคสอง คือถ้ามีทั้งลูกและพ่อแม่ของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ พ่อแม่จะได้ส่วนแบ่งเสมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่ง

ทายาทในลำดับเดียวกันได้ส่วนแบ่งเท่ากันตามมาตรา 1633

คู่สมรสได้เท่าไร

คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องเป็นทายาทโดยธรรมเสมอ ส่วนแบ่งเป็นไปตามมาตรา 1635

กรณี ส่วนแบ่งของคู่สมรส
มีผู้สืบสันดาน (ลำดับ 1) ได้เสมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่ง
ไม่มีลูก แต่มีพ่อแม่ (ลำดับ 2) หรือมีพี่น้องร่วมบิดามารดา (ลำดับ 3) ได้ครึ่งหนึ่ง
มีทายาทลำดับ 4, 5 หรือ 6 ได้ 2 ใน 3
ไม่มีทายาททั้ง 6 ลำดับ ได้ทั้งหมด

ก่อนแบ่งมรดก ต้องแยก “สินสมรส” ออกมาครึ่งหนึ่งให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนตามมาตรา 1625 ส่วนที่เหลือของผู้ตายจึงจะเป็นกองมรดกที่นำมาแบ่งกัน ใครยังแยกไม่ออกว่าอะไรคือ สินสมรสและสินส่วนตัว ควรทำความเข้าใจให้ชัดก่อนเขียนพินัยกรรม

ถ้าไม่มีทายาทเลย

ทรัพย์มรดกตกเป็นของแผ่นดิน ประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับคนโสดที่ไม่มีลูก ไม่มีพ่อแม่ และไม่มีพี่น้อง เพราะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตอาจไม่ตกถึงคนที่ดูแลกันมาจริง ๆ เลย

คนรายได้น้อยควรทำพินัยกรรมไหม

ถ้าครอบครัวเป็นแบบมาตรฐาน คือจดทะเบียนสมรส มีลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ทุกคนเข้าใจตรงกัน อยากให้แบ่งเท่า ๆ กันตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว การไม่ทำพินัยกรรมก็ไม่ได้เสียหายอะไร กฎหมายจัดการให้เอง

แต่ถ้าเข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ แม้ทรัพย์สินจะน้อย พินัยกรรมช่วยได้มาก

อยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส

กฎหมายไทยถือว่าคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ใช่ทายาทโดยธรรม ต่อให้อยู่ด้วยกันมา 30 ปี ดูแลกันจนวันสุดท้าย ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกโดยอัตโนมัติ ทรัพย์จะตกไปที่ลูก พ่อแม่ หรือพี่น้องของผู้ตายแทน ใครที่ยังลังเล ลองอ่าน ข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส ประกอบการตัดสินใจ

มีลูกนอกสมรสที่พ่อยังไม่ได้รับรอง

ลูกของแม่มีสิทธิรับมรดกของแม่เสมอ แต่ฝั่งพ่อต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วจึงจะมีสิทธิ การเขียนพินัยกรรมช่วยปิดช่องนี้ได้ทันที

เป็นพ่อแม่บุญธรรม

บุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องมีสิทธิรับมรดกของพ่อแม่บุญธรรมเหมือนลูกแท้ ๆ แต่ในทางกลับกัน พ่อแม่บุญธรรมไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรม หากอยากยกทรัพย์ให้กัน ต้องทำพินัยกรรม

ไม่มีทายาทตามกฎหมาย

อยากยกให้เพื่อน คู่ชีวิต หลานที่เลี้ยงมา วัด หรือมูลนิธิ ต้องทำพินัยกรรมเท่านั้น ไม่อย่างนั้นทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

มีทรัพย์ชิ้นเดียวที่แบ่งยาก

บ้านหลังเดียว ที่นาผืนเดียว หรือรถคันเดียว เมื่อลูกหลายคนได้กรรมสิทธิ์ร่วมกัน มักจบด้วยการทะเลาะหรือขายทิ้ง การระบุให้ชัดว่าใครได้อะไร และให้คนที่ได้บ้านจ่ายเงินชดเชยพี่น้องเท่าไร ช่วยตัดปัญหาไปได้มาก

อยากตัดทายาทบางคน

กฎหมายไทยไม่มีระบบส่วนแบ่งบังคับ เจ้ามรดกยกทรัพย์ให้ใครก็ได้ตามใจ การตัดทายาทโดยธรรมทำได้สองทาง คือระบุไว้ในพินัยกรรม หรือทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ นอกจากนี้ หากทำพินัยกรรมยกทรัพย์ทั้งหมดให้คนใดคนหนึ่งไปแล้ว กฎหมายถือว่าทายาทโดยธรรมคนอื่นที่ไม่ได้รับประโยชน์ถูกตัดมิให้รับมรดกไปโดยปริยาย

เป็นพระภิกษุ

ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ เมื่อมรณภาพจะตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนา เว้นแต่จะจำหน่ายไประหว่างมีชีวิต หรือทำพินัยกรรมไว้ ส่วนทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนบวชยังตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามปกติ

อยากลดภาระให้ลูกหลาน

พินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้ขั้นตอนหลังเสียชีวิตเร็วขึ้นและลดโอกาสที่ทายาทจะขัดแย้งกันว่าใครควรเป็นคนจัดการ

ทรัพย์บางอย่างสั่งด้วยพินัยกรรมไม่ได้

ข้อนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพราะเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ครอบครัวจะได้รับหลังการเสียชีวิต มักไม่ใช่ “มรดก” ในทางกฎหมาย แต่เป็นเงินที่มีกติกาผู้รับของตัวเอง

เงินประกันชีวิต

จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่ใช่กองมรดก พินัยกรรมสั่งเปลี่ยนตัวผู้รับไม่ได้ ต้องไปแก้ที่บริษัทประกัน

สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

สิทธิที่ทายาทผู้ประกันตนเบิกได้ แยกเป็นสามก้อน ค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายให้ผู้จัดการศพ เงินสงเคราะห์กรณีตายตามมาตรา 73 (2) จ่ายให้บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุชื่อไว้ล่วงหน้า หากไม่ได้ทำหนังสือไว้ จะเฉลี่ยจ่ายให้สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดา หรือบุตร ในจำนวนเท่ากัน ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนด

สำนักงานประกันสังคมแนะนำเป็นพิเศษว่าผู้ประกันตนที่เป็นโสด ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบิดามารดาหรือบุตร ควรทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นสิทธิอาจสูญเปล่า และการเขียนไว้ในพินัยกรรมไม่สามารถใช้แทนหนังสือฉบับนี้ได้

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กบข.

ทั้งหมดจ่ายตามผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้กับหน่วยงานนั้น ๆ ควรตรวจสอบและปรับปรุงชื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะคนที่หย่าร้างหรือเปลี่ยนสถานะครอบครัว

ที่ดิน ส.ป.ก.

สิทธิในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินตกทอดแก่ทายาทได้ก็จริง แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวพันกับการทำเกษตรและเงื่อนไขเฉพาะ ไม่ได้แบ่งอิสระเหมือนที่ดินมีโฉนดทั่วไป เกษตรกรที่สนใจ เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ควรสอบถามเงื่อนไขล่าสุดกับ ส.ป.ก. จังหวัดโดยตรง

หนี้สิน

ข่าวดีคือมาตรา 1601 กำหนดว่าทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน พูดง่าย ๆ คือลูกหลานไม่ต้องเอาเงินตัวเองมาใช้หนี้แทน รับผิดเพียงเท่าที่ได้รับมรดกไปเท่านั้น

เขียนพินัยกรรมด้วยตนเอง

พินัยกรรม 5 แบบ ทำได้ที่ไหน ราคาเท่าไร

กฎหมายรับรองพินัยกรรมไว้ 5 แบบ สองแบบแรกทำเองที่บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกสามแบบต้องทำผ่านนายอำเภอหรือสำนักงานเขต

แบบ มาตรา ทำที่ไหน ค่าธรรมเนียม
เขียนเองทั้งฉบับ 1657 ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมีพยาน ไม่มี
แบบธรรมดา 1656 ที่ไหนก็ได้ ต้องมีพยาน 2 คน ไม่มี
เอกสารฝ่ายเมือง 1658 ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต 250 บาทต่อฉบับ
เอกสารฝ่ายเมือง นอกสำนักทะเบียน 1659 นอกสถานที่ เช่น ที่บ้านหรือโรงพยาบาล 500 บาทต่อฉบับ
เอกสารลับ 1660 นำซองปิดผนึกไปแสดงต่อนายอำเภอ 250 บาทต่อฉบับ
ทำด้วยวาจา 1663 เฉพาะกรณีมีพฤติการณ์พิเศษ ไม่เรียกเก็บ

ค่าทำสำเนาคู่ฉบับอยู่ที่ฉบับละ 50 บาท ส่วนหนังสือตัดทายาทโดยธรรม หนังสือถอนการตัดทายาท และหนังสือสละมรดก คิดฉบับละ 100 บาท

อัตราข้างต้นเป็นไปตามกฎกระทรวงการทำพินัยกรรมหรือการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2503 กว่า 60 ปี เดิมค่าธรรมเนียมพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองในอำเภออยู่ที่ 50 บาท

พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาใช้ได้เฉพาะเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษจนไม่อาจทำแบบอื่นได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย มีโรคระบาด หรือสงคราม โดยต้องแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน แล้วให้พยานไปแจ้งต่อนายอำเภอโดยไม่ชักช้า ความสมบูรณ์จะสิ้นไปเมื่อพ้น 1 เดือนนับแต่ผู้ทำกลับมาสู่ฐานะที่ทำพินัยกรรมแบบอื่นได้

กฎกระทรวงใหม่ปี 2569 เปลี่ยนอะไรบ้าง

นอกจากปรับค่าธรรมเนียมแล้ว กฎกระทรวงฉบับใหม่ยังเพิ่มความสะดวกอีกหลายเรื่อง

  • ยื่นคำขอทำพินัยกรรมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องยึดตามภูมิลำเนา
  • กำหนดวิธียืนยันตัวตนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว
  • พยานอย่างน้อย 2 คนต้องแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้านายอำเภอ
  • ผู้ทำพินัยกรรมขอรับต้นฉบับไปเก็บเองได้ โดยอำเภอเก็บสำเนาไว้แทน หรือจะฝากต้นฉบับไว้กับอำเภอแล้วรับใบรับ พ.ก. 7 มาถือไว้ก็ได้
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ตามพื้นที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด

วิธีทำพินัยกรรมด้วยตัวเอง แบบไม่เสียเงินสักบาท

สำหรับคนที่มีทรัพย์ไม่มากและไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา 1657 ตอบโจทย์ที่สุด

เงื่อนไข 3 ข้อที่ห้ามพลาด

  1. เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับ ทั้งข้อความ วัน เดือน ปี และลายมือชื่อ ห้ามพิมพ์ ห้ามให้คนอื่นเขียนแทน แม้แต่บางส่วน
  2. ลงวัน เดือน ปีที่ทำให้ครบถ้วน เพราะใช้ตัดสินว่าฉบับไหนเป็นฉบับล่าสุด
  3. ลงลายมือชื่อของตัวเอง แบบนี้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนไม่ได้ ใครเซ็นชื่อไม่ได้ให้เลือกทำแบบธรรมดาหรือแบบเอกสารฝ่ายเมืองแทน ซึ่งพิมพ์ลายนิ้วมือได้ถ้ามีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนในขณะนั้น

พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ หากมีการขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไข ต้องเขียนแก้ด้วยมือตัวเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกจุด ไม่อย่างนั้นส่วนที่แก้จะไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างข้อความเขียนในพินัยกรรมอย่างง่าย

พินัยกรรม

เขียนที่ (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) วันที่ (วัน เดือน ปี)

ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) อยู่บ้านเลขที่ (ที่อยู่) ขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ขอทำพินัยกรรมด้วยความสมัครใจ ดังนี้

ข้อ 1 เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ขอยกที่ดินโฉนดเลขที่ (เลขที่) ตำบล (ชื่อ) อำเภอ (ชื่อ) จังหวัด (ชื่อ) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ (ชื่อ นามสกุล) เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)

ข้อ 2 ขอยกเงินฝากธนาคาร (ชื่อธนาคาร) บัญชีเลขที่ (เลขที่) ทั้งหมด ให้แก่ (ชื่อ นามสกุล)

ข้อ 3 ขอตั้งให้ (ชื่อ นามสกุล) เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า

ลงชื่อ (ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม)

ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแนวทาง หากทรัพย์สินมีความซับซ้อน มีข้อพิพาทในครอบครัว หรือไม่มั่นใจในถ้อยคำ ควรใช้บริการทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองที่อำเภอ เพราะเจ้าหน้าที่จะจดข้อความให้และเก็บหลักฐานไว้ในระบบ ลดโอกาสถูกโต้แย้งภายหลังได้มาก

ข้อผิดพลาด ทำให้พินัยกรรมเสียเปล่า

  • ยกทรัพย์ให้พยาน มาตรา 1653 ห้ามผู้เขียนและพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้น และห้ามรวมถึงคู่สมรสของผู้เขียนและพยานด้วย จึงไม่ควรให้ลูกที่จะได้รับมรดกมาเซ็นเป็นพยาน
  • เลือกพยานไม่ถูกคุณสมบัติ ตามมาตรา 1670 พยานต้องบรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และต้องไม่เป็นคนหูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
  • พิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วเซ็นชื่ออย่างเดียว กรณีนี้ไม่ใช่แบบเขียนเองทั้งฉบับ ต้องใช้แบบธรรมดาซึ่งบังคับให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คนพร้อมกัน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองในขณะนั้นด้วย
  • เก็บไว้จนไม่มีใครหาเจอ ควรบอกคนที่ไว้ใจว่าเก็บไว้ที่ไหน หรือฝากต้นฉบับไว้กับอำเภอ
  • ไม่อัปเดตเมื่อชีวิตเปลี่ยน ผู้ทำเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ วิธีที่ชัดที่สุดคือทำฉบับใหม่ระบุยกเลิกฉบับเดิม หรือขีดฆ่าทำลายฉบับเดิมด้วยความตั้งใจ หากทำต้นฉบับไว้หลายฉบับ ต้องทำลายให้ครบทุกฉบับ

เสียชีวิตแล้วทายาทต้องทำอะไรต่อ

การมีพินัยกรรมไม่ได้แปลว่าทายาทจะไปถอนเงินหรือโอนที่ดินได้ทันที ธนาคารและสำนักงานที่ดินส่วนใหญ่ยังต้องการคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ดี ขั้นตอนคร่าว ๆ มีดังนี้

  1. แจ้งตายและขอใบมรณบัตรที่อำเภอหรือสำนักงานเขต
  2. รวบรวมเอกสาร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส สูติบัตรของทายาท บัญชีเครือญาติ และหลักฐานทรัพย์สิน
  3. ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาล ค่าขึ้นศาลอยู่ที่ 200 บาท และมีค่าประกาศหนังสือพิมพ์ประมาณ 500 บาท
  4. เมื่อศาลมีคำสั่ง จึงนำคำสั่งไปติดต่อธนาคาร สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คนที่ไม่มีเงินจ้างทนายไม่ต้องกังวล หากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทุกคนยินยอมและไม่มีใครคัดค้าน ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแทนได้โดยไม่เสียค่าจ้าง เสียเพียงค่าธรรมเนียมศาล ติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หรือ สคช. ในพื้นที่

อย่าปล่อยไว้นาน

มาตรา 1754 ห้ามฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตาย และไม่ว่ากรณีใดก็ห้ามฟ้องเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย ครอบครัวที่ปล่อยเรื่องมรดกค้างไว้หลายปีจึงมักเจอปัญหาตามมาภายหลัง

ขอความช่วยเหลือฟรีได้ที่ไหน

  • ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง หนังสือตัดทายาท และหนังสือสละมรดก
  • สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (สคช.) ให้คำปรึกษาและยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกให้
  • สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการทนายความอาสาให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ รับเรื่องร้องเรียนและให้คำแนะนำเบื้องต้น
  • กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำนักงานเขตสายไหม

ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังจัดการเรื่องเอกสารราชการอยู่แล้ว อาจใช้จังหวะเดียวกันตรวจสอบ เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569ไปพร้อมกัน เพราะยื่นได้ที่ที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกัน

คำถามที่พบบ่อย

ไม่มีทรัพย์สินเลย ทำพินัยกรรมได้ไหม ทำได้ กฎหมายไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ และยังใช้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือสั่งเรื่องอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินได้ด้วย

เขียนลงกระดาษเปล่าใช้ได้ไหม ต้องซื้อแบบฟอร์มหรือเปล่า ใช้ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับรูปแบบกระดาษหรือแบบฟอร์ม ขอเพียงมีองค์ประกอบครบตามแบบที่เลือกทำ

พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเซ็นชื่อ ใช้ได้ไหม ใช้ได้ แต่นับเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดา ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองในขณะนั้น

เซ็นชื่อไม่ได้ ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนได้ไหม ได้ในแบบธรรมดา แบบเอกสารฝ่ายเมือง และแบบเอกสารลับ โดยต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนในขณะนั้น แต่ใช้ไม่ได้กับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

ให้ลูกที่จะได้รับมรดกเป็นพยานได้ไหม ไม่ควร เพราะกฎหมายห้ามพยานและคู่สมรสของพยานเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้น ควรใช้เพื่อนบ้านหรือคนนอกครอบครัวที่ไม่มีส่วนได้เสียแทน

ทำพินัยกรรมแล้วเปลี่ยนใจได้ไหม ได้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ทำฉบับใหม่ระบุยกเลิกฉบับเดิมเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุด หากสองฉบับขัดกันโดยไม่ได้ระบุอะไรไว้ ให้ถือว่าฉบับก่อนถูกเพิกถอนเฉพาะส่วนที่ขัดกัน

พ่อแม่มีหนี้ ลูกต้องใช้หนี้แทนไหม ไม่ต้อง ทายาทรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน หากมรดกไม่พอชำระหนี้ ทายาทไม่ต้องนำทรัพย์ส่วนตัวมาจ่าย

ไม่มีลูก ไม่มีคู่สมรส ทรัพย์จะไปไหน ตกแก่ทายาทโดยธรรมลำดับถัดไป เริ่มจากบิดามารดา พี่น้อง ปู่ย่าตายาย จนถึงลุงป้าน้าอา หากไม่มีเลย ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน

สรุป พินัยกรรมไม่ใช่เรื่องของคนรวย และไม่ใช่เรื่องอัปมงคล

แต่เป็นเครื่องมือราคาถูกที่สุดชิ้นหนึ่งในการป้องกันไม่ให้คนข้างหลังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเอง คนที่ครอบครัวเป็นไปตามแบบแผนอาจไม่ต้องทำก็ได้ เพราะกฎหมายจัดการให้อยู่แล้ว แต่คนที่อยู่กินโดยไม่จดทะเบียน มีลูกที่ยังไม่ได้รับรอง ไม่มีทายาทตามกฎหมาย หรือมีทรัพย์ชิ้นเดียวที่แบ่งยาก ควรจัดการเรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้

เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ทันทีโดยไม่เสียเงิน คือเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตัวเองให้ครบสามอย่าง ข้อความ วันเดือนปี และลายมือชื่อ จากนั้นค่อยตรวจสอบชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสังคม และกองทุนต่าง ๆ ให้ตรงกับความตั้งใจ เพียงเท่านี้ก็ปิดช่องโหว่ได้เกือบทั้งหมดแล้ว

ข้อมูลในบทความนี้เป็นความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะราย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีของตนเอง ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอ พนักงานอัยการ หรือทนายความ

แหล่งอ้างอิงหลัก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6, คู่มือการปฏิบัติงานพินัยกรรมและการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก กรมการปกครอง, กฎกระทรวงการทำพินัยกรรมหรือการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก พ.ศ. 2569, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานศาลยุติธรรม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 10:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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