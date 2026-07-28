คนจน ต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้

หลายคนเข้าใจว่าพินัยกรรมเป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้น มีบ้านหลายหลัง มีที่ดินหลายแปลง หรือมีเงินในธนาคารหลายล้าน จึงค่อยคิดเรื่องนี้ ความจริงคือกฎหมายไทยไม่ได้กำหนดขั้นต่ำของทรัพย์สินไว้เลย ใครก็ทำพินัยกรรมได้ ต่อให้มีเพียงบ้านไม้หลังเดียว รถมอเตอร์ไซค์คันเดียว หรือเงินฝากหลักหมื่น
พินัยกรรมไม่ได้จำเป็นทุกคน แต่จำเป็นมากสำหรับบางคน บางกรณีคนที่มีทรัพย์น้อยกลับ “ต้องทำ” มากกว่าคนที่มีทรัพย์เยอะเสียอีก ไทยเกอร์จะพาไปดูว่ากฎหมายแบ่งมรดกให้อย่างไรถ้าไม่ทำพินัยกรรม ใครบ้างที่ควรทำ ทรัพย์แบบไหนที่สั่งด้วยพินัยกรรมไม่ได้ วิธีทำแบบที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาท
พินัยกรรม ตามหลักกฎหมาย จริงๆ คืออะไร
พินัยกรรมคือคำสั่งครั้งสุดท้ายที่แสดงเจตนาเผื่อตายไว้ล่วงหน้า ว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วอยากให้ทรัพย์สินหรือกิจการต่าง ๆ ของตัวเองเป็นไปอย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 คำสั่งนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้ทำเสียชีวิตแล้ว และต้องทำตามแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ พินัยกรรมของผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตกเป็นโมฆะ
จุดสำคัญที่หลายคนไม่รู้คือ พินัยกรรมไม่ได้สั่งได้แค่เรื่องทรัพย์สิน ยังใช้ตั้งผู้จัดการมรดกไว้ล่วงหน้า สั่งเรื่องการจัดการศพ หรือระบุว่าใครควรดูแลอะไรต่อได้ด้วย คนที่แทบไม่มีทรัพย์สินจึงยังได้ประโยชน์จากการทำพินัยกรรม
ถ้าไม่ทำพินัยกรรม กฎหมายแบ่งมรดกให้อย่างไร
เมื่อไม่มีพินัยกรรม มาตรา 1620 กำหนดให้แบ่งทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ “ทายาทโดยธรรม” ตามลำดับที่กฎหมายวางไว้
ทายาทโดยธรรม 6 ลำดับ ตามมาตรา 1629
- ผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน รวมถึงบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้อง
- บิดามารดา
- พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
- พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
- ปู่ ย่า ตา ยาย
- ลุง ป้า น้า อา
หลักคือลำดับต้นตัดลำดับหลัง ถ้ามีลูกอยู่แล้ว พี่น้องของผู้ตายไม่ได้อะไรเลย แต่มีข้อยกเว้นสำคัญตามมาตรา 1630 วรรคสอง คือถ้ามีทั้งลูกและพ่อแม่ของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ พ่อแม่จะได้ส่วนแบ่งเสมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่ง
ทายาทในลำดับเดียวกันได้ส่วนแบ่งเท่ากันตามมาตรา 1633
คู่สมรสได้เท่าไร
คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องเป็นทายาทโดยธรรมเสมอ ส่วนแบ่งเป็นไปตามมาตรา 1635
|กรณี
|ส่วนแบ่งของคู่สมรส
|มีผู้สืบสันดาน (ลำดับ 1)
|ได้เสมือนเป็นลูกอีกคนหนึ่ง
|ไม่มีลูก แต่มีพ่อแม่ (ลำดับ 2) หรือมีพี่น้องร่วมบิดามารดา (ลำดับ 3)
|ได้ครึ่งหนึ่ง
|มีทายาทลำดับ 4, 5 หรือ 6
|ได้ 2 ใน 3
|ไม่มีทายาททั้ง 6 ลำดับ
|ได้ทั้งหมด
ก่อนแบ่งมรดก ต้องแยก “สินสมรส” ออกมาครึ่งหนึ่งให้คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนตามมาตรา 1625 ส่วนที่เหลือของผู้ตายจึงจะเป็นกองมรดกที่นำมาแบ่งกัน ใครยังแยกไม่ออกว่าอะไรคือ สินสมรสและสินส่วนตัว ควรทำความเข้าใจให้ชัดก่อนเขียนพินัยกรรม
ถ้าไม่มีทายาทเลย
ทรัพย์มรดกตกเป็นของแผ่นดิน ประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับคนโสดที่ไม่มีลูก ไม่มีพ่อแม่ และไม่มีพี่น้อง เพราะเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตอาจไม่ตกถึงคนที่ดูแลกันมาจริง ๆ เลย
คนรายได้น้อยควรทำพินัยกรรมไหม
ถ้าครอบครัวเป็นแบบมาตรฐาน คือจดทะเบียนสมรส มีลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ทุกคนเข้าใจตรงกัน อยากให้แบ่งเท่า ๆ กันตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว การไม่ทำพินัยกรรมก็ไม่ได้เสียหายอะไร กฎหมายจัดการให้เอง
แต่ถ้าเข้าข่ายกรณีต่อไปนี้ แม้ทรัพย์สินจะน้อย พินัยกรรมช่วยได้มาก
อยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส
กฎหมายไทยถือว่าคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ใช่ทายาทโดยธรรม ต่อให้อยู่ด้วยกันมา 30 ปี ดูแลกันจนวันสุดท้าย ก็ไม่มีสิทธิรับมรดกโดยอัตโนมัติ ทรัพย์จะตกไปที่ลูก พ่อแม่ หรือพี่น้องของผู้ตายแทน ใครที่ยังลังเล ลองอ่าน ข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนสมรส ประกอบการตัดสินใจ
มีลูกนอกสมรสที่พ่อยังไม่ได้รับรอง
ลูกของแม่มีสิทธิรับมรดกของแม่เสมอ แต่ฝั่งพ่อต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วจึงจะมีสิทธิ การเขียนพินัยกรรมช่วยปิดช่องนี้ได้ทันที
เป็นพ่อแม่บุญธรรม
บุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องมีสิทธิรับมรดกของพ่อแม่บุญธรรมเหมือนลูกแท้ ๆ แต่ในทางกลับกัน พ่อแม่บุญธรรมไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมของบุตรบุญธรรม หากอยากยกทรัพย์ให้กัน ต้องทำพินัยกรรม
ไม่มีทายาทตามกฎหมาย
อยากยกให้เพื่อน คู่ชีวิต หลานที่เลี้ยงมา วัด หรือมูลนิธิ ต้องทำพินัยกรรมเท่านั้น ไม่อย่างนั้นทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
มีทรัพย์ชิ้นเดียวที่แบ่งยาก
บ้านหลังเดียว ที่นาผืนเดียว หรือรถคันเดียว เมื่อลูกหลายคนได้กรรมสิทธิ์ร่วมกัน มักจบด้วยการทะเลาะหรือขายทิ้ง การระบุให้ชัดว่าใครได้อะไร และให้คนที่ได้บ้านจ่ายเงินชดเชยพี่น้องเท่าไร ช่วยตัดปัญหาไปได้มาก
อยากตัดทายาทบางคน
กฎหมายไทยไม่มีระบบส่วนแบ่งบังคับ เจ้ามรดกยกทรัพย์ให้ใครก็ได้ตามใจ การตัดทายาทโดยธรรมทำได้สองทาง คือระบุไว้ในพินัยกรรม หรือทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ นอกจากนี้ หากทำพินัยกรรมยกทรัพย์ทั้งหมดให้คนใดคนหนึ่งไปแล้ว กฎหมายถือว่าทายาทโดยธรรมคนอื่นที่ไม่ได้รับประโยชน์ถูกตัดมิให้รับมรดกไปโดยปริยาย
เป็นพระภิกษุ
ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างอยู่ในสมณเพศ เมื่อมรณภาพจะตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนา เว้นแต่จะจำหน่ายไประหว่างมีชีวิต หรือทำพินัยกรรมไว้ ส่วนทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนบวชยังตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามปกติ
อยากลดภาระให้ลูกหลาน
พินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกไว้ล่วงหน้าได้ ทำให้ขั้นตอนหลังเสียชีวิตเร็วขึ้นและลดโอกาสที่ทายาทจะขัดแย้งกันว่าใครควรเป็นคนจัดการ
ทรัพย์บางอย่างสั่งด้วยพินัยกรรมไม่ได้
ข้อนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพราะเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ครอบครัวจะได้รับหลังการเสียชีวิต มักไม่ใช่ “มรดก” ในทางกฎหมาย แต่เป็นเงินที่มีกติกาผู้รับของตัวเอง
เงินประกันชีวิต
จ่ายให้ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่ใช่กองมรดก พินัยกรรมสั่งเปลี่ยนตัวผู้รับไม่ได้ ต้องไปแก้ที่บริษัทประกัน
สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต
สิทธิที่ทายาทผู้ประกันตนเบิกได้ แยกเป็นสามก้อน ค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายให้ผู้จัดการศพ เงินสงเคราะห์กรณีตายตามมาตรา 73 (2) จ่ายให้บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุชื่อไว้ล่วงหน้า หากไม่ได้ทำหนังสือไว้ จะเฉลี่ยจ่ายให้สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดา หรือบุตร ในจำนวนเท่ากัน ส่วนเงินบำเหน็จชราภาพจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายประกันสังคมกำหนด
สำนักงานประกันสังคมแนะนำเป็นพิเศษว่าผู้ประกันตนที่เป็นโสด ไม่มีคู่สมรส ไม่มีบิดามารดาหรือบุตร ควรทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นสิทธิอาจสูญเปล่า และการเขียนไว้ในพินัยกรรมไม่สามารถใช้แทนหนังสือฉบับนี้ได้
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กบข.
ทั้งหมดจ่ายตามผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้กับหน่วยงานนั้น ๆ ควรตรวจสอบและปรับปรุงชื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะคนที่หย่าร้างหรือเปลี่ยนสถานะครอบครัว
ที่ดิน ส.ป.ก.
สิทธิในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินตกทอดแก่ทายาทได้ก็จริง แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งพิจารณาจากความเกี่ยวพันกับการทำเกษตรและเงื่อนไขเฉพาะ ไม่ได้แบ่งอิสระเหมือนที่ดินมีโฉนดทั่วไป เกษตรกรที่สนใจ เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ควรสอบถามเงื่อนไขล่าสุดกับ ส.ป.ก. จังหวัดโดยตรง
หนี้สิน
ข่าวดีคือมาตรา 1601 กำหนดว่าทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน พูดง่าย ๆ คือลูกหลานไม่ต้องเอาเงินตัวเองมาใช้หนี้แทน รับผิดเพียงเท่าที่ได้รับมรดกไปเท่านั้น
พินัยกรรม 5 แบบ ทำได้ที่ไหน ราคาเท่าไร
กฎหมายรับรองพินัยกรรมไว้ 5 แบบ สองแบบแรกทำเองที่บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกสามแบบต้องทำผ่านนายอำเภอหรือสำนักงานเขต
|แบบ
|มาตรา
|ทำที่ไหน
|ค่าธรรมเนียม
|เขียนเองทั้งฉบับ
|1657
|ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมีพยาน
|ไม่มี
|แบบธรรมดา
|1656
|ที่ไหนก็ได้ ต้องมีพยาน 2 คน
|ไม่มี
|เอกสารฝ่ายเมือง
|1658
|ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต
|250 บาทต่อฉบับ
|เอกสารฝ่ายเมือง นอกสำนักทะเบียน
|1659
|นอกสถานที่ เช่น ที่บ้านหรือโรงพยาบาล
|500 บาทต่อฉบับ
|เอกสารลับ
|1660
|นำซองปิดผนึกไปแสดงต่อนายอำเภอ
|250 บาทต่อฉบับ
|ทำด้วยวาจา
|1663
|เฉพาะกรณีมีพฤติการณ์พิเศษ
|ไม่เรียกเก็บ
ค่าทำสำเนาคู่ฉบับอยู่ที่ฉบับละ 50 บาท ส่วนหนังสือตัดทายาทโดยธรรม หนังสือถอนการตัดทายาท และหนังสือสละมรดก คิดฉบับละ 100 บาท
อัตราข้างต้นเป็นไปตามกฎกระทรวงการทำพินัยกรรมหรือการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2503 กว่า 60 ปี เดิมค่าธรรมเนียมพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองในอำเภออยู่ที่ 50 บาท
พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจาใช้ได้เฉพาะเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษจนไม่อาจทำแบบอื่นได้ เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย มีโรคระบาด หรือสงคราม โดยต้องแสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน แล้วให้พยานไปแจ้งต่อนายอำเภอโดยไม่ชักช้า ความสมบูรณ์จะสิ้นไปเมื่อพ้น 1 เดือนนับแต่ผู้ทำกลับมาสู่ฐานะที่ทำพินัยกรรมแบบอื่นได้
กฎกระทรวงใหม่ปี 2569 เปลี่ยนอะไรบ้าง
นอกจากปรับค่าธรรมเนียมแล้ว กฎกระทรวงฉบับใหม่ยังเพิ่มความสะดวกอีกหลายเรื่อง
- ยื่นคำขอทำพินัยกรรมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องยึดตามภูมิลำเนา
- กำหนดวิธียืนยันตัวตนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว
- พยานอย่างน้อย 2 คนต้องแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้านายอำเภอ
- ผู้ทำพินัยกรรมขอรับต้นฉบับไปเก็บเองได้ โดยอำเภอเก็บสำเนาไว้แทน หรือจะฝากต้นฉบับไว้กับอำเภอแล้วรับใบรับ พ.ก. 7 มาถือไว้ก็ได้
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ตามพื้นที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด
วิธีทำพินัยกรรมด้วยตัวเอง แบบไม่เสียเงินสักบาท
สำหรับคนที่มีทรัพย์ไม่มากและไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา 1657 ตอบโจทย์ที่สุด
เงื่อนไข 3 ข้อที่ห้ามพลาด
- เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับ ทั้งข้อความ วัน เดือน ปี และลายมือชื่อ ห้ามพิมพ์ ห้ามให้คนอื่นเขียนแทน แม้แต่บางส่วน
- ลงวัน เดือน ปีที่ทำให้ครบถ้วน เพราะใช้ตัดสินว่าฉบับไหนเป็นฉบับล่าสุด
- ลงลายมือชื่อของตัวเอง แบบนี้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนไม่ได้ ใครเซ็นชื่อไม่ได้ให้เลือกทำแบบธรรมดาหรือแบบเอกสารฝ่ายเมืองแทน ซึ่งพิมพ์ลายนิ้วมือได้ถ้ามีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนในขณะนั้น
พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ หากมีการขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไข ต้องเขียนแก้ด้วยมือตัวเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกจุด ไม่อย่างนั้นส่วนที่แก้จะไม่สมบูรณ์
ตัวอย่างข้อความเขียนในพินัยกรรมอย่างง่าย
พินัยกรรม
เขียนที่ (บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) วันที่ (วัน เดือน ปี)
ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) อยู่บ้านเลขที่ (ที่อยู่) ขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ขอทำพินัยกรรมด้วยความสมัครใจ ดังนี้
ข้อ 1 เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ขอยกที่ดินโฉนดเลขที่ (เลขที่) ตำบล (ชื่อ) อำเภอ (ชื่อ) จังหวัด (ชื่อ) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ (ชื่อ นามสกุล) เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก)
ข้อ 2 ขอยกเงินฝากธนาคาร (ชื่อธนาคาร) บัญชีเลขที่ (เลขที่) ทั้งหมด ให้แก่ (ชื่อ นามสกุล)
ข้อ 3 ขอตั้งให้ (ชื่อ นามสกุล) เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า
ลงชื่อ (ลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม)
ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแนวทาง หากทรัพย์สินมีความซับซ้อน มีข้อพิพาทในครอบครัว หรือไม่มั่นใจในถ้อยคำ ควรใช้บริการทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองที่อำเภอ เพราะเจ้าหน้าที่จะจดข้อความให้และเก็บหลักฐานไว้ในระบบ ลดโอกาสถูกโต้แย้งภายหลังได้มาก
ข้อผิดพลาด ทำให้พินัยกรรมเสียเปล่า
- ยกทรัพย์ให้พยาน มาตรา 1653 ห้ามผู้เขียนและพยานในพินัยกรรมเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้น และห้ามรวมถึงคู่สมรสของผู้เขียนและพยานด้วย จึงไม่ควรให้ลูกที่จะได้รับมรดกมาเซ็นเป็นพยาน
- เลือกพยานไม่ถูกคุณสมบัติ ตามมาตรา 1670 พยานต้องบรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และต้องไม่เป็นคนหูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง
- พิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วเซ็นชื่ออย่างเดียว กรณีนี้ไม่ใช่แบบเขียนเองทั้งฉบับ ต้องใช้แบบธรรมดาซึ่งบังคับให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คนพร้อมกัน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองในขณะนั้นด้วย
- เก็บไว้จนไม่มีใครหาเจอ ควรบอกคนที่ไว้ใจว่าเก็บไว้ที่ไหน หรือฝากต้นฉบับไว้กับอำเภอ
- ไม่อัปเดตเมื่อชีวิตเปลี่ยน ผู้ทำเพิกถอนพินัยกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ วิธีที่ชัดที่สุดคือทำฉบับใหม่ระบุยกเลิกฉบับเดิม หรือขีดฆ่าทำลายฉบับเดิมด้วยความตั้งใจ หากทำต้นฉบับไว้หลายฉบับ ต้องทำลายให้ครบทุกฉบับ
เสียชีวิตแล้วทายาทต้องทำอะไรต่อ
การมีพินัยกรรมไม่ได้แปลว่าทายาทจะไปถอนเงินหรือโอนที่ดินได้ทันที ธนาคารและสำนักงานที่ดินส่วนใหญ่ยังต้องการคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ดี ขั้นตอนคร่าว ๆ มีดังนี้
- แจ้งตายและขอใบมรณบัตรที่อำเภอหรือสำนักงานเขต
- รวบรวมเอกสาร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส สูติบัตรของทายาท บัญชีเครือญาติ และหลักฐานทรัพย์สิน
- ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาล ค่าขึ้นศาลอยู่ที่ 200 บาท และมีค่าประกาศหนังสือพิมพ์ประมาณ 500 บาท
- เมื่อศาลมีคำสั่ง จึงนำคำสั่งไปติดต่อธนาคาร สำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คนที่ไม่มีเงินจ้างทนายไม่ต้องกังวล หากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทุกคนยินยอมและไม่มีใครคัดค้าน ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแทนได้โดยไม่เสียค่าจ้าง เสียเพียงค่าธรรมเนียมศาล ติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด หรือ สคช. ในพื้นที่
อย่าปล่อยไว้นาน
มาตรา 1754 ห้ามฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่ทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตาย และไม่ว่ากรณีใดก็ห้ามฟ้องเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย ครอบครัวที่ปล่อยเรื่องมรดกค้างไว้หลายปีจึงมักเจอปัญหาตามมาภายหลัง
ขอความช่วยเหลือฟรีได้ที่ไหน
- ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง หนังสือตัดทายาท และหนังสือสละมรดก
- สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (สคช.) ให้คำปรึกษาและยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกให้
- สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีโครงการทนายความอาสาให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ รับเรื่องร้องเรียนและให้คำแนะนำเบื้องต้น
- กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้มีรายได้น้อยที่กำลังจัดการเรื่องเอกสารราชการอยู่แล้ว อาจใช้จังหวะเดียวกันตรวจสอบ เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569ไปพร้อมกัน เพราะยื่นได้ที่ที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มีทรัพย์สินเลย ทำพินัยกรรมได้ไหม ทำได้ กฎหมายไม่ได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำ และยังใช้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือสั่งเรื่องอื่นนอกเหนือจากทรัพย์สินได้ด้วย
เขียนลงกระดาษเปล่าใช้ได้ไหม ต้องซื้อแบบฟอร์มหรือเปล่า ใช้ได้ กฎหมายไม่ได้บังคับรูปแบบกระดาษหรือแบบฟอร์ม ขอเพียงมีองค์ประกอบครบตามแบบที่เลือกทำ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเซ็นชื่อ ใช้ได้ไหม ใช้ได้ แต่นับเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดา ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองในขณะนั้น
เซ็นชื่อไม่ได้ ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนได้ไหม ได้ในแบบธรรมดา แบบเอกสารฝ่ายเมือง และแบบเอกสารลับ โดยต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง 2 คนในขณะนั้น แต่ใช้ไม่ได้กับพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
ให้ลูกที่จะได้รับมรดกเป็นพยานได้ไหม ไม่ควร เพราะกฎหมายห้ามพยานและคู่สมรสของพยานเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้น ควรใช้เพื่อนบ้านหรือคนนอกครอบครัวที่ไม่มีส่วนได้เสียแทน
ทำพินัยกรรมแล้วเปลี่ยนใจได้ไหม ได้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ทำฉบับใหม่ระบุยกเลิกฉบับเดิมเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุด หากสองฉบับขัดกันโดยไม่ได้ระบุอะไรไว้ ให้ถือว่าฉบับก่อนถูกเพิกถอนเฉพาะส่วนที่ขัดกัน
พ่อแม่มีหนี้ ลูกต้องใช้หนี้แทนไหม ไม่ต้อง ทายาทรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน หากมรดกไม่พอชำระหนี้ ทายาทไม่ต้องนำทรัพย์ส่วนตัวมาจ่าย
ไม่มีลูก ไม่มีคู่สมรส ทรัพย์จะไปไหน ตกแก่ทายาทโดยธรรมลำดับถัดไป เริ่มจากบิดามารดา พี่น้อง ปู่ย่าตายาย จนถึงลุงป้าน้าอา หากไม่มีเลย ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
สรุป พินัยกรรมไม่ใช่เรื่องของคนรวย และไม่ใช่เรื่องอัปมงคล
แต่เป็นเครื่องมือราคาถูกที่สุดชิ้นหนึ่งในการป้องกันไม่ให้คนข้างหลังต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเอง คนที่ครอบครัวเป็นไปตามแบบแผนอาจไม่ต้องทำก็ได้ เพราะกฎหมายจัดการให้อยู่แล้ว แต่คนที่อยู่กินโดยไม่จดทะเบียน มีลูกที่ยังไม่ได้รับรอง ไม่มีทายาทตามกฎหมาย หรือมีทรัพย์ชิ้นเดียวที่แบ่งยาก ควรจัดการเรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้
เริ่มจากสิ่งที่ทำได้ทันทีโดยไม่เสียเงิน คือเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตัวเองให้ครบสามอย่าง ข้อความ วันเดือนปี และลายมือชื่อ จากนั้นค่อยตรวจสอบชื่อผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสังคม และกองทุนต่าง ๆ ให้ตรงกับความตั้งใจ เพียงเท่านี้ก็ปิดช่องโหว่ได้เกือบทั้งหมดแล้ว
ข้อมูลในบทความนี้เป็นความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะราย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีของตนเอง ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอ พนักงานอัยการ หรือทนายความ
แหล่งอ้างอิงหลัก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6, คู่มือการปฏิบัติงานพินัยกรรมและการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก กรมการปกครอง, กฎกระทรวงการทำพินัยกรรมหรือการแสดงเจตนาเกี่ยวกับมรดก พ.ศ. 2569, สำนักงานประกันสังคม, สำนักงานศาลยุติธรรม
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