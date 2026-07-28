หวยลาว

หวยลาว 28 ก.ค. 69 ออกตามปกติ ส่วนสลาก 5/45 ไม่มีรอบวันอังคาร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 11:00 น.
หวยลาว 28 ก.ค. 69 ออกตามปกติ ส่วนสลาก 5/45 ไม่มีรอบวันอังคาร

เช็กปฏิทินชัด หวยลาววันอังคารที่ 28 ก.ค. 69 ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไม่ใช่วันหยุดของลาว

คอหวยหลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วว่า วันที่ 28 กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดราชการของไทย แล้วหวยลาวจะออกตามปกติไหม คำตอบคือ ออกแน่นอนครับ เพราะวันหยุดของไทยไม่ได้ผูกกับปฏิทินวันหยุดของฝั่งลาว

ต้องเข้าใจก่อนว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการของไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการของ สปป.ลาว

เมื่อตรวจปฏิทินวันหยุดของลาวประจำเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่ามีวันหยุดเพียงวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันสหพันธ์แม่หญิงลาวเท่านั้น ไม่มีวันที่ 28 กรกฎาคมอยู่ในรายการเลย

อีกจุดสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้มากขึ้น คือตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นมา หวยลาวแบบดั้งเดิม หรือเลข 6 ตัว เปลี่ยนมาออกรางวัลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว จากเดิมที่ออกเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ข้อมูลผลรางวัลช่วงที่ผ่านมาก็ยืนยันรูปแบบนี้ชัดเจน มีการออกรางวัลต่อเนื่องทุกวันทำการ รวมถึงงวดวันอังคารและวันพฤหัสบดีด้วย

สำหรับคืนนี้ เลข 6 ตัวออกตามปกติแน่นอน แต่ต้องแยกให้ดีกับสลากพัฒนา 5/45 เพราะสลากตัวนี้ยังคงออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์เหมือนเดิม ดังนั้นวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม จึงไม่มีรอบ 5/45 ให้ลุ้น ใครรอลุ้นสลากพัฒนาต้องข้ามไปรอวันพุธที่ 29 กรกฎาคมแทน

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 28/7/69

สำหรับเวลาออกรางวัล ปกติแล้วจะเริ่มประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แต่แนะนำให้ติดตามประกาศหรือการถ่ายทอดสดจากช่องทางทางการของกองสลากลาวอีกครั้งในช่วงเย็น เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าที่ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ยังไม่พบประกาศจากกองสลากลาวเรื่องงดหรือเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่ 28 กรกฎาคมแต่อย่างใด

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 24 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง ข่าว

อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

2 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 28 ก.ค. 69 ออกตามปกติ ส่วนสลาก 5/45 ไม่มีรอบวันอังคาร หวยลาว

หวยลาว 28 ก.ค. 69 ออกตามปกติ ส่วนสลาก 5/45 ไม่มีรอบวันอังคาร

32 นาที ที่แล้ว
คนจน จำเป็นต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้ เศรษฐกิจ

คนจน ต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู บันเทิง

หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ตากผ้าหน้าฝนไม่ให้เหม็นอับ ทริคผ้าแห้งเร็ว แม้ไม่มีแดด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกเวฟ ปวดไหล่ ปวดศอก รักษาได้จริงไหม ทำไมทำแล้วระบม สุขภาพและการแพทย์

ช็อกเวฟ ปวดไหล่ ปวดศอก รักษาได้จริงไหม ทำไมทำแล้วระบม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุติธรรมไหม? วันหยุด 28-30 ก.ค. 69 ข้าราชการหยุด 3 วัน แต่เอกชนได้หยุดวันเดียว เศรษฐกิจ

ยุติธรรมไหม? วันหยุด 28-30 ก.ค. 69 ข้าราชการหยุด 3 วัน แต่เอกชนได้หยุดวันเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

งานวิจัยใหม่ กินมื้อเย็นก่อนนอนกี่ชั่วโมง ดีที่สุด คุมเวลา คุมน้ำหนักได้ดีกว่า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 28 ก.ค. 69 ปรับลง 500 บาท ทองแท่งขายออกบาทละ 64,600 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 28 ก.ค. 69 ปรับลง 500 บาท ทองแท่งขายออกบาทละ 64,600

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลายทักครึ่งปีหลัง 2569 ราศีไหนต้องระวัง ราศีไหนรับทรัพย์ ดูดวง

หมอปลายทักครึ่งปีหลัง 2569 ราศีไหนต้องระวัง ราศีไหนรับทรัพย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือนภัย เก้าอี้กระป๋องในร้านปิ้งย่าง ต้นเหตุนิ้วขาด ผ่าต่อนิ้วผู้ป่วยมาแล้ว 5 ราย ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือนภัย เก้าอี้กระป๋องในร้านปิ้งย่าง ต้นเหตุนิ้วขาด ผ่าต่อนิ้วผู้ป่วยมาแล้ว 5 ราย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนนักท่องเที่ยว! ใส่ชุดว่ายน้ำเดินเที่ยวเมืองดังยุโรป เสี่ยงโดนปรับเฉียดหมื่นบาท ข่าวต่างประเทศ

เตือนนักท่องเที่ยว! ใส่ชุดว่ายน้ำเดินเที่ยวเมืองดังยุโรป เสี่ยงโดนปรับเฉียดหมื่นบาท

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ไฟดับ ตู้เย็นเก็บอาหารได้นานกี่ชั่วโมง อะไรบ้างที่ต้องทิ้งทันที

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วันเข้าพรรษา 30 ก.ค. 69 ราชการหยุด แต่เอกชนบางแห่งยังเปิดทำงาน เพราะอะไร

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 27/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 27/7/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 ตะวันออกฝนหนักมาก เตือนน้ำป่าไหลหลาก ข่าว

พยากรณ์อากาศวันนี้ 27 กรกฎาคม 2569 ตะวันออกฝนหนักมาก เตือนน้ำป่าไหลหลาก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับจีนสวมรอยแย่งที่นั่ง สตาฟหญิงเข้ามาระงับเหตุ บันเทิง

สรุปดราม่า แฟนคลับจีนปะทะสตาฟ รวมพลมหกรรมนิยาย GMMTV เสียใจทำเกินกว่าเหตุ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 14 คน ลุยศึก SEA V Cup 2026 ที่เวียดนาม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับเกณฑ์ใหม่-ยืดเวลาทบทวนสิทธิ ถึง 31 ส.ค. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับเกณฑ์ใหม่-ยืดเวลาทบทวนสิทธิ ถึง 31 ส.ค. 69

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ฟอร์ด อรัญญ์ เด็กเรียนดี บอยกรุ๊ป WOLF &amp; WANDER เส้นทาง 7 ปีของนักแสดงหนุ่ม GMMTV บันเทิง

ประวัติ ฟอร์ด อรัญญ์ เด็กเรียนดี บอยกรุ๊ป WOLF & WANDER เส้นทาง 7 ปีของนักแสดงหนุ่ม GMMTV

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮิงาชิโนะ เคโงะ ผู้แต่ง &quot;ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ&quot; ทิ้งปริศนาสุดท้ายไว้ นิยายเล่ม 106 วางขายหลังเสียชีวิต 13 วัน ข่าวต่างประเทศ

ฮิงาชิโนะ เคโงะ ผู้แต่ง “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” ทิ้งปริศนาสุดท้ายไว้ นิยายเล่ม 106 วางขายหลังเสียชีวิต 13 วัน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ กราดยิงกลางเทศกาลอาหารดัง เจ็บ 4 เด็กสุด 2 ขวบ ฝูงชนซีแอตเทิล หนีตายอลหม่าน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปักหมุด 28-30 ก.ค. นี้ มีฝนดาวตกเดลตาอควอริดส์ แต่ปีนี้ไม่ต้องฝืนดูก็ได้

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะต่ออายุ VAT 7% อีก 1 ปี หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชน การเงิน

เคาะแล้ว! ครม. ต่ออายุ VAT 7% อีก 1 ปี ถึง 30 ก.ย. 2570 ช่วยลดค่าครองชีพ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ จ่อดัน “เชียงใหม่&quot; นครหลวงของล้านนา เป็นมรดกโลกปีถัดไป ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ จ่อดัน “เชียงใหม่” นครหลวงของล้านนา เป็นมรดกโลกปีถัดไป

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ก.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 28 ก.ค. 2569 11:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

อบอุ่นหัวใจ เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นขอโทษ ปมเปลือกส้มข้างถังขยะ ก่อนลงมือเก็บกวาดเองจนเกลี้ยง

เผยแพร่: 28 กรกฎาคม 2569
คนจน จำเป็นต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้

คนจน ต้องทำพินัยกรรมไหม ทรัพย์สินน้อย ก็สร้างปัญหาให้ลูกหลานได้

เผยแพร่: 28 กรกฎาคม 2569
หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู

หูดับ! คนดู The Odyssey บ่นเสียงเดียวกัน หนัง คริสโตเฟอร์ โนแลน เสียงกระหึ่มจนปวดหู

เผยแพร่: 28 กรกฎาคม 2569

ตากผ้าหน้าฝนไม่ให้เหม็นอับ ทริคผ้าแห้งเร็ว แม้ไม่มีแดด

เผยแพร่: 28 กรกฎาคม 2569
Back to top button