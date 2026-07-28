หวยลาว 28 ก.ค. 69 ออกตามปกติ ส่วนสลาก 5/45 ไม่มีรอบวันอังคาร
เช็กปฏิทินชัด หวยลาววันอังคารที่ 28 ก.ค. 69 ตรงกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไม่ใช่วันหยุดของลาว
คอหวยหลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วว่า วันที่ 28 กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดราชการของไทย แล้วหวยลาวจะออกตามปกติไหม คำตอบคือ ออกแน่นอนครับ เพราะวันหยุดของไทยไม่ได้ผูกกับปฏิทินวันหยุดของฝั่งลาว
ต้องเข้าใจก่อนว่า วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการของไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการของ สปป.ลาว
เมื่อตรวจปฏิทินวันหยุดของลาวประจำเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่ามีวันหยุดเพียงวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันสหพันธ์แม่หญิงลาวเท่านั้น ไม่มีวันที่ 28 กรกฎาคมอยู่ในรายการเลย
อีกจุดสำคัญที่ทำให้มั่นใจได้มากขึ้น คือตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นมา หวยลาวแบบดั้งเดิม หรือเลข 6 ตัว เปลี่ยนมาออกรางวัลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว จากเดิมที่ออกเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ข้อมูลผลรางวัลช่วงที่ผ่านมาก็ยืนยันรูปแบบนี้ชัดเจน มีการออกรางวัลต่อเนื่องทุกวันทำการ รวมถึงงวดวันอังคารและวันพฤหัสบดีด้วย
สำหรับคืนนี้ เลข 6 ตัวออกตามปกติแน่นอน แต่ต้องแยกให้ดีกับสลากพัฒนา 5/45 เพราะสลากตัวนี้ยังคงออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์เหมือนเดิม ดังนั้นวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม จึงไม่มีรอบ 5/45 ให้ลุ้น ใครรอลุ้นสลากพัฒนาต้องข้ามไปรอวันพุธที่ 29 กรกฎาคมแทน
ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 28/7/69
สำหรับเวลาออกรางวัล ปกติแล้วจะเริ่มประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แต่แนะนำให้ติดตามประกาศหรือการถ่ายทอดสดจากช่องทางทางการของกองสลากลาวอีกครั้งในช่วงเย็น เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าที่ยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ยังไม่พบประกาศจากกองสลากลาวเรื่องงดหรือเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่ 28 กรกฎาคมแต่อย่างใด
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 24 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
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