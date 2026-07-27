ประกาศผลเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด 2569 เศกสิทธิ์ชนะขาด 330,702 คะแนน
ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ อบจ.ร้อยเอ็ด 2569 วันที่ 26 กรกฎาคม เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ทิ้งอันดับ 2 กว่า 2.5 แสนคะแนน รอ กกต.รับรองผลอย่างเป็นทางการ
การนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เสร็จสิ้นแล้ว ผลอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 20.10 น. ชี้ว่า นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 คว้าคะแนนนำขาด เตรียมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกสมัย
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการของผู้สมัครทั้ง 3 คน มีดังนี้ หมายเลข 1 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ ได้ 330,702 คะแนน หมายเลข 2 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ได้ 75,440 คะแนน และหมายเลข 3 นายบุญชิต อุทัศพัฒนะ ได้ 10,025 คะแนน
เมื่อรวมคะแนนของผู้สมัครทั้งสามคนแล้วอยู่ที่ 416,167 คะแนน นายเศกสิทธิ์กวาดไปราว 79.46% ของคะแนนกลุ่มนี้ ทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 255,262 คะแนน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่อัตราผู้มาใช้สิทธิทั้งจังหวัด เพราะยังไม่รวมบัตรเสียและบัตรไม่เลือกผู้สมัครรายใด
การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเติมตำแหน่งที่ว่างลง หลังนายเศกสิทธิ์ลาออกจากตำแหน่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ดก่อนครบวาระราว 3 เดือน แล้วกลับมาลงสมัครรักษาเก้าอี้เดิมอีกครั้ง ผู้สมัครคู่แข่งอย่างนายนิรันดร์เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ดหลายสมัย ส่วนนายบุญชิตเป็นทนายความและอดีตผู้สมัคร สส.
หากเทียบกับการเลือกตั้งปี 2565 ที่นายเศกสิทธิ์เคยได้ 301,187 คะแนน ครั้งนี้เขาทำคะแนนเพิ่มขึ้น 29,515 คะแนน มากกว่าสถิติเดิมของตัวเอง
ทั้งนี้ ผลคะแนนทั้งหมดยังเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องและประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ก่อนที่นายเศกสิทธิ์จะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งได้ตามกระบวนการ
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