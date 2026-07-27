เพจดังสับเละ ถ้ากินโต๊ะจีนในห้อง ICU ผิดหลักคุมเชื้อร้ายแรง พ่อแม่เด็กมีสิทธิ์สงสัย
เพจ Drama-addict วิเคราะห์ปมเด็ก 5 วันเสียชีวิต สาเหตุต้องรอผลชันสูตร จวกยับหากเจ้าหน้าที่กินโต๊ะจีนในห้อง ICU ผิดหลักควบคุมเชื้อร้ายแรง จี้โรงพยาบาลสอบสวนด่วน
จากกรณีที่พ่อและแม่นำร่างลูกชายอายุ 5 วันมาชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ หลังคลอดก่อนกำหนดที่โรงพยาบาลรัฐบาลประจำจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เนื่องจากหายใจผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงส่งทำการรักษาที่ห้อง ICU ก่อนที่จะเห็นว่ามีการนั่งทานโต๊ะจีนใกล้กับลูกชาย ซ้ำยังถูกพยาบาลตะคอกใส่ไล่ออกมา อ้างว่าไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยม เนื่องจากมีงานจัดเลี้ยงในห้อง ICU
สาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายมาจากติดเชื้อในกระแสเลือด กะโหลกศีรษะยุบ ขาซ้ายและขวาหมุนได้
ล่าสุดมีการแชร์ข้อความหนึ่งให้ความเห็นอีกมุมว่า “มีพยาบาลเปิดประเด็นว่าเด็กคนนั้นไม่ได้ตายเพราะโต๊ะจีน อยากให้สังคมแยกแยะและสงสัยประเด็นการฝากครรภ์การตั้งครรภ์ของแม่หน่อย บลา ๆ พยาบาลอีกคนบอกว่าถ้าความจริงปรากฏแล้ว อยากให้ชาวเน็ตที่เคยด่าโรงพยาบาลออกมาขอโทษทางโรงพยาบาลด้วย”
ฝั่งเพจ Drama-addict ออกมาวิเคราะห์ข้อความดังกล่าว ระบุว่า
“ประเด็นนี้ต้องแยกประเด็น
1. สาเหตุที่ทำให้เด็กทารกคนนั้นเสียชีวิตตามข่าว ตอนนี้กำลังรอการชันสูตรโดย สาเหตุเบื้องต้นคือติดเชื้อในกระแสเลือดและมีความดันในปอดสูง โดยมีประวัติว่าเด็กน้ำหนักตัวเยอะประมาณสี่โลกว่า ซึ่งประวัตินี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณแม่อาจจะเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์แล้วคุมน้ำตาลไม่ได้ทำให้เด็กน้ำหนักตัวเยอะ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กมีปัญหาความดันในปอดสูงเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การสำลัก การติดเชื้อในปอดหรือในกระแสเลือด หรือภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอด สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดต่อไป
2. การเอาโต๊ะจีนเข้าไปกินกันข้างในนั้นเป็นอะไรที่ทั้งไม่เหมาะสม และผิดหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการควบคุมเชื้อในโรงพยาบาลอย่างร้ายแรง
3. ทางพ่อแม่ของเด็กมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ สาเหตุการเสียชีวิตของลูกเขาและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ว่าการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน มีความเชื่อมโยงกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเขาหรือไม่ เพราะตำแหน่งของตู้อบของลูกเค้าอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่กินโต๊ะจีนที่สุดแล้วในห้องนั้น
4. การกินโต๊ะจีนในห้อง nicu อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ ก็ต้องรอผลการตรวจสอบกันไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรก็ดีทางโรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ เรื่องการไปกินโต๊ะจีนกันใน nicu ได้ และต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุภายในว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีการอนุมัติให้จัดสิ่งที่ผิดผีแบบนี้ใน nicu โดยไม่มีใครคิดจะห้ามเลยแม้แต่คนเดียวเลยหรือแx่งผิดผีระดับที่หมอแทบทุกคนที่อ่านข่าวนี้ตอนแรก นึกว่าเฟคนิวส์ เพราะไม่น่าจะมีใครเสียสติขนาดทำเรื่องแบบนั้น
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