หมอเตือนภัย เก้าอี้กระป๋องในร้านปิ้งย่าง ต้นเหตุนิ้วขาด ผ่าต่อนิ้วผู้ป่วยมาแล้ว 5 ราย
หมอเกาหลีเตือนภัย เก้าอี้กระป๋องในร้านปิ้งย่าง ต้นเหตุนิ้วขาด ผ่าตัดต่อนิ้วผู้ป่วยมาแล้ว 5 ราย
ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ออกมาเตือนภัยเงียบที่หลายคนมองข้าม นั่นคือเก้าอี้ทรงกระบอกที่มีช่องเก็บของ ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในร้านปิ้งย่างและร้านอาหาร หลังพบผู้ป่วยนิ้วขาดจากอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
หากใครเคยไปร้านปิ้งย่างหรือร้านเนื้อย่างสไตล์เกาหลี จะคุ้นเคยกับเก้าอี้ทรงกระบอกที่เปิดฝาด้านบนขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าหรือกระเป๋าไว้ข้างในได้ คนเกาหลีเรียกเก้าอี้แบบนี้ว่าเก้าอี้กระป๋อง ตามรูปทรงที่คล้ายกระป๋อง จุดเด่นคือช่วยเก็บสัมภาระให้พ้นพื้นที่สกปรกหรือมีคราบ แต่จุดนี้เองที่กลายเป็นอันตราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อี โฮฮยอง ศัลยแพทย์ตกแต่งจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล โพสต์เตือนภัยผ่านโซเชียลมีเดีย เรียกเก้าอี้ชนิดนี้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ภัยเงียบ
นายแพทย์อีซึ่งเป็นผู้ทำการผ่าตัดต่อนิ้วให้ผู้ป่วยที่นิ้วขาดจากอุบัติเหตุ ระบุว่า อุบัติเหตุที่นิ้วเข้าไปติดในช่องว่างแล้วผู้ป่วยทิ้งตัวนั่งลงจนนิ้วขาด เกิดขึ้นจริง พบได้บ่อยมาก ตนเคยผ่าตัดให้ผู้ป่วยลักษณะนี้มาแล้วถึง 5 ราย
จากคำอธิบายของแพทย์ อุบัติเหตุมักเกิดในสองจังหวะ คือจังหวะที่ขยับหรือลากเก้าอี้ และจังหวะที่กำลังจะทิ้งตัวลงนั่ง
กลไกคือ หากนิ้วเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างฝาปิดกับตัวเก้าอี้พอดี แล้วผู้นั่งทิ้งน้ำหนักตัวลงโดยไม่ทันระวัง นิ้วจะถูกหนีบด้วยแรงมหาศาลจากน้ำหนักตัวจนได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือขาด
แพทย์เน้นย้ำว่า อุบัติเหตุนิ้วขาดลักษณะนี้ไม่ได้จบแค่การเป็นแผล เพราะการผ่าตัดต่อนิ้วใช้เวลาหลายชั่วโมง และหลายกรณีแม้ผ่าตัดแล้วก็ยังมีผลข้างเคียงหลงเหลือ เช่น การรับความรู้สึกที่นิ้วลดลง หรือขยับนิ้วได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิม
วิธีป้องกัน
แพทย์แนะนำให้สร้างนิสัยป้องกันไว้สองข้อ ข้อแรก เวลาจะนั่ง ไม่ควรเอามือไปแตะหรือวางบริเวณขอบฝาปิดและรอยต่อของเก้าอี้ ข้อสอง เวลาจะดึงเก้าอี้เข้าหาตัวหรือหมุนเปลี่ยนทิศทาง ควรวางมือบนบริเวณตรงกลางของฝาด้านบน แล้วค่อยเคลื่อนย้าย เพื่อให้นิ้วอยู่ห่างจากรอยต่อที่เป็นจุดอันตราย
ที่มา: SBS, Kyunghyang Shinmun (หนังสือพิมพ์เคียงฮยัง)
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