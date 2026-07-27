บันเทิง

ช็อก ดาราดัง เสียชีวิตปริศนาในบ้านพัก ทั้งที่กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 18:24 น.
ช็อก ดาราดัง เสียชีวิตปริศนาในบ้านพัก ทั้งที่กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่

สลดวงการบันเทิงไต้หวัน นักแสดงหวังข่าย เสียชีวิตในบ้านพักไทเปวัย 43 ปี ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

สื่อท้องถิ่นไต้หวันและสำนักข่าว CNA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในที่พักแห่งหนึ่งในเขตต้าอัน กรุงไทเป ในช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2569

เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบหวังข่าย ซึ่งมีชื่อจริงว่าหวังเจี้ยนหลง นอนหมดสติไม่มีสัญญาณชีพอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างบริเวณดาดฟ้าของอาคาร ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลภายนอกบนร่างกาย ไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือการบุกรุกเข้าไปในที่พัก ตำรวจระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังสรุปไม่ได้ ต้องรอผลการชันสูตรทางนิติเวชอย่างเป็นทางการ

มีรายงานว่า เพื่อนบ้านเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ หลังสังเกตเห็นว่ามีอาหารที่สั่งไว้วางทิ้งไม่มีคนรับเป็นเวลานาน ประกอบกับเสียงโทรทัศน์ที่ดังผิดปกติ

เพิ่งถ่ายละครเสร็จก่อนเสียชีวิต

ก่อนเสียชีวิต หวังข่ายกำลังร่วมถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่อง Bittersweet Destiny ของสถานีซานลี่ (Sanlih E-Television) โดยสถานียืนยันว่า นักแสดงหนุ่มถ่ายทำเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม ก่อนเดินทางออกจากกองถ่ายตามปกติ

ต่อมาในช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม ก่อนถึงกำหนดถ่ายทำฉากต่อไป ทางสถานีได้รับแจ้งจากผู้จัดการส่วนตัวของหวังข่ายว่าเขาเสียชีวิตแล้ว

ทีมงานผู้ผลิตละครออกแถลงการณ์แสดงความตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่าหวังข่ายเป็นหนึ่งในนักแสดงคนสำคัญของเนื้อเรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่ และประกาศว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวในการจัดพิธีศพ พร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทที่มีต่อผลงาน

เส้นทางในวงการกว่า 20 ปี

หวังข่ายเป็นชาวเมืองเกาสง ทางตอนใต้ของไต้หวัน เริ่มต้นเส้นทางในวงการแสดงเมื่อปี 2001 จากการรับบทนำในละครไอดอลยอดนิยมเรื่อง Lavender ซึ่งเป็นผลงานการแสดงทางโทรทัศน์เรื่องแรก และช่วยให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไต้หวัน

เดิมเขาใช้ชื่อจริงในการแสดง ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อในวงการว่าหวังข่ายเมื่อปี 2011 ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 20 ปี มีผลงานละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากบทบาทที่หลากหลาย ผลงานที่เป็นที่รู้จัก เช่น Lavender, Fondant Garden และ Snow Angel

ที่มา: Focus Taiwan (CNA), Sanlih E-Television, Baidu

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 18:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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