ช็อก ดาราดัง เสียชีวิตปริศนาในบ้านพัก ทั้งที่กำลังถ่ายละครเรื่องใหม่
สลดวงการบันเทิงไต้หวัน นักแสดงหวังข่าย เสียชีวิตในบ้านพักไทเปวัย 43 ปี ตำรวจเร่งหาสาเหตุ
สื่อท้องถิ่นไต้หวันและสำนักข่าว CNA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในที่พักแห่งหนึ่งในเขตต้าอัน กรุงไทเป ในช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2569
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบหวังข่าย ซึ่งมีชื่อจริงว่าหวังเจี้ยนหลง นอนหมดสติไม่มีสัญญาณชีพอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างบริเวณดาดฟ้าของอาคาร ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลภายนอกบนร่างกาย ไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือการบุกรุกเข้าไปในที่พัก ตำรวจระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังสรุปไม่ได้ ต้องรอผลการชันสูตรทางนิติเวชอย่างเป็นทางการ
มีรายงานว่า เพื่อนบ้านเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ หลังสังเกตเห็นว่ามีอาหารที่สั่งไว้วางทิ้งไม่มีคนรับเป็นเวลานาน ประกอบกับเสียงโทรทัศน์ที่ดังผิดปกติ
เพิ่งถ่ายละครเสร็จก่อนเสียชีวิต
ก่อนเสียชีวิต หวังข่ายกำลังร่วมถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่อง Bittersweet Destiny ของสถานีซานลี่ (Sanlih E-Television) โดยสถานียืนยันว่า นักแสดงหนุ่มถ่ายทำเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม ก่อนเดินทางออกจากกองถ่ายตามปกติ
ต่อมาในช่วงบ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม ก่อนถึงกำหนดถ่ายทำฉากต่อไป ทางสถานีได้รับแจ้งจากผู้จัดการส่วนตัวของหวังข่ายว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
ทีมงานผู้ผลิตละครออกแถลงการณ์แสดงความตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่าหวังข่ายเป็นหนึ่งในนักแสดงคนสำคัญของเนื้อเรื่องที่กำลังออกอากาศอยู่ และประกาศว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวในการจัดพิธีศพ พร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทที่มีต่อผลงาน
เส้นทางในวงการกว่า 20 ปี
หวังข่ายเป็นชาวเมืองเกาสง ทางตอนใต้ของไต้หวัน เริ่มต้นเส้นทางในวงการแสดงเมื่อปี 2001 จากการรับบทนำในละครไอดอลยอดนิยมเรื่อง Lavender ซึ่งเป็นผลงานการแสดงทางโทรทัศน์เรื่องแรก และช่วยให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไต้หวัน
เดิมเขาใช้ชื่อจริงในการแสดง ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่อในวงการว่าหวังข่ายเมื่อปี 2011 ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 20 ปี มีผลงานละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากบทบาทที่หลากหลาย ผลงานที่เป็นที่รู้จัก เช่น Lavender, Fondant Garden และ Snow Angel
ที่มา: Focus Taiwan (CNA), Sanlih E-Television, Baidu
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