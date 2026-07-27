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กฟน. เตือน! ลอบตัดสายไฟ-ดัดแปลงมิเตอร์ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เจอโทษหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 11:47 น.
กฟน. เตือน! ลักลอบตัดสายไฟ-ดัดแปลงมิเตอร์ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เจอโทษหนัก
ภาพประกอบจาก AI

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตือน! ลักลอบตัดสายไฟ-ดัดแปลงมิเตอร์ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เจอโทษหนักทั้งจำคุก-ปรับ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA เตือนประชาชน กรณีการลักลอบตัดสายไฟและการแอบใช้ไฟ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและมีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตว่า

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เตือนผู้ไม่ประสงค์ดี เกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้า รวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้ว ยังมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ดังนี้

อันตรายถึงชีวิต การสัมผัสหรือตัดสายไฟโดยไม่มีความรู้และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกไฟฟ้าดูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที นอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัยได้ โทษทางอาญาและแพ่ง (จำคุกและปรับ)

การลักลอบตัดสายไฟหรือขโมยใช้ไฟฟ้า ถือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ ผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกและถูกปรับเงินตามกฎหมาย รวมถึงต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการ

การไฟฟ้านครหลวง กฟน. แจ้งเตือนประชาชน
FB/ การไฟฟ้านครหลวง MEA

หากประชาชนพบเห็น การลักลอบตัดสายไฟฟ้า รวมถึงการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า แจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชี ทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตาม ข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 11:47 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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