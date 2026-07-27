เปิดสัญชาติจริง “บังแจ็ค” ไม่ใช่คนไทย แล้วทำไมถึงเข้ามายุ่งคดีแตงโมถึง 4 ปี
ชื่อ “บังแจ็ค” กลับมาอยู่บนหน้าฟีดคนไทยอีกครั้ง หลังหายจากโลกออนไลน์ไปเกือบ 2 สัปดาห์ จนเกิดข่าวลือว่าถูกอุ้มหาย หลังเพจ CSI LA โพสต์คำตอบ พร้อมข้อมูลที่ทำให้คำถามเก่าแก่เรื่องสัญชาติของชายคนนี้กระจ่างแล้ว
หายไป 2 สัปดาห์ ก่อนเจอชื่อในระบบ ICE
ก่อนหน้านี้ แอดมินเพจ Bung Jack โพสต์ชี้แจงว่าติดต่อเจ้าตัวไม่ได้มาราว 2 สัปดาห์ ครั้งสุดท้ายที่คุยกัน ทราบว่ากำลังเดินทางไปพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจากประเทศไทย
ความเงียบทำให้เกิดกระแสคาดเดาในโซเชียลว่าอาจถูกอุ้มหายหรือได้รับอันตราย
ต่อมาเพจ CSI LA ระบุว่า ได้ตรวจสอบระบบค้นหาผู้ถูกกักตัวออนไลน์ หรือ Online Detainee Locator System (ODLS) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) แล้วพบรายชื่อ RAJA ZULQARNAIN HAIDER สถานะ “In ICE Custody” สถานที่ควบคุมตัวคือ Northwest ICE Processing Center เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ใกล้ชายแดนแคนาดา
เทากับว่า บังแจ็ค ชื่อจริงคือ ราชา ซุลคาร์เนน ไฮเดอร์ สัญชาติเกิดคือ ปากีสถาน บังแจ็คไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด และตอนนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ
บังแจ็คคือใคร
ข้อมูลจากการตรวจสอบประวัติของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทย ซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อไทยเมื่อปี 2565 ระบุชื่อว่า Mr. ZULQARNAIN HAIDER RAJA อายุ 35 ปีในขณะนั้น บังแจ็ค เคยทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และย้ายเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ปี 2011
ในวงสังคมออนไลน์ไทยใช้ชื่อว่า แจ็ค ราชา ไฮเดอร์ และเคยตั้งชื่อเฟซบุ๊กว่า Zulqarnain Raja Haider
สื่อไทยหลายสำนักรายงานว่า เคยอยู่ในแวดวงแก๊งรถซิ่งของ “เบนซ์ เรซซิ่ง” ก่อนจะหันมาทำคลิปแฉคนในกลุ่มเดียวกัน
จุดนี้เองที่ทำให้ชื่อบังแจ็คเริ่มเป็นที่รู้จักในไทย พร้อมกับข้อกล่าวหาจำนวนมากที่ตามมา ตั้งแต่ปมขายไอโฟนแล้วไม่ส่งของ ไปจนถึงการอัดคลิปโชว์อาวุธปืนและข่มขู่คนดังหลายราย ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นคำกล่าวอ้างของฝ่ายผู้เสียหายและรายงานข่าวในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในประเด็นส่วนใหญ่
ด้านบังแจ็คเคยให้สัมภาษณ์สื่อไทยเมื่อต้นปี 2568 ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นบุคคลอันตราย ยกเหตุผลว่าเคยสอนหนังสือในโรงเรียนรัฐบาลไทยราว 6-7 ปี มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง มองว่าตนเองถูกด้อยค่าเพราะเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยไม่คล่อง
ปมสัญชาติ ทำไมถึงสับสนมานาน
ช่วงปี 2565 สื่อไทยบางสำนักรายงานว่าบังแจ็คเป็นชาวปากีสถานที่เกิดในสหรัฐฯ ขณะที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าพักอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
เพจ CSI LA แย้งข้อมูลตั้งแต่ตอนนั้น โดยอ้างการสังเกตป้ายทะเบียนรถ สีหัวจ่ายน้ำดับเพลิง และช่วงเวลาแสงในคลิป แล้วสรุปว่าน่าจะอยู่แถบชิคาโก รัฐอิลลินอยส์มากกว่า
เพจยังอ้างว่าตรวจสอบเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของไทยและบัตรประจำตัวในนครนิวยอร์กแล้วพบความไม่ตรงกันของชื่อและที่อยู่
ข้อมูลในระบบ ODLS ล่าสุดจึงเป็นครั้งแรกที่ระบุประเทศต้นทางออกมาตรงไปตรงมาว่าปากีสถาน และเป็นข้อมูลจากระบบของหน่วยงานรัฐสหรัฐฯ ไม่ใช่คำบอกเล่า
สรุปสั้น ๆ บังแจ็คไม่ใช่คนไทย และตามข้อมูลชุดล่าสุดก็ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันโดยกำเนิดตามที่เคยเข้าใจกัน
เกี่ยวอะไรกับประเทศไทย ข้อ 1 คดีโอเวอร์สเตย์และคำสั่งเนรเทศ
เดือนสิงหาคม 2559 ตำรวจจับกุมบังแจ็คที่จังหวัดนครราชสีมา ในคดีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด 450 วัน
ศาลมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 พร้อมห้ามเดินทางเข้าไทยเป็นเวลา 10 ปี
เท่ากับว่าวันที่กลับเข้าไทยได้ตามคำสั่งคือ 24 ธันวาคม 2569 หรืออีกไม่ถึง 5 เดือนนับจากนี้
แต่การครบกำหนดไม่ได้แปลว่าเข้าประเทศได้อัตโนมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังใช้ดุลพินิจปฏิเสธการเข้าเมืองได้ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 12 (7) หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ
เกี่ยวอะไรกับประเทศไทย ข้อ 2 คดีแตงโม
ชื่อบังแจ็คกลายเป็นชื่อระดับประเทศจากคดีการเสียชีวิตของ แตงโม นิดา
จุดเริ่มคือความเคลื่อนไหวของเฟซบุ๊กเพจ “Happy Melon official” ที่โพสต์ภาพและข้อมูลส่วนตัวของแตงโม จนสังคมตั้งคำถามว่าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ใคร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ซึ่งเป็นทนายความของแม่แตงโมในเวลานั้น แถลงว่าแม่แตงโมยอมรับว่าเป็นผู้ส่งโทรศัพท์ของลูกสาวไปให้บังแจ็คที่สหรัฐฯ ด้วยตัวเอง โดยเชื่อว่าอีกฝ่ายจะกู้ข้อมูลกลับมาเป็นหลักฐานได้
หลังจากนั้นทนายเดชาประกาศถอนตัวจากคดี ระบุเหตุผลว่ามีความเห็นทางคดีไม่ตรงกับแม่แตงโม
แม่แตงโมเข้าให้ปากคำกับตำรวจไซเบอร์เรื่องการส่งมือถือออกนอกประเทศ
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศาลอาญามีนบุรีอนุมัติหมายจับ นายราจา ซูลคาร์เนียน ไฮเดอร์ ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ใน 2 ข้อหา คือ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งภาพที่เกิดจากการตัดต่อดัดแปลง โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง
คดีมาจากการที่ กระติก อิจศรินทร์ จุฑาสุขสวัสดิ์ อดีตผู้จัดการส่วนตัวของแตงโม เข้าแจ้งความจากกรณีโพสต์ภาพและข้อความกล่าวหา
ต้นปี 2568 ประเด็นกลับมาอีกครั้ง เมื่อ พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ เดินทางไปรับโทรศัพท์ของแตงโมจากบังแจ็คที่สหรัฐฯ ด้วยตัวเอง แล้วนำกลับมาส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บังแจ็คให้สัมภาษณ์ในช่วงเดียวกันว่ากู้ภาพในเครื่องได้หลายหมื่นภาพ และยืนยันว่าจะไม่ขายข้อมูล
ขณะที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ระบุว่าเครื่องที่ส่งไปให้บังแจ็คไม่ใช่เครื่องต้นฉบับ และมีบางจุดถูกเปลี่ยน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ กล่าวหาว่าบังแจ็คนำภาพของตนไปตัดต่อดัดแปลงและนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำไมสถานะสัญชาติถึงสำคัญกับฝั่งไทย
หนึ่ง หมายจับของศาลไทยบังคับใช้ได้เฉพาะในราชอาณาจักร การนำตัวผู้ต้องหาที่อยู่ต่างประเทศกลับมาดำเนินคดีต้องอาศัยกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งใช้เวลานานและมีเงื่อนไขมาก
สอง หากบังแจ็คไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน สถานะการพำนักในสหรัฐฯ ย่อมเปราะบางกว่าที่เคยเข้าใจ และเมื่อเข้าสู่กระบวนการของ ICE ปลายทางที่เป็นไปได้คือการถูกส่งกลับประเทศต้นทาง
สาม หากถูกส่งกลับปากีสถาน การประสานทางคดีระหว่างไทยกับปากีสถานจะเป็นอีกโจทย์หนึ่ง ต่างจากกรณีที่บุคคลอยู่ในสหรัฐฯ
สี่ พยานหลักฐานสำคัญในคดีที่คนไทยติดตามอยู่ เคยถูกส่งออกนอกประเทศไปอยู่ในมือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ใต้เขตอำนาจศาลไทย ประเด็นความต่อเนื่องของการเก็บรักษาพยานหลักฐานจึงถูกตั้งคำถามมาตลอด
สรุป บังแจ็คเป็นชาวต่างชาติที่เคยใช้ชีวิตในไทยหลายปี ถูกเนรเทศเมื่อปลายปี 2559 และห้ามเข้าประเทศ 10 ปี
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ชื่อของเขาผูกอยู่กับคดีที่สังคมไทยติดตามมากที่สุดคดีหนึ่ง ทั้งในฐานะผู้ครอบครองพยานหลักฐาน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ต้องหาตามหมายจับ
ข้อมูลล่าสุดจากระบบของ ICE ระบุสัญชาติว่าปากีสถาน และสถานะปัจจุบันคืออยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ที่เมืองทาโคมา
สิ่งที่ต้องติดตามต่อคือผลของกระบวนการในสหรัฐฯ ว่าจะจบลงที่การปล่อยตัว การขอลี้ภัย หรือการส่งกลับ เพราะแต่ละทางจะกำหนดว่าคดีที่ค้างอยู่ในไทยจะเดินต่ออย่างไร
เนื้อหาบางส่วนอ้างอิงการเปิดเผยของเพจ CSI LA และเพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ซึ่งยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐ ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานข่าวยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
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