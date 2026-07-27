สุนารี ทำใจแล้ว ลำไส้อักเสบรุนแรง ปวดท้องหนัก ซ้ำพบก้อนเนื้อ เพราะทำสิ่งนี้มานาน

สุนารี ราชสีมา อัปเดตอาการหลังแอดมิตด่วน เผยลำไส้อักเสบรุนแรง คาดทานอาหารเผ็ดจนปวดท้องหนัก ล่าสุดรอผลตรวจชิ้นเนื้อ ขอบคุณทุกกำลังใจ
จากกรณี สุนารี ราชสีมา นักร้องรุ่นใหญ่มีอาการปวดท้องอย่างหนักต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์อินเตอร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ล่าสุดเจ้าตัวเผยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรงหลังจากส่องกล้องดูลำไส้พบ ลำไส้อักเสบอย่างรุนแรง คาดว่ามาจากการรับประทานอาหารรสชาติเผ็ด ทั้งยังตรวจเจอก้อนเนื้อประมาณ 3 เซนติเมตรอุดตรงปลายของลำไส้ใหญ่ ทำให้ลำไส้ใหญ่แคบลงจนเหลือเป็นรูเล็ก ๆ เป็นเหตุให้อุจจาระยาก
อย่างไรก็ดี ก้อนเนื้อดังกล่าวเคยตรวจพบจากการทำ CT Scan เมื่อ 5-6 ปีก่อน แต่ไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นจึงไม่ได้มีการส่องกล้องเพื่อเช็กออาการ กระทั่งมีอาการปวดท้องรุนแรงจึงได้ตรวจแบบละเอียด
สุนารี ราชสีมา อธิบายว่า แพทย์ทำความสะอาดลำไล้ทุกอย่าง และตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจว่าเป็นโรคร้ายแรงไหม เจ้าตัวยอมรับว่าตกใจ แต่ต้องรับความจริง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีแพทย์เผยว่าต้องผ่าตัดนำก้อนเนื้อออก ตนเองคิดว่าไม่น่าจะเป็นโรคร้ายเพราะคนในครอบครัวไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่ก็ต้องติดตามดูอาการต่อไป เพราะพฤติกรรมการกินที่ผ่านมานั้นมีผล
นักร้องรุ่นใหญ่ เปิดใจหลังทราบอาการป่วยว่า “ฉันทำใจยอมรับมันทุกอย่าง หายดีก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยแหละ แต่จะกินเผ็ดน้อยลง ขอบคุณทุกคน ดีแล้วที่มีอาการเตือนก่อนไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ ขอโทษเจ้าภาพที่จ้างงานใน อ.ทองผาภูมิ วันอื่นก็ไม่เป็น มาเป็นวันมีงาน จะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเอง ตอนนี้รอผลการตรวจชิ้นเนื้อก่อน”
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