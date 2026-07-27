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เพจดัง เปิดภาพคุกขัง “บังแจ็ค” ชี้ศูนย์กักตัว ICE สุดเถื่อน ลุ้นผลคดีรอดหรือร่วง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 11:16 น.
เพจดัง เปิดภาพคุกขัง "บังแจ็ค" ชี้ศูนย์กักตัว ICE สุดเถื่อน ลุ้นผลคดีรอดหรือร่วง

CSI LA กางภาพคุกเอกชนขัง บังแจ็ค โดนจับ ชี้ศูนย์กักตัว ICE สุดเถื่อน ลุ้นผลคดีใน 60 วัน

เพจเฟซบุ๊ก CSI LA เผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์กักตัวคนต่างด้าว Northwest ICE Processing Center เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัว “บังแจ็ค” หรือ RAJA ZULQARNAIN HAIDER หลังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและบังคับใช้กฎหมายศุลกากร (ICE) จับกุมตัว

ทางเพจระบุข้อมูลว่า ศูนย์กักตัวแห่งนี้เป็นเรือนจำเอกชนที่เคยเผชิญข้อร้องเรียนและเสียงวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และการดูแลผู้ถูกควบคุมตัว โดยมีความจุรองรับผู้ถูกคุมขังประมาณ 1,500 คน สถิติส่วนใหญ่เป็นชาวเม็กซิโกราว 30% ชาวอินเดีย 11% และที่เหลือเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

พร้อมกันนี้ เพจ CSI LA ยังเปิดเผยช่องทางสำหรับผู้สนับสนุนที่ต้องการส่งกำลังใจถึงบังแจ็ค ทั้งการโทรฝากข้อความผ่านหมายเลข (253) 396-1611 หรือการส่งจดหมายระบุชื่อ RAJA ZULQARNAIN HAIDER ไปยังที่อยู่ของศูนย์กักตัวดังกล่าว

สำหรับแนวโน้มทางคดี เพจ CSI LA แสดงความคิดเห็นคาดการณ์ว่า บังแจ็คอาจทราบความชัดเจนของคดีภายในระยะเวลาประมาณ 60 วัน ส่วนกระบวนการหลังจากนี้ว่าจะถูกส่งกลับประเทศหรือได้สิทธิ์พำนักต่อในสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ทางกฎหมายของทีมทนายความ พร้อมทิ้งท้ายประเมินสถานการณ์ว่าหากบังแจ็คได้รับการปล่อยตัวออกมา อาจมีข้อมูลคอนเทนต์ชุดใหม่ที่แฉกลุ่มบุคคลที่เบื้องหลังการถูกจับกุมครั้งนี้อย่างดุเดือด

ย้อนสาเหตุบังแจ็คโดนจับ ก่อนหน้าลือโดนอุ้ม หายตัวปริศนา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง CSI LA และเพจซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์ยืนยันตรงกันว่า บังแจ็คไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ หรือ ICE ควบคุมตัวไว้

เพจ CSI LA ระบุว่า ตรวจสอบผ่านระบบค้นหาผู้ถูกกักตัวออนไลน์ หรือ Online Detainee Locator System (ODLS) ของ ICE พบว่า ชื่อ RAJA ZULQARNAIN HAIDER สัญชาติปากีสถาน มีสถานะอยู่ในการควบคุมตัว หรือ In ICE Custody โดยถูกกักตัวอยู่ที่ Northwest ICE Processing Center เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนแคนาดา

บังแจ็ค มีชื่อจริงว่า Zulqarnain Raja Haider เป็นที่รู้จักในสังคมไทยจากการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มักออกมาเปิดโปงและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เป็นกระแส ก่อนหน้านี้เคยปรากฏตัวในหลายประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียของไทย

ICE คือหน่วยงานอะไร

ICE ย่อมาจาก U.S. Immigration and Customs Enforcement หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ มีหน้าที่หลักในการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ทั้งการควบคุมตัวและการผลักดันบุคคลที่อยู่ในสหรัฐฯ โดยผิดกฎหมายหรือละเมิดเงื่อนไขการพำนักออกนอกประเทศ

หน่วยงานย่อยที่ดูแลเรื่องการควบคุมตัวและการส่งกลับโดยตรง เรียกว่า Enforcement and Removal Operations หรือ ERO ซึ่งเป็นหน่วยที่ครอบครัวหรือทนายต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลคดีของผู้ถูกกักตัว

ระบบ ODLS ทำงานอย่างไร

ODLS ย่อมาจาก Online Detainee Locator System เป็นระบบค้นหาผู้ถูกกักตัวออนไลน์ที่ ICE พัฒนาขึ้นเพื่อให้ครอบครัว ทนายความ และประชาชนทั่วไป สามารถค้นหาตำแหน่งของผู้ที่ถูก ICE ควบคุมตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับหลายภาษารวมถึงภาษาอังกฤษ สเปน จีน อาหรับ และเวียดนาม

การค้นหาทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือใช้หมายเลขประจำตัวคนต่างด้าว หรือ A-Number ซึ่งเป็นเลข 9 หลักเฉพาะบุคคล วิธีที่สองคือใช้ชื่อและนามสกุลเต็มร่วมกับประเทศที่เกิด

จุดที่ต้องเข้าใจคือ ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะผู้ที่กำลังถูก ICE ควบคุมตัวอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น และต้องพิมพ์ชื่อให้ตรงกับที่เจ้าหน้าที่บันทึกไว้เป๊ะๆ หากเจ้าหน้าที่พิมพ์ชื่อผิดหรือสลับชื่อกับนามสกุล อาจค้นไม่พบ นอกจากนี้ระบบยังไม่แสดงข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ที่มีคดีในฐานะเหยื่อ เช่น ผู้ถือวีซ่าประเภท T หรือ U

ข้อมูลอัปเดตเร็วแค่ไหน กระบวนการหลังถูกควบคุมตัว

ตามนโยบายของ ICE ระบบต้องอัปเดตสถานะภายใน 8 ชั่วโมงหลังมีการปล่อยตัว ส่งกลับ หรือย้ายผู้ถูกกักตัว โดยส่วนใหญ่อัปเดตเร็วกว่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะไม่แสดงว่าบุคคลถูกส่งกลับประเทศแล้วหรือไม่ แสดงเพียงว่ายังอยู่ในการควบคุมตัวหรือไม่เท่านั้น หากต้องการทราบสถานะการส่งกลับ ต้องติดต่อสำนักงาน ERO ที่รับผิดชอบคดี

โดยทั่วไป เมื่อบุคคลถูก ICE ควบคุมตัว จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอาจนำไปสู่การไต่สวนต่อหน้าผู้พิพากษาศาลตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาว่าจะถูกส่งกลับประเทศหรือได้รับอนุญาตให้พำนักต่อ ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งประวัติการเข้าเมือง คดีความที่มีอยู่เดิม และการต่อสู้ทางกฎหมายของทนายความ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยมีคำสั่งให้ออกนอกประเทศมาก่อน อาจไม่ได้รับการไต่สวนใหม่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 11:16 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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