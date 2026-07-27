“แม่ชม” ดีใจสุดขีด! “น้องพายุ” โชว์สกิลซิ่งโกคาร์ท แซงโค้งเข้าเส้นชัย ซิวแชมป์สำเร็จ
“แม่ชม” ดีใจสุดขีด! “น้องพายุ” โชว์สกิลซิ่งโกคาร์ท แซงโค้งเข้าเส้นชัย ซิวแชมป์สำเร็จ แฟน ๆ และคนดังแห่แสดงความยินดีเพียบ
เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดปลื้มสำหรับ “ชมพู่ อารยา” และ “น็อต วิศรุต” เมื่อลูกชาย “น้องพายุ” โชว์ฝีมือการขับรถโกคาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยม ในการแข่งขันรายการ TrueVisions-TOYOTA Junior Kart Championships 2026 สนามที่ 1 ณ สนามพีระเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี
ระหว่างการแข่งขัน น้องพายุขับรถโกคาร์ทหมายเลข 69 ด้วยความนิ่งและมีสมาธิตลอดการแข่ง ก่อนเร่งเครื่องแซงคู่แข่งขึ้นนำ และพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก คว้าตำแหน่งแชมป์ในสนามเปิดฤดูกาลได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์และกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมจากแม่ชมและกองเชียร์ที่ติดขอบสนามคอยลุ้นอยู่ตลอดการแข่งขัน
ในช่วงที่ลูกชายคว้าชัยชนะ แม่ชมแสดงความดีใจอย่างสุดขีด พร้อมอุ้ม “น้องเกล” และเปล่งเสียงร้องด้วยความปลื้มปีติ แม้จะพูดติดตลกว่าตนเองก็ไม่รู้ว่ากรี๊ดไปทำไม ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งของครอบครัว รวมถึงน้องพายุและกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจในสนามแข่ง
หลังจบการแข่งขัน น้องพายุขึ้นชูถ้วยรางวัลบนโพเดียมด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ ขณะที่แม่ชมเข้าไปแสดงความยินดีกับลูกชายอย่างอบอุ่น ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่น้องพายุเข้าร่วมฝึกซ้อมการขับรถโกคาร์ทอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ขณะที่แฟน ๆ รวมทั้งนักแสดงในวงการต่างแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อาทิ “ยุเก่งที่สุดดเลยยยยครับ ยุโตเป็นหนุ่มแล้ววอ่าาา ภาพปูหนีบยังติดตาา” , “พี่พายุเก่งมาก” , “พี่ยุเก่งมากๆๆๆๆๆ รางวัลคนขยัน คนมีวินัย คนเก่งที่สุดดดดดดด” เป็นต้น
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