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วันเข้าพรรษา 30 ก.ค. 69 ราชการหยุด แต่เอกชนบางแห่งยังเปิดทำงาน เพราะอะไร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 20:00 น.

เช็กชัดวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม หน่วยงานราชการหยุดแน่นอน ส่วนธนาคารและบริษัทเอกชนขึ้นอยู่กับนโยบายแต่ละแห่ง

วันเข้าพรรษาปี 2569 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม หน่วยงานราชการหยุดทำการแน่นอน เพราะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทินราชการ ส่วนธนาคารและบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ยังเปิดทำการตามปกติ

ปีนี้วันเข้าพรรษาต่อเนื่องจากวันหยุดราชการอีก 2 วันก่อนหน้า คือวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันพุธที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ทำให้ข้าราชการและหน่วยงานรัฐได้หยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน

สำหรับธนาคารพาณิชย์ วันเข้าพรรษาไม่อยู่ในปฏิทินวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเปิดให้บริการตามปกติ ผู้ที่มีธุระทางการเงินในวันนี้จึงยังทำธุรกรรมที่สาขาได้ตามเวลาทำการปกติ

ส่วนเหตุผลที่บริษัทเอกชนบางแห่งไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา มาจากตัวกฎหมายแรงงานเอง กฎหมายกำหนดให้นายจ้างเลือกวันหยุดประจำปีได้จากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมท้องถิ่น โดยกำหนดจำนวนวันหยุดขั้นต่ำต่อปีเอาไว้ ไม่ได้บังคับว่าต้องหยุดตรงกับทุกวันหยุดราชการ บริษัทจึงเลือกได้ว่าจะใช้โควตาวันหยุดกับวันเข้าพรรษา หรือสะสมไปใช้กับช่วงเทศกาลอื่นอย่างปีใหม่หรือสงกรานต์แทน ตราบใดที่จำนวนวันหยุดรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและมีวันแรงงานรวมอยู่ด้วย ก็ถือว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้ พนักงานแต่ละบริษัทจึงอาจได้หยุดไม่ตรงกัน บางแห่งหยุดครบทั้ง 3 วันตามปฏิทินราชการ บางแห่งหยุดเฉพาะวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเดียว ส่วนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาให้ทำงานตามปกติ

ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าที่ทำงานของตนหยุดวันไหนบ้าง ควรตรวจสอบประกาศวันหยุดประจำปีจากฝ่ายบุคคลของบริษัทโดยตรง เพราะแต่ละแห่งประกาศไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีและอาจแตกต่างกันตามนโยบายภายใน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 20:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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