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ประวัติ สายัณห์ นิรันดร อดีตนักร้องลูกทุ่ง เงาเสียงคนดัง เคยป่วยรุมเร้า ผันตัวเป็นพ่อค้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ก.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 27 ก.ค. 2569 11:16 น.
ประวัติ สายัณห์ นิรันดร อดีตนักร้องลูกทุ่ง

เปิดประวัติ สายัณห์ นิรันดร อดีตนักร้องลูกทุ่ง เจ้าของเพลงฮิต ‘รองเท้าหน้าห้อง’ เจอปัญหาสุขภาพจนทิ้งไมค์กลับบ้านเกิด ผันตัวเปิดร้านส้มตำ

หากย้อนเวลากลับไปในช่วงปี พ.ศ. 2534 ถึง 2538 แฟนเพลงลูกทุ่งคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของ สายัณห์ นิรันดร นักร้องหนุ่มผู้โด่งดังและมีน้ำเสียงเป็นเงาเสียง ของ เป้า สายัณห์ สัญญา ชนิดที่เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะ แต่ใครจะรู้เล่าว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่พุ่งทะยานจนถึงขีดสุดนั้น ชีวิตของเขากลับพลิกผันตกลงมาสู่จุดที่ไม่มีใครคาดคิด

สำหรับ สายัณห์ นิรันดร มีชื่อและนามสกุลจริงว่า สมศักดิ์ ภู่มาก เป็นชาวอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยกำเนิด เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาและมีฐานะยากจน มีพี่ชาย 1 คน ด้วยฐานะทางบ้าน ทำให้เขาเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาอยู่ประมาณ 2-3 ปี แต่ตัวเขาเป็นอัจฉริยะและรักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก

สมัยเด็กเขาเคยเข้าประกวดร้องเพลงและคว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับ 1 จากการร้องเพลงของสายัณห์ สัญญา เมื่อเริ่มคิดได้ว่าหากทำไร่ทำนาอยู่บ้านต่อไปชีวิตคงไม่มีอะไรดีขึ้น เด็กหนุ่มวัย 15 ปีในตอนนั้นจึงตัดสินใจชวนเพื่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งหน้าสานฝันในการเป็นนักร้อง

ชีวิตในเมืองหลวงเริ่มต้นจากการเป็นกรรมกรก่อสร้าง ก่อนจะขยับมาทำงานในร้านอาหาร สายัณห์ นิรันดร พยายามหาโอกาสขึ้นร้องเพลงให้แขกฟัง แต่ก็ถูกเจ้าของร้านสั่งห้ามด้วยกฎที่ว่าเด็กเสิร์ฟห้ามขึ้นร้องเพลง ทำให้ต้องย้ายที่ทำงานไปหลายร้าน กระทั่งได้มีโอกาสเข้าไปอยู่กับวงดนตรี รับหน้าที่ทำทุกอย่างภายในวง และเมื่อไหร่ที่นักร้องขาด เขาก็จะได้รับโอกาสให้ขึ้นร้องเพลงของสายัณห์ สัญญา แทน แต่ในที่สุดเมื่อวงดนตรีของเอกพจน์ต้องยุบตัวลง เขาก็ต้องกลับไปทำงานร้านอาหารเช่นเดิม

โชคชะตาเริ่มเข้าข้างเมื่อเขาได้พบกับอาจารย์ใจดีที่ช่วยแต่งเพลงและนำเพลงเก่าของ เพชร โพธาราม อย่างเพลง “สุโขทัยระทม” มาให้เขาร้องและบันทึกเสียงใหม่ในช่วงปี 2534-2535 หลังอัดเสียงเสร็จ เขาตัดสินใจกลับบ้านไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาตามเดิมเพราะคิดว่าเพลงคงไม่ดัง แต่ผิดคาด เพลงแรกที่อัดกลับโด่งดังเป็นพลุแตกจนอาจารย์ต้องติดต่อให้เขากลับเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมารับงานร้องเพลง

ในช่วง 3 ปีทองที่เขาดังสุดๆ สายัณห์มีงานร้องเพลงมากถึงวันละ 3-4 งาน ต้องร้องเพลงต่อหน้าผู้คนจำนวนมากแทบทุกวัน รายได้ที่มหาศาลทำให้เขาสามารถสร้างบ้านใหม่ให้พ่อแม่ ซื้อบ้านให้ตัวเอง มีที่ดิน มีรถ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะทุกอย่างในชีวิต

นอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงยอดฮิตอย่าง รองเท้าหน้าห้อง แต่งโดยครูสลา คุณวุฒิ รวมถึงเพลง รักแท้แค่พี่ชาย และ อกหักจากคาเฟ่ เป็นต้น

สายัณห์ นิรันดร
ภาพจาก Facebook : สายัณห์ นิรันดร Sayun Nirundorn

ต่อมาเขาประสบปัญหาสุขภาพ มีโรครุมเร้า ไม่สามารถรับงานเพลงได้และเงียบหายไปจากวงการเพลง ในปี 2559 มีข่าวลือว่าสายัณห์ นิรันดร ตกอับต้องไปขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและเปิดเพิงขายก๋วยเตี๋ยวกับครอบครัวในกรุงเทพมหานคร ต่อมาเขาป่วยหนักและกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด ก่อนบวชเป็นพระที่วัดในอำเภอจัตุรัส

กระทั่งปี 2561 เขาเปิดร้านขายส้มตำริมถนนสาย 201 ช่วงจัตุรัส-หนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส หลายคนจำเขาไม่ได้จนกว่าเขาจะแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าของเสียงร้องเพลงรองเท้าหน้าห้อง

สายัณห์ นิรันดร เผยว่า เมื่องานร้องเพลงลดลง เขาใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากแต่ไม่ยอมแพ้ หันไปไปขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและเปิดเพิงร้านก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพฯ แต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงเดินทางกลับบ้านตั้งหลัก หลังบวชและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น เขาสึกออกมาดูแลครอบครัว และทำไร่มันสำปะหลัง ทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไป

ต่อมาเขาบังเอิญพบผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง ผู้ใหญ่เมตตายกที่ดินให้สร้างร้านขายส้มตำ ตอนแรกทำเพียงเพิงเล็ก ๆ แต่ต่อมาผู้ใหญ่ท่านเดิมช่วยลงทุนก่อสร้างร้านให้ใหญ่ขึ้น หมดค่าก่อสร้างไปหลายแสนบาทโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่คิดค่าเช่าที่ดิน ซึ่งร้านครัวอีสานมีลูกค้าประจำและลูกค้าขาจรแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนวันไหนเขาว่างจากงานร้องเพลงหรือธุระ เขาจะลงมือตำส้มตำให้ลูกค้าทานด้วยตัวเอง ลูกค้าบางคนจำได้ก็จะขอให้เขาร้องเพลงให้ฟัง

สายัณห์ นิรันดรภาพจาก Facebook : สายัณห์ นิรันดร Sayun Nirundorn

 

สายัณห์ นิรันดร-2

ภาพจาก Facebook : สายัณห์ นิรันดร Sayun Nirundorn

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