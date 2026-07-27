ช็อก โค้ชณัฐ อดีตนักเทนนิสทีมชาติ เสียชีวิตปริศนา มีดตกข้างศพ ปมขัดแย้งก่อนตาย
สลดวงการกีฬา โค้ชณัฐ อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิต ปริศนาในบ้านพักพัทยา ตำรวจพบร่องรอยบาดแผลและมีดข้างศพ เร่งสืบสวน
เวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 ตำรวจ สภ.หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านตำบลหนองปรือ ซึ่งด้านหลังเป็นสปอร์ตคลับและสนามเทนนิสขนาดใหญ่
ผู้เสียชีวิตเป็นชาย คือโค้ชณัฐ นายณัฐวี สุขคันทารุณ อายุ 64 ปี เป็นนักเทนนิสอาวุโสและนักเทนนิสชายหาด (Beach Tennis) ทีมชาติไทย เป็นผู้บริหารสนามเทนนิสชื่อพัทยา สปอร์ต อินเตอร์ คลับ และเป็นโค้ชที่ปั้นนักเทนนิสในวงการไทยมาหลายคน
สภาพศพนอนหงายอยู่บนที่นอน มีผ้าห่มคลุมร่างไว้ ตรวจพบบาดแผลบริเวณข้อศอกด้านซ้าย พบมีดทำครัวความยาวประมาณ 1 ฟุตวางอยู่บนหัวเตียงข้างศพ โดยประตูห้องด้านในถูกล็อกไว้ ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ญาติขาดการติดต่อกับผู้เสียชีวิต
คำบอกเล่าจากคนใกล้ชิด พี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยกับตำรวจว่า น้องชายเพิ่งโทรศัพท์มาพูดคุยก่อนหน้านี้ โดยแสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับลูกศิษย์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่เชื่อฟัง
ด้านลูกค้าที่มาใช้บริการสนามเทนนิสและสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยส่งข้อความระบายเรื่องพฤติกรรมของลูกจ้างที่เคยชุบเลี้ยงมาอย่างดี แต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนรู้สึกไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม คำบอกเล่าเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการสืบสวน ยังไม่ใช่ข้อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองปรือ พร้อมฝ่ายสืบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน อยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และรอผลการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง โดยยังไม่มีการสรุปว่าเป็นการทำร้ายจากผู้อื่นหรือสาเหตุอื่นใด
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